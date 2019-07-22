Норвежское автопутешествие. Часть первая

Андрей Чабров Сегодня в гульбарии дебют тульского фотопутешественника Андрея Чаброва, который побывал в Норвегии, очаровался ею и решил поделиться с вами своим авторским маршрутом, впечатлениями и секретами волшебных фотографий.

— Норвегия - страна древних викингов, эпических фьордов и безумных северных сияний. Однажды, мне надоело смотреть на всё это в Инстаграм и посмотрев на карту мира, я понял, что можно даже на машине туда добраться, через Финляндию. Как всегда, перед любым путешествием, я гуглю в картинках и на на фотостоках всё самое «вкусное» из предполагаемых мест посещения. Исходя из опыта, я уделяю много времени тому, где относительно места съёмки происходит рассвет, где закат и согласно этому строю маршруты и ночёвки. Самые интересные кадры — это те, что сделаны на «низком», почти горизонтальном солнце (это законы оптики и преломления). Ну и ещё, естественно, ночью и на длинной выдержке, но это отдельная тема.

Я это как небольшой ликбез для всех начинающих любителей фотографии.

Могу точно заявить — изучение всей Норвегии, это минимум двух- или лучше трёх-кратное посещение, поскольку она разделена на сезоны и зоны путешествий.

Если летом, то это южная часть страны, которая легко перекрывается из Осло на арендованной машине. Можно перелетать на внутреннем рейсе до Narvik (Нарвика) и там, взяв машину, посетить летние Lofoten islands (Лофотены) и остров Senja (Сенья).

Если зимой, то всё в точности наоборот - сначала в Нарвик и на машине в Лофотены — полюбоваться северным сиянием (aurora), покататься на горных лыжах в Нарвике, посетить зимнюю Segla, очень живописную вертикальную гору. Потом внутренним перелётом до Осло и затем на зимний тяжеленный трек на Trolltunga (Язык Тролля), потом на скалу Прекестулен, известная так же, как скала «Кафедра проповедника» Preacher’s Pulpit и это отвесная скала высотой 600 метров, и на висячий камень-горошину Кьераг (Kjerag bolten) . Всё можно комбинировать, но здесь я готов рассказать про личный опыт этих путешествий. Рассказ будет состоять из двух частей.

Итак, моё летнее путешествие...

Прочитал, что в Норвегии можно разбивать палатку везде, где нет запрещающих знаков и там ночевать. Главное - не оставлять мусор.

Вылетел в августе. Один. Помимо стандартного набора фото-видео оборудования взял с собой самую простую палатку, спальник, горелку (балоны с газом пришлось брать норвежские по причинам авиабезопасности), кастрюлю и прочие туристические мелочи, которые обошлись мне в аэропорту как перевес в 5000 рублей. Не надо забывать, что 23 кг на человека никто не отменял. Билет до Осло в 20 тр, аренда машины на семь дней около 50 тр. Норвегия очень дорогая страна и литр бензина стоит 2 евро, а ночь в гостинице не меньше 10 тр. Все жители разговаривают свободно на английском. Я, кстати, перед поездкой пошёл, подтянул его в Speak English, что в Ликёрке-лофт. Это помогло в общении с полисменами и при размещении в гостиницах. Я ничего не бронировал заранее, поскольку интернет везде и даже в глубочайший тоннелях, которые считаются ещё и самыми протяжёнными в мире (до 25 км! Да ещё и с развилками!). Можно всегда зарезервировать жильё в Booking, если палаточная жизнь утомила и хочется помыться.

В рамках статьи я не буду утомлять вас всякими тонкостями и мелочами, просто покажу фото и описание к ним, потому как ради красивых фото я и езжу по миру! Итак, первое место и ночлег после прилёта в Осло это Тропа троллей (Trollstigen), что в 350 км от столицы.

Я хотел сделать необычную фотографию этого стандартного туристического места. Уже на месте я сообразил, что если глубоким вечером я поставлю фотоаппарат на штатив и буду снимать все проезжающие машины на долгой выдержке (30 секунд), то потом, после «склейки», получу полностью светящуюся дорогу и отменно прорисованное небо.

Здесь ночлег на стоянке либо в машине, либо в палатке на усмотрение. Рядом есть множество красивых, но дорогих кемпингов, которые живописно расположены вдоль реки.

Далее я двинулся к Атлантической великой дороге. Она известна своей петляющей формой и множеством соединённых островков.

Мосты и тоннели по 20 км. Красота вечером на закате, но надо где-то ночевать. Решил в машине. Запарковался на съезде обычной дороги, взял еду и купленную в Duty Free бутылочку рома, открыл и… закрыл, не выпив ни грамма, потому что подумал о возможном ночном переезде на новую локацию. Перекусил и лёг спать. В 3 ночи, я проснулся от стука в окно ярким металлическим фонарём. Полиция Норвегии в количестве 3-х человек, с напряженными за спиной руками на кобуре просят меня показать документы. При этом они светят на моё лицо и на открытую бутылку рома. Быстро изучив бумаги, достают прибор алкометр.

Штрафы в Норвегии за опьянение за рулём от 2000 до 30 000 евро или 2 года тюрьмы. Я дул 3 раза и всегда полный НОЛЬ.

Полицейский смотрит - русский, помятый (а это просто 3-й день без гостиницы!), открытая бутылка на переднем сидении, ночь, а этот побор показывает «0». Как! Знай наших, желание фотографировать сильнее заслуженной порции вкуснейшего рома. Оказывается в Норвегии нельзя стоять на обочине ночью с включённым габаритом, поскольку других это может сбить с курса. Они, обескураженные, предупредили и уехали, я тоже, сон как рукой сняло. Через час я у следующей локации- городка Олесунн (Alesund), рядом красивый мост Giske Bridge для моего квадрокоптера.

Судорожно ищу до восхода Солнца место для съёмки над городом и забравшись по крутой лестнице метров на 100 делаю этот кадр.

«Норвежская Венеция» — так это место называют.

Еду дальше, к очень красивому месту — фьорду Гейрангер-фьорд (Geirangerfjorden). Вечером изучив где и как буду завтра снимать это великолепие, я разбиваю у дороги палатку и как бывалый турист варю суп из сосисок и овощей из местного супермаркета). Пытался спать. А ветер всю ночь старался унести мою палатку со всем содержимым в ближайшее озеро, но проиграл. В 5:00 я уже фотографирую этот красивый фьорд.

Под аудиокнигу «Багровые реки» я еду дальше к финальной цели моей поездки — Троллтунга (Trolltunga) Язык Тролля. По дороге снимаю норвежские пейзажи.

Троллтунга — это отдельная статья, поэма, труд. Всем любителям путешествий и особенно кто любит много двигаться просто необходимо там побывать! Расскажу поподробнее о тонкостях похода на это эпическое место. Идти от стоянки туда 12 км. Прикол в том, что первые 4 км — это простая, петляющая, очень крутая, асфальтовая дорога, по которой идут все, кто приехал после 6:00. Те, кто любит первых петухов, успевают забить парковку на 40 машиномест наверху и сокращают себе 1,5 часа из общего 6-ти часового трека. Я за 6,5 часов пешего хода переместил к Языку тролля 30 кг оборудования (палатка, спальник, фотоаппарат, квадрокоптер, Вода, еда, горелка, газ) и 100 кг уставшей и вспотевшей массы. Я шёл туда с ночёвкой и не понимал тех, кто совершает 12-ти часовой переход ради пары стандартных фото. Вечером я сделал красивые кадры и разбил палатку в камнях неподалёку.

Ломило всё тело, сна не было, холодно (всего +2 С), да ещё и палатка моя называлась «Cool and Fresh». Я точно купил её не по сезону (. Там висят таблички, запрещающие сорить и ставить палатки ближе чем 300 м к Языку. Но несознательные туристы паркуются прямо в непосредственной близи и мешают другим фотографироваться с эпической природой. Я соблюдал правила Парковки, но теперь табличка с этими предупреждениями висит у меня дома, как напоминание про то, что такое плохо) Я кстати теперь всегда привожу с собой из путешествий трофей из открученной таблички о чем-либо. Через 7 часов полудрёма я вышел обратно. Не менее трудный 5-ти часовой поход вниз. Жесть, реально было тяжело и я на парковке 2 часа приходил в себя и обливался водой. Всё, решил финишировать и лететь обратно, сил на всё остальное не оставалось. Марш-бросок в Осло и вылет в Москву. Да, я не смог покорить ещё и отвесную скалу Preikestolen (на фото ниже), но я сделал главное.

Я реализовал план путешествия, который придумал всего за 2 недели до этого! Это реально клёво, когда ты берёшь то, о чем задумал!

Про вторую часть моего путешествия по Норвегии на Лофотены (Lofoten Islands) и остров Сенья (Senja) читайте в ближайшее время.

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