Марокко. Часть первая

Ирина Пшонкина Тульская путешественница Ирина Пшонкина делится с вами своими впечатлениями о сказочном Марокко — стране, которая набирает всё большую популярность у российских туристов. Далее рассказ от первого лица...

Три главные причины поехать в Марокко:

1. Фантастические виды в пустыне Сахара

2. Пляж Легзира с марсианскими арками

3. Яркий местный колорит

Мне достаточно было увидеть пару кадров чтобы загореться! :))

Этот регион привлекает своими яркими красками, необычной природой (океан-пустыня-горы), колоритными городами. Правда эту красоту еще надо поискать, доехать, дойти до нее. Если это город, то, для того чтобы добраться до нужного места, придется пройти по грязным улочкам, рынкам, развалам и отбиться от назойливых торговцев.

Не надо обольщаться, что эта страна будто из сказки Тысяча и одна ночь, где повсюду красивые дворцы, мечети и ковры. Здесь есть беднота, грязь, трущобы, попрошайки и люди, спящие прямо на улице! Для неподготовленных это, конечно, может быть очень неприятным. Ведь многие едут за восточной сказкой, даже названия городов здесь звучат магически — Касабланка, Марракеш. Это проблема местного менталитета, ведь страна, природа красивые, а из-за отношения местных повсюду грязно. Разруха, как говорится, в головах! Местный король собирал 10 лет деньги на строительство мечети в Касабланке, лучше бы нанял дворников и убрал горы мусора.

Марокко не подходит для пакетного отдыха с лежанием на пляже, видимо поэтому там практически нет русских. А пресытившиеся европейцы хотят экзотики, ради этого можно и грязь потерпеть… Молодежь туда едет за экстримом — кататься на серфе, ночевать в пустыне или прыгать на джипе по барханам. А более пожилые (их, кстати, больше) едут за интересным шоппингом, купить для своего интерьера какую-нибудь диковинку с красивыми узорами.

На пляжах в Марокко не принято лежать, а европейские пенсионеры очень спортивные — они часами ходят вдоль просторной многокилометровой береговой линии. И я в чем-то их понимаю, атмосфера на местных пляжах непередаваемая! Это же океан!

Маршрут

Если ехать в Марокко групповым туром, путешествуя через всю страну, то обойдется такая поездка довольно дорого… около 100 тыс. руб. на человека. Да, это удобно, не надо сидеть долгими часами в интернете и выстраивать маршрут, договариваться с местными, бегать по вокзалам за билетами и т. д, Но если есть цель сэкономить, или просто нравится, как и мне, все планировать самостоятельно и ни от кого не зависеть, то лучше набить себе шишки, погрузиться в местные реалии и организовать все самостоятельно! Выходит почти в два раза меньше — 60 тыс. руб



Наш маршрут на 14 дней: Агадир (7 дней на океане) — Эс-Сувейра — Марракеш — горы Атлас (перевал Тизи-н-Тишка) — крепость Айт-Бен-Хадду — Ущелье Дадес и Тодра — пустыня Сахара — Тифнит — Сиди Ифни — Легзира.

Как добраться в Марокко

Стандартная цена авиабилета в Марокко — 18−20 тыс, иногда можно подловить акцию и купить за 14 тыс. Крупные аэропорты расположены в Агадире, Касабланке, Марракеше и Танжере. На мой взгляд, идеальный вариант посмотреть всю страну — это купить билет до Танжера (он на севере) и потом двигаться вниз по карте Танжер — Шефшауэн — Фес — Марракеш — Сахара — Эс-Сувейра — Легзира — Агадир (отдых на пляже, вылет) — Москва. Перелет до Агадира 8−9 часов! Мы летели Royal Air Maroc, отличная авиакомпания, кормят шикарно!



Если для вас важно не только путешествовать, но и отдохнуть на пляже, то лучше брать пакетный тур, тем более по цене пакетный выходит почти как перелет — 25−26 тыс на 14 дней (перелет+жилье)! Неделю можно пожить в своем отеле, совершая однодневные вылазки по соседним городам, и на неделю отправиться в путешествие по дальним пунктам.

Что посмотреть в Агадире кроме шикарной океанской набережной?

Касба. Это крепость, которая расположена на возвышенности. Но интересна не сама крепость (она сейчас в заброшенном состоянии и практически разрушена), интересен вид на город и океан! Захватывает дух! Не советую идти пешком — это 7 км в гору, лучше возьмите такси.

Медина Полицци. На самом деле в Агадире медины нет, т.к. весь исторический центр был разрушен землетрясением. Медина в общем понимании — это как раз старая часть арабских городов, обнесенная крепостной стеной, с лабиринтом узких улочек. Эта медина представляет собой что-то вроде музея под открытым небом (вход стоит 250 руб.) Но она выглядит в разы лучше, хоть там и нет той кипящей жизни, но зато прекрасные аутентичные улочки с кувшинами, резными дверьми, фресками, узорами, садами, лавочками художников, ремесленников. И главное — тут нет толп людей! Идеальное место для красивых фотосетов! Туристы, отдыхающие в Агадире, могут и не узнать о существовании этой красивой Медины, гиды о ней, как правило, не рассказывают. А это, пожалуй, самое красивое место в городе, кроме океана)

Район Марина и порт. Самый респектабельный, множество дорогих брендовых бутиков, ресторанов и кафе. Приятно прогуляться после жаркого дня, на закате там особенно красиво.

Парк Птиц. Это замечательное место для отдыха с обилием зелени, широкими аллеями и фонтаном. Ара, ламы, обезьяны, олени и газели (вход бесплатный)

Музей берберского наследия. Показана повседневная жизнь берберов: их жилища, одежда, керамика, традиционные украшения, книги, рукописи.

Крокопарк. Большое количество крокодилов, ботанический сад, детская площадка, зона отдыха. Также здесь есть несколько мечетей и колоритных рынков.

Эс-Сувейра

В переводе с древнеарабского Эс-Сувейра означает «как красиво». Здесь дует ветер свободы! В Эс-Сувейру я хотела попасть потому, что когда-то это место было пристанищем хиппи. Мне хотелось ощутить эту атмосферу! Эс-Сувейра — культовое место для поклонников Джимми Хендрикса, великий гитарист жил здесь в 60-е годы. Хиппи я там не встретила, но было много серферов хипповатого вида.

Эс-Сувейра прекрасно подходит для творческих людей, искателей красоты! В этом городе мне больше всего понравилась Медина (в других городах я такую не встречала), как правило, это просто рынок, обнесенный высокой стеной. Здесь же на каждом шагу можно встретить красивые двери, узкие живописные улочки.

Есть целая улица мастеров, где можно посмотреть как работает резчик по дереву или кузнец. Много арт-галерей, выставок. От узких улочек отходят еще более узкие проулки, часть из них перекрыта оригинальными арочками, иногда улочка ныряет под дом и выныривает с другой стороны.

Эти небесного цвета лодки — визитная карточка Эс-Сувейры Помимо Медины меня больше всего впечатлил пляж с верблюдами. Яркая особенность Марокко — верблюды на берегу океана! Я думала, что верблюдов увижу только в пустыне, но нет! Почти на всех пляжах можно встретить как одиночных, так и целые караваны. Понятно, что это способ заработка, но зато как красиво и необычно! В Марокко обитают только одногорбые верблюды, их еще называют дромедары. Стоит такой красавец 1000 евро. Покататься можно за 300−600 руб., как договоритесь. Если вы планируете именно пляжный отдых, то однозначно советую этот город, мы отдыхали 7 дней в Агадире, и точно могу сказать, что Эс-Сувейра интереснее, культурнее, там есть, что посмотреть. Агадир в этом плане проигрывает. Марракеш Площадь Джамаа-эль-Фна. Это душа города! Самое яркое впечатление от Марракеша — мистическая удивительная ночная площадь Джамаа-эль-Фна. Днем здесь тихо и спокойно, ночью же все это превращается в кипящий котел! Где еще вы встретите столько экзотики? На площади каждый вечер устраивается огромный базар с уличными ресторанами. Вокруг них собираются заклинатели змей, музыканты в национальных костюмах, танцоры, жонглёры, акробаты, сказители, рассказывающие берберские легенды, барабанщики, девушки, расписывающие руки хной. Можно переходить от одного выступления к другому, но готовьтесь к тому, что везде с вас будут брать деньги! Особенно за фотографии! Сфотографировали змею — платите. Даже если просто снять музыканта издалека к вам могут подбежать и выпрашивать деньги. Лучше иметь с собой мелочь, т.к. никакой сдачи не дождетесь. Я сделала пару кадров с музыкантами и водоносами. Раньше, в те времена, когда не было водопровода, эти ребята спасали от жажды, у них с собой бочонок воды и чашка. Теперь же они зарабатывают не тем, что продают воду, а обычными фотографиями, но их и правда хочется поснимать! Очень колоритный костюм! Когда вам надоест весь этот шум-гам и толкучка поднимайтесь наверх, в какое-нибудь из аутентичных кафе с открытой террасой. Именно здесь я почувствовала тот дзен, когда ты сидишь спокойно, наблюдаешь закат, под звуки там-тамов, а внизу суета.

Очень красивое зрелище! Парк Мажорель. Самые красивые фото сделаны именно там! Яркие краски, мавританские мотивы и настоящий тропический оазис! Все это сад Мажореля! Обязательно к посещению! Сюда приятно приехать после суеты города, после шумной медины. Здесь можно погулять в лабиринте тенистых аллей, полюбоваться экзотическими растениями, послушать журчание фонтанов и пение птиц. Свое название сад получил в честь основателя, французского художника Жака Мажореля, который, вдохновившись исламскими мотивами, создал сад сначала для личного пользования, а затем открыл его для широкой публики. Здесь он построил виллу и посадил сотни экзотических растений и редких цветов, привезенных им из многочисленных путешествий по всему миру.



После смерти художника парк был приобретён французским модельером Ивом Сен-Лораном. Эта вилла служила прекрасным источником вдохновения при разработке новых моделей одежды. Сад Мажореля совсем небольшой, хватит буквально 15 мин чтобы его обойти, фактически там можно посмотреть аллею кактусов, бамбуковую аллею, небольшой пруд и беседку. Потому посещение этого места можно совместить с музеем берберской культуры, который находится тут же, на вилле. Либо пойти в Музей Ив Сен-Лорана. Здесь можно найти 5000 личных вещей дизайнера, 15 000 аксессуаров из кутюрных коллекций и десятки тысяч скетчей.



Советую посещать это место с утра т.к. днем и вечером выстраиваются очереди и в тесном саду собирается достаточно много людей. Медресе Бен Юсуфа. Бывшая кораническая школа, теперь это уже музей и попасть туда может каждый (но за деньги, 350 руб.) Здесь красивейшие стены с традиционной марокканской мозаикой, резными арками и потолками. На втором этаже можно пройти в комнаты (аудитории и кельи учеников). Немного расстраивает, что здесь только стены, никакой обстановки или предметов интерьера. Посетителей очень много, рекомендую приходить в утренние часы. Отели-риады. Что обязательно стоит сделать в Марокко? Пожить в риаде!

Riad — это традиционная частная гостиница в марокканском стиле, маленький островок рая в шумной медине! Проще говоря, обычный отель, только аутентичный. Это здание в несколько этажей с большим внутренним двориком, что-то типа колодца. Название риад происходит от арабского — «сад». Внутри риада обязательно много всевозможных растений, в тени которых можно выпить марокканского чая, поболтать с другими постояльцами или просто отдохнуть. Иногда во дворике журчит фонтан. Встречаются риады с полноценным бассейном, в котором можно поплавать. Но не думайте, что это обязательно дорого! Да, конечно, есть элитные отели-риады, но ведь можно остановиться в совсем простом, бюджетном, ночь в котором будет стоить не больше 1000−1500 руб. на двоих



Просто заходите на Букинг и ставите фильтр — Риады. Но учтите, что пользуются популярностью они в Марракеше, Эссувейре и Фесе. В других городах найти сложно, в том же Агадире их практически нет, там мы жили в обычном отеле. А вот в Марракеше заселились в риад рядом с главной площадью Джамма эль Фна, удобно!



Очень советую пожить в таком отеле! Во-первых, хорошо отдохнете т.к. там тихо и спокойно, а во-вторых, полностью погрузитесь в культуру страны. В обычном отеле этого не будет!



Эти фото сделаны на территории одного из таких отелей La Mamounia. Традиционно в риадах жили 3−4 поколения одной семьи. Благодаря такой закрытой архитектуре, обитатели дома словно изолированы от внешнего мира. Главная задача такой конструкции — укрыть от посторонних глаз частную жизнь и женщин. В риад не проникает шум и суета улицы. Это ваш маленький приватный дворец, ваше убежище и укрытие



Риад хорошо защищает своих обитателей от жары. К примеру, летом в Марракеше температура может достигать +50, в то время как в риаде — всего +25!



Главная фишка — во многие крутые риады можно попасть не являясь их постояльцем! Так, мы проникли на территорию Ла Мамуния! Для этого вам придется пройти через охранников с металлоискателями и оставить на входе все рюкзаки и пакеты. И это точно стоит того! Красота невероятная! Самые сочные кадры получаются на территории таких отелей и вилл! (La Mamounia, Riad Yasmine, Royal Mansour Marrakech, El Fenn) Марракеш часто служит перевалочным пунктом чтобы отправиться дальше, в глубь страны, в пустыню! Советую по пути в пустыню глянуть несколько интересных мест: 1. Атмосферная крепость-касба Айт-Бен-Хадду, в списке Юнеско, здесь снималось множество фильмов.

2. Атласские горы, перевал Тизи-н-Тишка 2260 м.

3. Впечатляющие ущелья Дадес и Тодра.

4. Киностудия Атлас-фильм. Касба Айт-Бен-Хадду — одна из самых колоритных достопримечательностей Марокко, излюбленное место голливудских режиссеров для съемок фильмов. Здесь снимали Игру престолов, Мумию, Гладиатор, Принц Персии, Александр, сериал Клон! Место очень колоритное, время тут будто застыло! Ксар, касба — это крепость, укрепленный город. Раньше здесь протекала река и попасть туда можно было вброд, либо через центральные ворота. Сейчас от реки остался небольшой ручеек, мы его легко форсировали. Весной он более полноводный и местные на этом зарабатывают — берут за переправу на ослике 5 евро. На фото великолепная панорама Атласских гор, которая открывается с вершины касбы. Это город, который буквально вырастает из земли! Только представьте — ведь он полностью сделан из глины! Кажется, что его может смыть при первом дожде, но нет, он стоит с 11 века и ничто ему не помешало! Тодра и Дадес. Даже не верится, что такой каньон могла создать маленькая речушка! Расстояние между горами здесь настолько узкое, что достигает ширины дороги — 10 метров. Высота горных стен составляет около 160 метров. Ущелье Тодра — это каньон в восточной части Атласских гор протяженностью около 40 километров. После ущелья Тодра все обычно отправляются дальше — на осмотр Дадес. Местность слегка напоминает Каппадокию, но, в целом, ни на что не похожа, так что если будет возможность, загляните. Скалы тут не такие крутые как в Тодре, но они довольно причудливой формы!



Горы Атлас. А вы знали, что в этой стране есть горнолыжные курорты? Их там два, находятся недалеко от Марракеша, сезон длится с декабря по февраль. Высшая точка массива Атлас - Тубкаль 4165 км, вершина, на которую можно относительно легко взойти, без особой подготовки. Но по пути в пустыню мы будем преодолевать только горный перевал Тизи-н-Тишка, 2260 метров. С обзорной площадки открываются отличные виды на серпантин дорог! Напоследок несколько интересных фактов о Марокко: 1) Чтобы попасть в Марокко виза не нужна, необходимо лишь заполнить миграционную карту

2) Столицей Марокко является Рабат, а не Марракеш, как многие думают

3) Официальное название страны — Королевство Марокко, кроме портретов короля ничего королевского не встретила, но зато как приятно говорить: «Я побывала в Королевстве Марокко»

4) Население Марроко составляют арабы (около 60%) и коренные берберы (40%). А также небольшое число туарегов, малийцев и пр.

5) Многие в Марокко говорят на французском, ведь эта страна бывшая французская колония и независимость получила только в 1956 году

6) Согласно древним традициям, символом любви считается не сердце, а печень!

7) Аргановое масло (или жидкое золото, как его часто называют) производится исключительно в Марокко!

8) Здесь до сих пор разрешено многоженство, однако это себе могут позволить лишь богатые люди

9) Дирхам — национальная валюта страны. Десять дирхам равны одному евро. Удобно торговаться, сразу понятно, что сколько стоит и не надо мучительно переводить суммы В следующей части я расскажу о ночевке в пустыне с племенем берберов, ритуальных танцах у костра под звуки африканских барабанов и марсианских арках в местечке Легзира! Продолжение следует. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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