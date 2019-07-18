Кордоба. Полосатые арки, отвязные девицы и божественная тортилья

Татьяна Афанасьева

Продолжаю рассказ про наше испанское путешествие, если пропустили первые пять частей сериала, их можно посмотреть по одному клику:

1-я серия. Мадрид. Мохнатый дом, говорящие головы, стрит-арт и лягушка удачи.

Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки 2-я серия. Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки

— Читали «Белую голубку Кордовы» Дины Рубиной? Я нет. Поэтому открыла город с чистого листа. Какая она, моя КордоБа? А именно так называют её испанцы. Сейчас расскажу.

Чтоб вы не думали, что мы прилетели в Кордобу на белых цаплях, скажу, что всё было прозаичнее: нас доставил автобус «Гранада-Кордоба». Отправление в 11.00, билет — 15 евро и через 4 часа мы на месте.

Вокзал вытолкнул нас в огромную каменную пустыню: безлюдная площадь, широченный бульвар с хаосом апельсинов, спящий луна-парк… Пока нас не втянуло в арку крепостной стены и не погрузило в паутину еврейского квартала, город казался будничным и скучным. Но чем больше втягивало, тем больше нравилось!

Морщинистые дома, красно-желтые арки в форме подков, мост на слоновых ногах и белые цапли на реке Гвадалквивир. Солнце начинало скользить за горизонт, а на улицах стали появляться группы игривых и самоуверенных девиц. У каждой группы был свой стиль, своя «белая ворона» и свой запас винишка. :))) Ну, и конечно, негласный вызов эротоманам.

Что мы успели за полдня? Поднялись на колокольню Мескиты, успев на самый последний сеанс, прослушали концерт на Римском мосту, потусовались на площади Корредера, побывали на улице Флорес, исходили старый город вдоль и поперёк и знатно поужинали в таверне.

С колокольни Мескиты чудесный вид и можно заглянуть во все ближайшие дворики, а если взять с собой бинокль, то и не в ближайшие! Вход по времени, билет 2 евро. В 17.30 последний сеанс. Не знаю, как вы, а я очень люблю смотровые площадки. И в каждом городе обязательно их ищу.

То, что один из андалузских городов похож на другой — великое заблуждение. Абсолютно у каждого есть своя фишка! Севилью не превзойти в изразцах, Гранаду — в величии Альгамбры, Ронду — в изощрённом мостостроении, а Кордобу — в полосатости арок.

Характерный красно-белый или красно-жёлтый орнамент в их обрамлении встречается в Кордобе повсеместно.

Тенденция пришла из Мескиты (бывшей мечети, ныне кафедрального собора): белый — свет и душа; красный — плоть и кровь; жёлтый — радость и солнце. Мескита открыта с 10.00 до 18.00 в несезон и до 19.00 в сезон, билет 10 евро.

Ещё немного традиционной Кордобы…

Ох, как я полюбила испанские «площади-коробки», которые будто бы упали с неба, втиснувшись в город и придавив часть домов. Площадь Корредера как раз из таких!

Мы долго не могли найти вход на неё, а потом я приметила компанию с пакетами из супермаркета, задорно позвякивающую бутылками. Мы сели им на «хвост», и они привели нас на Plaza de la Corredera. Лайфхак: когда гугл-мэпс не шарит, выходите в астрал, ищите алкольвов. У них в Кордобе два основных пути — или под Римский мост, или на Корредеру.

Вот так она выглядит сверху… (Источник фото wikimedia.org)

Улица цветов (Calleja de las Flores) с видом на главную городскую колокольню оправдывает своё название и почти всегда забита туристами.

Хотя, почему именно она улица цветов (?), вообще не понятно. Таких улиц с цветочными горшками на стенах в Кордобе множество :)

Музей корриды (Museo Taurino Municipal) на площади Maimónides хранит шкуру того самого быка-убийцы, который завалил матадора всех времён и народов — Манолете — в самом расцвете сил! Залитая кровью униформа 30-летнего красавца тоже там… Если не смотрели фильм «Манолете» с Эдрианом Броуди и Пенелопой Крус в главных ролях, от души советую. Отлично вводит в тему.

Мы в музей не пошли (там же головы быков на каждой стене!), зато посетили таверну с названием 101 Tapas, которая предлагает аутентичную традиционную кухню Кордобы. Фишка в том, что заведение хранит старые фотографии и вырезки из газет, посвящённые Манолете. Там все стены ими увешаны! Плюс работает до 23.00 (в воскресенье до 16.00). Записывайте адрес: Calle Velazquez Bosco 12 (это недалеко от Мескиты).

Каждому посетителю выдают книжечку с перечислением тапасов (закусок), где карандашом ставишь галки напротив тех, что желаешь заказать. Очень экономит время официанту да и никакой путаницы. Один тапас (тарелка с чем-то, мы реально набрали наугад) — 2 евро.

А это что за пироги? Тортилья, господа.

Спалю ещё одно популярное место в Кордобе — Taberna Bar Santos. В ней подают знаменитую местную тортилью — простое и сытное блюдо из картофеля и яиц. Причём народ даже не стремится попасть внутрь заведения. Все покупают тортилью и пожирают её на улице — у стен Мескиты, устроившись на древних ступеньках и бордюрах. Порция тортильи стоит 2,5 евро.

Говорят, посещение Кордобы без визита в это место не засчитывается.

Записывайте адрес: Calle Magistral Gonzalez Frances 3 (найти очень легко, заведение прямо у стен Мескиты, на входе портрет главного тортильеведа и хозяина таверны).

Закат мы встретили на Римском мосту. Грандиознейшее сооружение! Он был построен в 45 году до нашей эры, а потом отреставрирован в X веке… До середины XX века это был единственный мост через реку Гвадалквивир в Кордобе. А так как он чудо, как хорош, то на нём постоянно кто-то поёт, танцует и музицирует :))

Продолжение следует. Поедем в Куэнку.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Читали книгу «Белая голубка Кордовы» Дины Рубиной?