Рига. Город котиков, кино и джаза

Лера Артамонова В Ригу влюблены многие, и если с вами этого ещё не случилось, знайте, это просто потому, что вы ещё не встретились! А она, между прочим, ждёт, - подкрашивает фасады, подкручивает завитушки и готовит разные вкусности. Ну, а если серьёзно, предлагаем присмотреться к новому вполне бюджетному маршруту. Отправляемся в Ригу с Лерой Артамоновой прямо сейчас.

— Рига случилась так внезапно, что я не успела даже опомниться, как ночью воскресенья уже садилась в автобус в Нарве. Кто сказал, что в Европу можно только летать? Из Москвы и Санкт-Петербурга ходят «по- самолетному» комфортные басы (LUXExpress, Simple, EcoLine) по цене плацкарта- лайфхак для тех, кто хочет совместить несколько столиц и посмотреть за бытом Прибалтийской глубинки. Всего несколько часов дороги и вот в 7 утра мы уже пили кофе на набережной Двины. Широкая, почти черная река несла свои воды к Рижскому заливу, а утро с его уже ярким, белоночным солнцем поднималось над Старым городом.

А город был совершенно тих и безлюден, что так контрастировало с его дневным ритмом с тысячами туристов со всего мира. Пустые площади, убранные зонтики кафе с улиц — именно так город предстает настоящим. С его фасадами, принадлежащими разным эпохам, щербатой брусчаткой, закоулками и дворами, по которым бродят кошки.

Маленькая, но гордая Рига была изрядно попорчена во времена войны, поэтому то, что принято называть Старый город — сборная солянка из разных стилей и времен. Мои же представления исходили из его «ровесников», посещенных ранее. Поэтому напрочь развалившиеся стереотипы — это то, что меня не отпускало все 3 дня.

И если западный берег реки — это новые районы с высотками и типовой застройкой, то правый — это диковинный слоеный пирог.

Треть зданий в городе в стиле модерн: кудрявые, нарядные, яркие. Глаз цепляется за каждый. Остается только ходить, рассматривать и восхищаться.

А местами Рига очень напоминает Петербург. Что, пожалуй, только делает город лучше, на мой вкус, конечно.

Кстати, некогда Курляндское герцогство имело не малые вес и влияние, даже имело колонии в Африке и Карибском море. А уж торговлю вело с огромным количеством городов.

Кто знает, как бы оно сейчас было, если бы Ганза до сих пор имела вес и силу, а раздел в войнах происходил по-другому.

И если говорить о Ганзе, то не возможно не остановиться, глядя на великолепное здание Братства Черноголовых. То, что начиналось как ЧОП (военно-торговый флот, охрана морских караванов), закончилось элитным клубом, который после многих лет забвения был возрожден в 20 веке. Здание братства спряталось за черным, отталкивающим саркофагом здания Музея оккупации — уродливым и неуместным на старой нарядной площади, которая служит «парадным» входом в Старую Ригу. Уж не аллегория ли это?

Слева на первом этаже здания братства находится инфоцентр, где можно взять бесплатно карты города и спросить, как пройти в библиотеку.

Но, стоп, это же Старая Рига! Где пряничные домики? Где кривенькие, узкие улочки, где в любой момент прямиком из средневековья на голову могут вылить что-то, а повозка с товарами купцов прижмет к стене так, что не продохнуть?

Но стоит сделать несколько шагов, будто вступаешь в другое измерение: набрав воздуха в грудь и закрыв глаза, чувствуешь, как те самые пряничные домики обнимают, а улочки заставляют затеряться.

Гуляя по Старому городу, я уверовала, что все дороги всегда ведут на Домскую площадь у одноименного собора.

Справа на фото видно кафе Куба. Кроме того, что это очень интересное заведение, это еще и маячок. Запомните это место, я еще про него расскажу.

В общем, не открою секретов, если скажу, что город реально обойти за пару дней, поэтому стойкое ощущения блуждания по кругу к концу поездки не покидало ни на секунду. Это вовсе не плохо, потому что, выходя на то или иное место с разных сторон, видишь то, что с другой точки было не рассмотреть.

Мы раз пять выходили на пятачок перед аркой в дом Конвента, но заметили ее только на 6й.

А знаменитый ресторан 1221 надо умудриться сфотографировать — так тесно и людно. Так что в те моменты, когда он снова и снова попадается, только радуешься этому факту.

Перед зданиями Большой и Малой гильдий почему-то оказывались реже, хотя там ну очень нарядно

А вот Три Брата от нас прятались. Найти их получилось только раза с третьего.

И вот они уже интересные по нескольким причинам. Во-первых, на троих братьев есть три сестры в Таллине. Во-вторых, первый, старший дом — белый — один из старейших в Риге. В — третьих, дома получили свое название не просто так. Они в разное время были построены мужчинами из одной семьи-династии, занимавшейся пекарским делом. А в- четвертых, в среднем доме находится музей архитектуры и быта. Бесплатный.

Совсем рядом с тремя братьями находится Рижский замок. Кроме своей истории он известен еще и тем, что там живет президент.

А эта монументальная башня — пороховая башня. Единственное уцелевшее строение, оставшееся от старых укреплений города.

Это была бы обычная башня, коих много в средневековых городах, если бы не одно но. В 19 веке градоначальники решили, что ни стены, ни башни не нужны, и срыли все укрепления, оставив только эту башню «на память». Память эта оказалась тоже никому не нужна, и башня пустовала долгие десятилетия, пока в начале 20 века ее не выпросили себе студенты. Студентам башню отдали при условии, что те проведут там ремонт, даже выделили немного денег. Далее, внимание, бизнес-идея: студенты восстановили башню на средства, которые получили за продажу голубиного помета, который накопился в башне. Деньги, буквально из… воздуха. Ну, вы поняли.

Возвращаясь к идее, что полезно гулять и находить что-то новое. Стоит зайти в торговый пассаж, который спрятался среди старых стен.

Этот дуб, росший на берегу Двины — ровесник Тутанхамона. Ствол нашли во время реставрационных работ, и решили сохранить. Целиком и полностью поддерживаю такое решение, дерево это заслужило не меньше, чем мумии древних царей.

И как в любом средневековом старом городе всегда надо сходить с улиц в переулки. Всегда! Любой переулок может привести в по-настоящему сказочные места.

Кроме весьма впечатляющей кладки, стоит обратить внимание на дом слева. Ничего не смущает? Окна на доме нарисованы. Нет, это не временный рисунок, закрывающий фасад, это — фишка старой Риги. И таких зданий там много. Дело в том, что когда Латвия была частью Российской империи, был создан налог на окна. И чтобы его не платить, Рижане окна рисовали…

А вот в чем не скупились, так в украшении домов. Сам стиль модерн подразумевает нарядные фасады, но в Риге они особенно хороши. А может, я просто раньше не обращала внимание на подобные вещи.

Часть из барельефов — геральдические. Чтобы все видели, кому принадлежит дом.

Это сейчас есть интернет, адресные книги и прочие блага цивилизации, а тогда о том, где находится нужный дом, можно было узнать из таких вот информационных «табличек».

Есть даже почти «рекламные», например как на здании Русского театра

Напомнило…

Впрочем, большинство являются элементами декора или архитектурными элементами.

Если допустить сравнение между Таллином и Ригой, что я невольно делала все-время, то Рига — город модерна, все-таки, а Таллин — город старинных дверей. Впрочем, Риге тоже есть чем похвалиться.

Двери в Риге — это порталы. Тяжелые, монументальные порталы в старые дворики, тесные домики, в лавки и амбары старого города.

А вот такой нарядных вход — не просто бар и магазин Black Magic, а самая старейшая аптека в Риге, принадлежавшая некогда Абрахаму Кунце — создателю Рижского бальзама

Я настоятельно рекомендую туда зайти. Вся обстановка бара — антиквариат, интерьер безупречен и стилизован под аптеку двухсотлетней давности. Там находится фабрика шоколада и подвальчик за секретной дверью, где можно посмотреть, как готовится Рижский бальзам — самый узнаваемый символ Латвии. К слову, линейка не ограничивается одним только классическим вкусом. Я для себя открыла сливочный и черно-смородиновый с имбирем, который и уехал со мной потом домой. Но покупать именно там бальзам в подарок — не рекомендую, дорого.

Некоторые входы вызывали удивление, например этот:

Более того, Ежиков по Риге штуки 4 в разных частях старого города. Мы туда не заходили, но бары входят в десятку тех заведений, где любят бывать местные.

Хвалят за низкие цены и хорошую кухню. Якобы существует пароль: «Я вижу лошадь», который надо сказать при входе. Есть желающие проверить? :)

А вот этот дивный магазин, был бы просто красивым магазином, если бы не тот факт, что располагается он в доме, в котором испокон веков, поколение за поколением жили Рижские палачи. Один из романтиков-палачей в ночь перед казнью ставил красную розу на окно, сообщая о предстоящем событии. Добро пожаловать, в общем! Обратите внимание, сколько котиков на воротах!

А два этих чудных портала перенесли в другой мир.

Вечером, пройдя в арку, рядом с домом с нарисованными окнами, я оказалась где-то не здесь. Отражаясь от стен двора, совсем не большого по размеру, из окон этого здания играл джаз. Живой. Качественный. Яна сета — дворик, где остались части крепостных стен, пару баров и вот это вот чудное заведение, где играли живую музыку. Взяв горячего в баре с котиком, устроились в одной из ниш, слушали и наблюдали.

Звук эхом возносился вверх, не находя преград. Двор был почти безлюден: накрапывал дождь, рисуя темные пятна на брусчатке, серыми тенями растекаясь в мелкие лужи. В нише было сухо и тепло. Пахло пылью, дождем и летом. Музыка обволакивала, убаюкивала и звучала где-то глубоко-глубоко внутри. Это было так не «по-старогородски». Меньше всего ожидаешь услышать и увидеть подобное в центре средневекового города. Кстати, здание это примыкает к Церкви Святого Иоанна. И есть легенда, что из этого дома в церковь ведет маленькая дверка, спрятанная как дверка в коморке папы Карло. Интересно, в церкви играет по вечерам джаз?..

Уже потом, рассматривая фото, меня не покидало ощущение, что одна из дверей смутно знакома.

Впрочем, такое ощущение должно при виде Риги появляться у всех, кто хоть немного знаком с советским кинематографом. Думаю, я не открою секрета, что множество советских фильмов, действие которых происходило заграницей, снимались в Риге.

Самый популярный персонаж кто? А вот кто.

Да только ни скульптура, ни вход не имею к фильму никакого отношения.

На самом деле сыщик жил тут, вход в маленьком закуточке, в здании слева

А вот и сама Бейкер стрит

Помните, я просила запомнить кафе Куба? От Домской площади начинается улица Jauniela -самая кинематографичная во всей Риге — кафе хороший опознавательный знак, чтобы улочку не потерять. Хотя, она почти не узнаваема из-за многочисленных кафе с зонтиками, современных вывесок и толп туристов.

А вот и двор, в котором играл джаз

Но не только великий сыщик ходил по этой улице. Не менее великий разведчик также бывал здесь.

Блюменштрассе.

Именно здесь несчастный профессор Плейшнер допустил свою роковую ошибку.

А вот тот магазин птиц, который был напротив явочного дома

Сейчас там находится отель и ресторан «Юстас». И владельцы, что приятно, стилизовали его в соответствии с фильмом, хотя в целом улица не рекламируется, как место съемок нашей классики. Для меня вообще было удивительно, что нигде нет никаких опознавательных знаков для интересующихся. Все же два этих фильма — действительно великое, известное кино. Более того, это классика вне политики, чтобы так активно избавляться от советского следа в истории города и страны, что иногда чувствуется.

Бывал Штирлиц и перед зданием Большой гильдии.

Причем, как видите, первый этаж почти не претерпел изменений: был бар, а стало казино.

Кстати, а что за дивный желтый дом?

Этот дом — единственное, о чем я прочитала до поездки, потому что это не просто символ Риги. Давайте присмотримся к скульптурам кошек на его крыше.

Итак, какающая кошка — символ Риги. Без шуток.

Владелец этого дома, стоящего аккурат напротив здания Большой гильдии — торговец и тролль, который очень хотел попасть в купеческую гильдию, но его не брали. Тогда он поставил у себя на крыше котей, эм… хвостиками в сторону здания гильдии. Купцы распереживались и сказали, что примут его в гильдию, если он развернет котов. Котиков развернули, купца в гильдию приняли. С тех пор кот — символ и самая продаваемая сувенирная продукция. *Может, права на нее принадлежат потомкам торговца?..*

Насколько я поняла, троллями были многие жители Риги. Недалеко от Дома с кошками есть дом с собакой. Хозяин дома поставил пса в пику котейкам у соседа, после их с соседом ссоры.

Думаю, можно устроить себе приключение и попробовать сосчитать всех кошек на зданиях Риги.

Закину еще двоих.

Тут целая скульптурная группа, где котики чуть ли не главные персонажи. История любви девушки из богатой семьи и нищего трубочиста. По одной версии коты выдали присутствие парня, когда он пришел на свидание к любимой, после чего разъяренный отец скинул несчастного с крыши. По другой версии, отец дал трубочисту шанс, а тот оказался толковым и расширил дело семьи возлюбленной. Хэппи энд.

Есть совсем внезапный и интересный котик. Да не один, а с друзьями. Забудьте все то, что вы видели в детском мультфильме, вот какие они на самом деле,

Бременские музыканты!

Всмотритесь в эти добрые лица… э, морды! Не подходи, как бы говорят их глаза, однако подойти надо, да еще и почесать нос. А чем выше дотянешься, тем качественнее желание исполнится.

Где связь между Бременскими музыкантами и Ригой? На первый взгляд ее нет, но… Основатель города был из Бремена.

К слову о сказках. Все помнят Мюнхгаузена? Это реальный персонаж, родившийся в Германии, но всю жизнь проживший в Латвии в местечке Дунте.

Настоящих котиков в Риге тоже любят. Не раз мы наблюдали, как животные прогуливаются по улицам или нежатся на солнышке.

Ну, а уж вывесок, сувениров — не счесть.

Конечно, не на все крыши сажали котов. Как и барельефы в некоторых домах, так и крыши и флюгеры на них — многое могли сказать о хозяине дома, его профессии. Смотрите в Риге наверх, увидите много интересного.

Тем более, флюгеры — еще одна из визитных карточек Риги.

Профессия, профессией — но это касалось частных владельцев. А вот городские здания, церкви, за редким исключением,

украшены петушками

Более того, петушки были не просто флюгером. В старину их красили в черный цвет с одной стороны и золотой с другой. И все торговцы в городе знали, что если петушок на башне повернулся к городу черным боком, значит ветер не попутный, суда не смогут зайти в порт и торговли не будет. А если петушок повернулся золотым боком- торговли быть.

Сейчас все петушки золотые. Они светятся на фоне черного, непогодного неба, яркими звездами, храбро бросая вызов надвигающейся грозе.

Самый старый петушок, которого прозвали генералом Рижских петушков, хранится в церкви Святого Петра. Раньше это флюгер был установлен на шпиле этой самой церкви. К моменту Второй мировой он стоял там уже 200 лет, но при бомбежках шпиль был разрушен. После реставрации на башню установили нового, еще больших размеров, а старый остался в музее при церкви.

Рига — единственный город в Европе, где в городе присутствует 5 религий со своими храмами.

Один из самых красивых и узнаваемых -Домский собор.

Строился на церковные деньги, и должен был показать всю силу и величие института религии. Много раз перестраивался и достраивался, пока 200 лет назад не приобрел нынешний вид.

Знаменит он тем, что в нем находится один из самых больших органов в мире — высотой с девятиэтажный дом! Каждый будний день в 12.00 начинается двадцатиминутный концерт органной музыки, вход 10 евро. Вход в собор вне концертное время- 4 евро. Есть дни, когда можно попасть на концерт бесплатно. Вся информация есть на сайте собора.

Позади собора живет броненосец и его друзья. Странная инсталляция — детская площадка — лабиринт.

Другой узнаваемый собор — церковь Святого Петра, ровесник Домского собора, но строился на общественные деньги, и считался народным.

Смотрится гораздо аскетичнее, не так помпезно и широко, как Домский собор, несмотря на парадное и богатое оформление входа. Внутри же поражает количеством света, который отражается от высоких сводов, светлой кладки и витражей.

Также в ней действует некое подобие музея — тут и петушок Генерал, части стен собора, которые не смогли идентифицировать, тут и оригинальная статуя Роланда (на ратушной площади копия, установленная после войны).

Знаменитый ли это правитель или важный князь? Роланд на ратушной площади — символ любого Ганзейского города, «рыцарь» установленный на точке пересечения координат, геометрическом центре города. В случае с Ригой — он еще и крышка колодца.

Для туристов церковь еще важна, как одна из самых лучших смотровых площадок в городе. Вход на смотровую и в саму церковь стоит 9 евро, наверх поднимает лифт с интервалом в 10 минут.

После нескольких минут в тесном лифте в компании индийцев из Мумбаи, мы вышли на площадку, продуваемую всеми ветрами. Почувствовала ли я себя петушком? Пожалуй, да. Я крутила головой, и уже по которому по счету разу обходила смотровую.

Рига как на ладони: отчетливо видны границы Старого город, парки, церкви и жилые районы. Видно, что город низкий и не очень большой по площади, хотя и является одним из самых больших в Прибалтике. Сверху оказалось удобным рассмотреть те самые потайные дворы, о которых я говорила, и которые казались сном. Случайно появившимся воплощением какой-то параллельной реальности. Но нет, они видны сверху, и вполне реальны.

Видны и те достопримечательности, которые останутся на потом

Слева — это здание Академии наук Латвии. Да, это тот самый проект, по которому строились высотки в Москве. С той лишь разницей, что его немного исправили, чтобы вписать в облик города, ну и с развалом советов, здание потеряло все атрибуты СССР.

Справа — телебашня. Третья по высоте в Европе и самая высокая в Латвии. Тоже смотровая площадка, но, из-за удаления от города, смотреть с нее будет особо не на что. Советские архитекторы вдохновлялись идеей космоса, когда проектировали башню, поэтому она одновременно похожа и на взлетающую ракету и на хвост кометы.

А большие «ангары» по центру — Рижский рынок, который, внезапно, охраняется ЮНЕСКО. И да, это действительно ангары, в которых раньше жили дирижабли. Каждый павильон — свое направление: молочка, мясо, рыба. Вокруг павильонов — лотки, как на любом другом рынке в мире. Живете несколько дней в Риге? Сходите на рынок!

Такого разнообразия цвета, запаха и звуков я давно не наблюдала.

В июне он пах свежими цветами, клубникой и черешней на улице. А в павильонах я сходила с ума от копченой рыбы, домашнего творога и сыра. Нужно ли говорить, что все товары домашние, вкусные, свежие.

Хотя одной из полезных находок оказался вовсе не рынок, а сетевой магазин Нарвесен.

Он есть буквально на каждом шагу, и предлагает самые нужные и полезные товары, начиная от горячего кофе и булочек, заканчивая шпротами, бальзамом, магнитами и марками. Ну и часы работы у него с раннего утра до позднего вечера.

Вообще, все, что касается еды в Риге — отдельная тема. Национальная кухня простая, понятная и бюджетная. Не признавали средневековые рыболовы изысков. Поэтому Рижские шпроты — самые крутые в мире, а «из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить! — Ну сколько?» ©.

В Риге я узнала, что селедку можно есть с творогом и это не просто не странно, это еще и очень вкусно, и что цеппелины — это не только немецкие дирижабли, но еще и блюдо.

Да и в целом, латыши — ребята, осознающие себя нацией. Это отражается буквально во всем. В ремесленных лавках, магазинах, в рекламе на улицах.

Буквально во всем чувствуется любовь к своему городу, не без доли юмора. И юмор этот не только в котиках.

И так странно и не привычно быть в городе, где почти все говорят вокруг тебя на русском языке, где ездят привычные трамваи, а издалека видна московская сталинка.

Где уличные музыканты играют песни Цоя

И сколько бы ни было политической грязи, сколько бы не пытались нас поссорить, Рига — во многом русский город. Нет никакого ощущения, что ты заграницей. Даже в Таллине эта забугорщина чувствуется сильнее. Я влюбилась в Ригу раз и навсегда. Ходила и громко объявляла, что Рига — ванлав. Наверно, от того, что чувствовала себя почти как дома.

Я настолько попала в унисон с городом: не старым и не новоделом; не скучным и не переполненным развлечениями; не закатанным в камень и не представляющим из себя дикий лес; с людьми, которые настроены добродушно и позитивно. Это удивительное чувство от города, когда — твое. Вот прям твое.

И, черт возьми,

если вы понимаете, о чем я…

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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