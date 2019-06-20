Заброшенный урановый рудник

Владимир Малдер Лермонтовский рудник №1, штольни №26 и 31 . Будет много крутых фотографий и слегка радиационного текста. Отправляемся в Ставропольский край, в засекреченные окрестности города Лермонтова… Сегодня нас ждёт очередной гульбарий от «секретного агента» Владимира Малдера. В кадре — таинственный. Будет много крутых фотографий итекста. Отправляемся в Ставропольский край, в засекреченные окрестности города Лермонтова…

Когда бегаешь по подземельям с детьми, надо обязательно оглядываться и пересчитывать детей (Робот Посейдон, «Пленники астероида» Кира Булычёва).





– Всем ядерный привет из Ставропольского края. Я теперь стал не просто Владимир Малдер, а его сиятельство Владимир Фон-Малдер, т.к. удалось совершить паломничество в легендарные урановые штольни горы Бештау. Все конечно же я не успел посетить, думаю, остальные посещу позже, хватит с меня дозняка, но о нескольких я вам расскажу. Начнём с штольни №31.

В 1944 году специализированная партия «Кольцовская экспедиция» первого главного геологического управления Мингео обнаружила промышленные запасы урана на горе Бештау. Приказом Совета Министров СССР от 1949 года постановлено начать разработку Лермонтовского месторождения. Уже в августе 1950 года форсированными темпами были созданы «Западный» и «Восточный» рудники, которые вели доразведку месторождений и проходку основных штолен. В 1952 году рудники объединяют в «Лермонтовский рудник № 1». Строительство длилось еще два года. первом квартале 1954 года Рудник №1 был официально введен в эксплуатацию. Полностью заработало все Горно-химическое рудоуправление (ГХРУ), начались работы по проходке штолен на Руднике №2. Уже через несколько месяцев у подножья горы Бештау строится рабочий Поселок №1. В нем получили прописку не только шахтеры, но и многие другие специалисты, приехавшие на предприятие по распределению.

В 1958 году Рудник № 1 достиг проектной производительности, была произведена полная реконструкция вентиляции. В таком режиме предприятие проработало до 1975 года. Начиная с 1972 план добычи начал снижаться.

31 августа 1975 года выдана последняя вагонетка с урановой рудой на поверхность горы Бештау, после чего рудник был закрыт.

В последующие два месяца проведен демонтаж основного оборудования. Первичная рекультивация шла до 1986 года. Штольни закрывались, отвалы облагораживались, производилась дезактивация дневной поверхности. Основная причина закрытия Рудника № 1 — исчерпания балансовых запасов руды, что сделало экономически невыгодным продолжать разработку Бештаугорского месторождения. За время работы предприятия было пройдено свыше 200 км вертикальных и горизонтальных выработок. Официальные данные по работам на руднике засекречены.

Процесс добычи урана на КМВ курировал Л. П. Берия. На предприятии работало много приезжих специалистов и простых местных рабочих. Существует заблуждение, что на рудниках использовали исключительно труд зеков-смертников, но это не так, заключенные участвовали только в проходке штольни 32 и на строительстве рабочего посёлка Лермонтовский (ныне город Лермонтов). Оплата труда по тем временам была довольно высокой. Именно зарплаты манили людей на столь опасную работу. Немало работников подорвали свое здоровье на предприятии, случались и чрезвычайные происшествия. Многие шахтеры болели профессиональными заболеваниями. Самые распространенные из них — силикоз, «перфораторная болезнь», заболевания дыхательных путей. При первых симптомах рабочих сразу же отправляли на лечение за счет предприятия.

Всего на Руднике №1 трудилось порядка 1200 человек.

Шахтеры сбивались в бригады, бригада включала в себя 10 человек. Добыча шла под грифом «секретно». Документы, планы рудничной поверхности и схемы выработок сейчас хранятся в архивах с пометкой «для служебного пользования». По некоторым данным, в первые годы работы предприятия скрывалось, что именно добывается на рудниках. По официальным документам шла разработка полиметаллических (свинцовых) руд. Существует версия, что на Руднике № 1 были обнаружены небольшие запасы металла Таллия. Безопасность на руднике обеспечивали специализированные ведомственные вооружённые подразделения военизированной охраны СССР (ВОХР). Посты охраны располагались на всех участках. Велось круглосуточное дежурство около устьев штолен.

Административный корпус рудоуправления долгое время был под надзором штата НКВД.

Рудник включал в себя 43 штольни, расположенные на 13 горизонтах, расстояние между которыми примерно 25−30 метров. Самый нижний находился на отметке 720 м, самый верхний — 1085 метра. Горизонты соединялись двумя стволами шахт «Восточная» и «Центральная». Проходка «Восточного» была начата в 1951 году, ствол обслуживал северо-восточное крыло рудника. Параллельно возводился ствол «Центральный» Западного рудника. Процесс добычи шел по следующему методу: квершлаг соединяет штольни, квершлаги шли по пустой породе в крест простирания рудного тела, штреки по рудным телам. Со штреков прорезали лортики. Руду с верхних горизонтов стволами спускали на откаточный горизонт (720 м), позже пробили капитальный рудоспуск. Снизу руду собирали в бункеры, после наполнения бункеров начиналась погрузка в вагонетки. В состав обычно входило 15 вагонеток.

Электровозом руда транспортировалась на дневную поверхность через 32 штольню, после содержимое грузилось на открытые платформы и локомотивом доставлялось до перерабатывающего завода «Алмаз». Первоначально руду с горы возили грузовиками, после строительства ж/д линии между 32 штольней и комбинатом необходимость в автоперевозках отпала. Отвалы имелись у устья почти каждой штольни. В Посёлке №1 располагалось резервная дизельная подстанция. В первые годы работы рудника с нижнего горизонта на поверхность была пройдена техническая Шахта №1, через которую была проложена подземная высоковольтная кабельная линия энергоснабжения Поселка. После строительства воздушной линии электропередач необходимость в стволе отпала. Шахту №1 ликвидировали. Вентиляция осуществлялась подачей свежего воздуха в выработки двумя вентиляторами главного проветривания с 880 горизонта. Верхние горизонты принудительно вентилировались через ствол «Восточный». Ширина колеи — 750 мм.

Бештаугорское месторождение, по характеру залегания рудных тел, относится к жильному типу, и заключается в интрузивных породах трахилипаритового и липаритового состава, слагающих лакколит. В составе преобладают оксиды и водные фосфаты (слюдки) урана. Реже встречается урансодержащий титаново-редкоземельный минерал давидит и...

...найденный только на Бештау водный фосфат урана, церия и кальция — лермонтовит.

Оруденение приурочено к разломам и сложным зонам разрывов, происхождение урановой минерализации гидротермальное с последующим перераспределением урана в зоне гипергенеза. Промышленные запасы урана находились в жильных системах Скала (99% запасов в 60 рудных телах) и Гремучка (0,8% запасов). Главным источником урана в рудах месторождения являются урановые черни, особенно широко распространенные в зоне цементации (ниже зоны окисления, откуда уран вынесен практически полностью). По горно-геологическим условиям, месторождение считается сложным. Оно представлено серией рудоносных жил, мощностью от 0.5 до 60 метров. Руды различной крепости, склонные к самообрушению. Коэффициент рудоносности некоторых тел был крайне низким. Все это затрудняло разработку месторождения. Месторождение считается отработанным.

К сожалению, много чего попилили ублюдки металловоры. В аккумуляторной нет ни одного аккумулятора, ровно как и рельс и вагонеток. Конечно, вреда от них больше, чем от школоты, игрунов, алкашей и прочих дебилов, но тут палочка о двух концах. К сожалению, большинство дигготы, как местной, так и не очень — ленивые задницы и не важно, что to digg значит копать, блеять, важно то, что копать им лень, а металлисты вскрывали даже самые запиленные в результате рекультивации штольни, позволяя диггерам на халяву получать кошерные объедки.

Вагонетка! Ездит.

Остатки подъёмного механизма

Рудосброс.

Провалившаяся вагонетка.

Провал. Достаточно глубоко. Кстати, отсюда можно проникнуть на более низкие горизонты, но жумара и обвязок с собой не было.

А вот и Урановое месторождение под УФ-фонарём.

Дозиг зашкаливает.

Машинный зал. Весь попилили, засрали и исписали дебилы-игруны.

Если подняться по лестнице, можно увидеть подъёмный механизм. Внизу — провал и пустота.

И снова вагонетки.

Ну и далее, нашел переход в штольню 26…

С улицы она завалена и попасть в неё можно только через очечело.

Ландшафт при входе в неё резко сменился. Здесь мы видим деревянные крепи и даже кое-где сохранившиеся рельсы, только вот крепи все погнили по большей части

Приз-сюрприз. Вагонетка. Не попилили, однако.

Очень красивая развилка.

Далее идёт спуск вниз, на нижний горизонт, который выглядит весьма многообещающе.

Старый ковш.

Идём вниз. Здесь сохранилась даже табличка. Не более двух вагонеток можно поднимать.

Внизу как оказалось большая часть ходов обрушена.

Штрек с более-менее сохранившимися деревянными крепями, которые почти что сгнили и рушатся от любого прикосновения пальцами.

Послание из прошлого! Большинство истлели, однако эти ещё сохранились. 14 июня 2012 года. Наверное здесь где-то был вход, который ныне завален и здесь отмечались все любители подземного туризма вроде меня.

Красивый затопленный штрек.

Сгнивший ящик, в котором лежали взятые из разных мест пробы-шурфы.

Ну и под конец ещё один артефакт — сохранившаяся стрелка для вагонеток.

Когда вышли на поверхность, не мог не сфотить машину…

И ещё одну. К зомби-апокалипсису готова. На Берлин тоже.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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