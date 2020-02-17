Остров Себу, Филиппины

Лера Артамонова

Летим через Гонконг!

Острова Панглао и Бохоль.

А мы плывём дальше вместе с Лерой Артамоновой - к острову Себу! Продолжаем филиппинскую историю. Если пропустили первые две части, их можно найти по одному клику: Часть первая. Летим через Гонконг! Часть вторая. Острова Панглао и Бохоль.А мы плывём дальше вместе с Лерой Артамоновой - к острову Себу!

— Ну что ж, на Панглао позагорали, на Бохоле в грязюке извалялись, пора охотиться за мечтами! Иначе ради чего все затевалось?

Себу. Именно с этого острова и города началась современная история Филиппин, названных в честь короля Испании Филиппа II. В 1521 году испанец португальского происхождения Фернан Магеллан- авантюрист, первооткрыватель и завоеватель ничего не подозревающих абориген, после длительного плавания и стычек с населением другого архипелага, высаживается на Себу.

Как-то подозрительно быстро находит общий язык с местным правителем (жили тогда разрозненными племенами, каждый со своим вождем) и знатью и крестит всех чуть не в тот же день. В качестве подарка преподносит жене правителя статуэтку юного Христа -Санто Ниньо (Святое дитя), которая станет главной святыней Филиппин на все последующие столетия.

К слову, племена были развитые, уже с 12 века активно вели торговлю с соседями, и даже пытались взять с Магеллана торговую пошлину при высадке. Имели богатую культуру, социальные связи. Так ли нужен им был этот Магеллан?..

Окрыленный первыми успехами, прославленный испанец предлагает правителю расширить испанское влияние, но не все соседи оказались такими сговорчивыми. Магеллан самонадеянно предлагает решить вопрос силой, однако правитель острова Мактан — Лапу-Лапу собирает людей, и разбивает наголо наспех собранных испанцев. Магеллан гибнет в этом бою, и его тело экспедиции не возвращают, оно так и остается на Мактане.

Оставшиеся испанцы решили, что за специями они уже сплавали (а это и было официальной целью похода), и надо бы и честь знать. Одно судно возвращается в Испанию тем же путем, каким они прибыли на Филиппины, другое судно огибает землю, и завершает первое в истории кругосветное плавание.

В следующий раз Филиппинцы увидели испанцев через 40 лет, когда другой испанский авантюрист — Мигель де Легаспи, прибывший из Мексики, решает закрепиться на Себу. Местные племена легко бы дали отпор нескольким сотням испанцев, но разобщенность и отсутствие огнестрельного оружия изменили историю архипелага навсегда.

Легаспи, в ответ на попытки неповиновения, осаждает и сжигает город, а позже закладывает форт Сан Педро в Себу, откуда начинает распространять католичество и испанскую власть на весь архипелаг, отбиваясь параллельно от пиратов, китайцев и мусульман, живших на южных островах.

Форт находится в центре города.

И за столетия перенес всякое, однажды его даже хотели снести ради того, чтобы построить административное здание, однако активисты постройку отстояли. А в 1970х годах взялись вернуть его исторический облик, используя коралловый камень и много времени.

В казармах располагается испанский музей.

Кажется странным, как у Филиппинцев уживаются два исключающих друг друга параграфа.

Жители почитают Лапу-Лапу, как освободителя и борца за независимость. На Мактане ему даже установили мужественный памятник.

И не менее почитают Магеллана и Легаспи- тех, кто завоевал их страну, уничтожил их культуру и обрек на зависимое положение на несколько веков.

В центре города стоит крест, который по приказу Магеллана установлен в память о крещении первых жителей Себу. Роспись на его потолках- память о тех событиях.

Статуэтка Христа вообще стала самой ценной и важной реликвией Себу. После пожара, которым Легаспи заявил о своем появлении, статуэтка нашлась на пепелище дома вождя. Причем, в огне она не пострадала. Надо ли говорить, что фигурка стала покровителем города, а число принявших христианство резко возросло. В том же году на этом месте была заложена Базилика Санто Ниньо (Basilica Minore del Santo Niño de Cebu).

На данный момент Базилика является старейшей церковью на Филиппинах, и уж точно самой известной. В комплекс Базилики входит даже паломнический центр, т.к. желающих воочию увидеть Святое дитя не иссякает. В комплекс так же входит библиотека, музей и колледж, занимающий целый квартал.

Рядом с Базиликой повсюду стояли лавки с изображением, статуэтками Санто Ниньо и даже парадными одеждами фигурки.

На самом деле, его фигурка вообще повсюду. Даже так:

В последнее воскресенье января проходит фестиваль, посвященный Санто Ниньо, активная подготовка велась уже в начале января

Вообще, нам повезло оказаться в Базилике в воскресенье. Были перекрыты улицы, повсюду царила атмосфера праздника, множество прихожан подходили к церкви, гуляли во внутреннем дворике.

Если пройти через этот дворик, можно попасть в галерею, по стенам которой развешены картины, описывающие христианизацию острова. Эта же галерея ведет в статуэтке Христа. Достаточно подождать в быстроидущей очереди и оказываешься в маленьком помещении, где за стеклом стоит та самая фигурка. Фотографировать запрещено, стоит специально следящий за этим человек, который еще и не дает очереди толпиться.

Еще гуляя по территории, мы обратили внимание, что многие филиппинцы держат в руках тряпочки, прижимают, вытирают ими лицо. Подумалось, что дело в жаре и попытки облегчить ее. Однако секрет раскрылся именно у статуэтки.

Филиппинцы подходили к стеклянной витрине, за которой стоит Санто Ниньо, протирали стекло тряпочкой, клали на него ладонь, закрывали глаза и молились. Затем снова протирали стекло тряпочкой и уходили. Кто-то клал эту тряпочку за пазуху, кто-то за шиворот. И дело не в чистоте стекла, после каждого молящегося, я думаю. А именно в получении некоего благословения и сохранения его на какое- то время в таком виде.

Кстати, не только мистическая сохранность после пожара приписывается фигурке. Местные прислужники уверены (или просто говорят об этом), что фигурка иногда ночами уходит гулять по острову, т.к. иногда ее одежды оказываются испачканы в траве.

На выходе из Базилики есть место, где любой желающий может поставить свечку в обмен на добровольные пожертвования.

Глядя на форт и Базилику можно подумать, что Себу прекрасный и уютный город. Хотелось бы, но нет.

На самом деле это шумный, тесный и немного страшный город. И если в центре, где располагаются все достопримечательности и было наше жилье — еще можно относительно спокойно гулять, не испытывая стресса, то в другие районы города я бы попасть не хотела.

Особенно погружение произошло на ночном рынке. Каждый вечер на улице Колон останавливают движение, и открывают ночной рынок. По большому счету, они ничем не отличается от других подобных, с той лишь разницей, что стоит там все копейки, и что на нем не оказалось манго.

И в ночи мы, наконец, покатались на джипни до фруктового рынка, увидели именно там, как выглядит Убе и купили вкуснейший в жизни манго. А еще не говорящий по-английски местный Сусанин пытался нас увести далеко-далеко, но мы от него сбежали.

Но, на самом деле, в самом городе больше и нет ничего интересного. Зато есть в окрестностях, что настоящее спасение в жару, т.к. находится в каменной городской клетке- удовольствие то еще.

Стоит уехать из Себу, выдыхаешь. И даже не от жары, а скорее от противоречивых видов города. И как же хорошо становится, когда подъезжаешь к горам, углубляясь в остров. Как и везде, природа компенсирует все недостатки плодов человеческой деятельности.

В час езды от Себу есть прекрасный ботанический сад. На самом деле, их там множество, но этот был по пути и один из самых интересных.

Добро пожаловать в Сирао Флауэр Гарден (Sirao Flower Garden)!

Вход стоит 100 песо, еду и напитки проносить запрещено.

Это не просто прекрасный сад с живописными пейзажами, но и рай для любителей себяшек!

На фоне зеленых бескрайних просторов установлены арт-объекты, на которых можно сделать очередной инста-шедевр. История, правда, умалчивает, что людей в выходные много, а на ладони-великаны очередь.

А на выходе из парка бодрые лоточники жарят бананы-переростки и кукурузу. А еще там оказался божественный смузи из гаябано.

Горы не обходятся без смотровой площадки, есть она и здесь, недалеко от ботанического сада.

Площадка называется Tops Lookout, вход на саму площадку 100 песо. Но рядом есть ресторан, входящий в топы, так что, можно совместить приятное с полезным.

Со смотровой открываются захватывающие виды на побережье Себу, Мактан и пролив Себу. Город, как на ладони, видно, какой он растянутый вдоль моря. Но, откровенно говоря, 100 песо- это скорее чересчур. Есть более бюджетная альтернатива, а заодно и еще одно интересное место.

Чуть ниже по холму, буквально в 10 минут езды, в джунглях спрятался храм Лии (Temple of Leah).

Монументальная постройка в древнеримском стиле, находящаяся в Филиппинских джунглях не может не поразить.

Виды, открывающиеся с этого места, ничуть не хуже, а вход уже 50 песо.

Этот храм- нечто странное… Местный олигарх, владеющий отельной сетью, построил этот храм в память о своей жене: Лии Альбино-Адарны. Его строительство началось в 2012 году, и продолжается до сих пор. Хотя многое уже выглядит достаточно потрепанно. Два года назад его открыли для туристов.

В главной зале расположена классическая статуя самой Лии «Эта бронзовая статуя изображает ее хладнокровие и царственное отношение, когда она была увенчана. Пусть наблюдатель заметит ее врожденную красоту, уравновешенность и благородство».

В двух крылах здания — камеры, где хранятся все ее вещи. Причем камеры закрыты только решетками на окнах, и никак не защищены ни от людей с длинными руками, ни от природных явлений.

Выглядит все это очень печально: в пыли, заброшенное, забытое и никому не нужное, пусть и с инвентарными номерами.

Со скульптур и статуй храма уже слезает позолота, перила стоят без краски…

На резонный вопрос: зачем?!

Есть ответ на табличке рядом со статуей:

«Этот храм был построен в 2012 году нашей эры как символ моей неизменной любви к ней и моей неизменной преданности Лии Альбино-Адарна, моей 53-летней жене. Я принял архитектурно-строительный проект, который выдержит время и будет цениться в течение тысячелетия, чтобы этот храм стал достопримечательностью города Себу, откуда будущие поколения клана Адарна могут прийти и проследить свои корни и наследие»

Я забыла упомянуть, что в подземных этажах живут нищие: сушится белье, устроены постели. Но это видно только с дороги и никак не омрачит взгляд туриста.

Что это? Памятник любви или безрассудства? Чем он так привлекает туристов? Возможностью прикоснуться к античному, не выезжая из Азии или просто к роскошной жизни? У меня пока много вопросов и сформулировать, как я отношусь к подобному- сложно.

Впрочем, богатство не всегда бывает безвкусным и странным. Есть пример и бескорыстного и благого богатства.

На местной Рублевке, в районе с очевидным названием- Беверли Хиллз в 70х годах Китайская община на свои деньги построила Даосский храм в традиционном стиле.

На самом деле, попадая туда, забываешь, что находишься на Филиппинах. Кажется, что снова перенесся в Китай.

Вход в храм бесплатный, помолиться и провести ритуалы может человек любой конфессии. Единственное правило: помыть руки (для этого стоят специальные раковины) и снять обувь в самом храме (фото, как вы уже поняли, запрещены).

Для того, чтобы правильно провести обряды, в храме есть волонтеры, которые помогут и подскажут.

А еще там есть бесплатный китайский чай.

Ближе к вечеру туристов в храме почти не было, и ничто не нарушало покоя. Мы бродили, рассматривая росписи, драконов, крыши.

Расположенный на холме храм, в лучах заходящего солнца, наполнялся какой-то особенной магией и мягкостью.

Шум города не доносился до храма, являясь едва слышным фоном. Здесь же в тишине в зелени прятались птицы, иногда перелетая на крыши ближе к драконам и наполняя все вокруг покоем.

Столица, столицей, но на большом Себу есть и другие интересные места. Несмотря на хорошо развитое автобусное сообщение, машина все же более удобный способ залезть в интересные места без временных и организационных проволочек.

В городе есть прокаты авто, чем мы и воспользовались. Тойота на механике обошлась 3300 песо за 1,5 суток.

Права, паспорт, залог наличкой (8000 песо) или на кредитке (5000 песо). Машина с полной страховкой и полным баком.

И вот, вечером, в самый час пик мы отправились по дороге вдоль побережья на южную часть острова. Движение, конечно, на любителя. Узкие, тесные, не освещенные дороги, активное движение. Но в целом, это не Мумбаи, брать напрокат машину не страшно. Единственный весомый минус в том, что средняя скорость движения едва ли превышает 30−40 км\ч, поэтому сравнительно не большие расстояния выливаются в многие часы пути.

Единственная дорога проходит вдоль побережья, разрезая города и деревни. То, за чем мы прилетели именно на Себу, и что вдохновило на поездку именно на Филиппины, ждало нас в 6 часах пути. А пока мы просто смотрели по сторонам, останавливаясь там, где было интересно.

В городе Boljoon глаз зацепился за высокую скалу, которая прикрывала собой вид на город с дороги, но служила природной смотровой площадкой. Именно эта заминка и позволила рассмотреть большую, украшенную огнями церковь.

Оказывается, эта церковь (Boljoon Church) — национальное культурное достояние и готовится быть включенной в перечень Юнеско. Представляет собой комплекс построек и заложена еще в 17 веке. Первые постройки из кораллового камня были направлены на защиту побережья от пиратов, а позже они стали осуществлять функции прихода и монастыря.

Это башня тоже была частью оборонительных сооружений.

Кстати, пиратство изрядно досаждало Испанским колонизаторам. В основном этим занимались Филиппинские мусульмане, жившие на южных островах, которых испанцы называли Моро, и которые были не согласны, что европейцы пришли грабить и наводить свои порядки.

Поэтому на побережье множество церквей и монастырей, рядом с которым остались оборонительные сооружения.

Нашли мы их еще и в Самбоан — Saint Michael the Archangel Church.

Сторожевая башня (Campanario de Antigua) рядом с церковью имеет 3 уровня и входила в свое время в комплекс укреплений южного побережья. От сторожевой башни вниз ведут ступеньки, которые когда-то доходили до самого берега, и которые называются лестница Иакова. А сама башня- самая высокая на Себу.

Церковь и башня возвышаются на плато, с которого открываются живописные виды на пролив Таньон.

А на месте бывшего кладбища, слева от церкви, устроен сад с библейскими фигурами.

Выглядит все это очень странно, но не берусь судить о сакральном смысле, помня о том, какую роль католичество играет на Филиппинах.

И снова нам везет, и снова мы попадаем на службу.

А вот так выглядит площадь перед входом в церковный комплекс. В этом месте дорога делает поворот, пропустить сложно.

О господине на крыше ротонды доподлинно не известно, но есть предположение, что это рыбак. Название города происходит от слова sinamboang- так испанцы называли один из способов ловли рыбы. Мне скульптура напоминает рыбака: закатаны штаны, чтобы не намочить; широкополая шляпа, чтобы не сгореть; улов в мешке и инструмент, вроде гарпуна, в руке.

В Моалбоале- самом популярном курорте Себу, находятся частично восстановленные руины церкви San Juan Nepomuceno Parish (Cebu Archdiocese) по имени одного из Испанских кораблей.

Рядом с руинами павильон, в котором проходят службы.

А еще, в одном квартале, наблюдалась большая концентрация пекарен. До сих пор с теплотой вспоминаю Филиппинскую выпечку. Это прекрасно!

И если с национальной кухней не задалось, то булочки выше всяких похвал. Ну и где еще за 50 рублей можно взять десяток вкуснейших штук?!

Юго-западная часть острова Себу сплошь изрезана горами, доходящими до 1000 метров.

Поэтому в этой части острова все дороги не только представляют собой бесконечный серпантин, но и ведут к живописным водопадам, которых очень много в этой части острова.

Один из самых знаменитых водопадов Себу - Тумалог (Tumalog Falls).

Перед спуском к водопаду есть парковка, с которой всех желающих могут спустить на байках (и поднять потом). Но настоящие герои идут в обход и мы потопали по короткой, но очень крутой дороге.

И здесь, и во многих других местах, нас внесли в специальный журнал посещения, где мы указывали имена, возраст и страну, откуда мы приехали. Подозреваю, что так ведется статистика по туристам.

Водопад этот, скорее всего, не самый высокий и полноводный, да и сухой месяц сделал свое дело, но уж точно очень живописный.

Вода, падая с большой высоты, разбивается в мелкую пыль, которая клубится в чаше из зелени и скал.

Естественный бассейн под водопадом не глубокий, сказывается слабость потока, но зато с теплой водой.

Кстати, из бассейна вытекает ручей и чуть ниже образует заводь. В этой заводи водятся рыбки для «пилинга».

Растущий рядом с водопадом бамбук добавляет загадочности и таинственности.

Есть еще красивые водопады, которые называются Кавасан (Kawasan). А вернее, не только водопады.

Для любителей активного отдыха Кавасан предлагает красивейшие маршруты каньонинга. Чем не радость попрыгать по скалам, да понырять в горную реку?

Один из маршрутов начинается на холме, откуда надо спуститься к руслу реки.

Первая же точка- мост, высотой метров 6−7.

В нашей компании смелым оказался только один человек, остальные же прыгали с высот поменьше.

Вода в реке имеет светло-бирюзовый оттенок, в некоторых местах дна нет на многие метры.

И из этого каньона точно не выйти никакими путями: только вперед или назад. Почти отвесные стены, покрытые тропической растительностью, да иногда появляющееся из зелени наверху, небо.

Общая длина маршрута чуть более километра, среднее время преодоления 2−2,5 часа. Стоимость с учетом снаряжения, доставки к точке отправления (а на машине туда не попасть), гида, который при желании снимает все происходящее, и обеда (!) после прохождения каньона и возвращения в лагерь, обошлось в 1800 песо. Но сколько это впечатлений, что не жалко ни времени, ни денег. Чувствуешь себя не наигравшимся ребенком, который не налазился по деревьям и крышам и не набегался от соседа.

И, суть да дело, дошли до самого значимого, для меня во всяком случае, приключения, ради которого я ехала на Филиппины. Причем спланировано все было так жестко, что не получись оно сразу, второго шанса в этой поездке уже не случилось бы. И, скорее всего, тут подключился космос, не иначе, потому что все складывалось как нельзя лучше.

На Себу в Ослобе есть место, где можно поплавать с китовыми акулами в их природной среде обитания.

Во-первых, верным решением было приехать заранее и заночевать в Ослобе. Но надо учитывать, что деревня небольшая и вечером жизни там нет.

Во-вторых, самым верным решением оказалось выбрать MCV Brother's Rooms в качестве жилья. Все спартанские условия данной локации меркнут на фоне того, что у владельцев есть блат в очереди. Они просили их рекламировать, и я буду их рекламировать, потому что без этих ребят все было бы сложнее и впечатления бы точно остались другие.

Но по порядку. Китовых акул очень мало, они почти не изучены. Обладают характерной, узнаваемой внешностью: пятнистые, с огромным ртом. Питаются планктоном, мелкими рыбами. Они ленивы и совершенно не агрессивны. Это самый большой вид акул- длина до 12 метров (это высота 4го этажа хрущевки), некоторые особи бывают до 20 метров.

Я уже упоминала, что на Филиппинах в рамках защиты морской природы, беспокоить подводных обитателей можно только в первой половине дня. Плавание с акулами начинается в 6 утра и продолжается примерно до 11 часов. Да, их подкармливают, чтобы они оставались у берега в это время, но, постоянно наблюдая эту популяцию, их продолжают изучать, даже используя для этого туристов. Эту странную фразу я поясню чуть позже)

… в 5 утра в дверь из циновки стучится владелец, который накануне спал прямо на раскладушке на улице. Комната находится буквально в 50 метрах от пляжа, на котором уже готовятся лодки, и куда уже собирается сотни людей, в надежде оказаться одними из первых.

Солнце еще не встало, а в зале, где проводят инструктаж, уже не протолкнуться. Хоть акулы и не попытаются съесть плавающего с ним рядом человека, правила поведения все-равно очень строгие. Необходимо держать дистанцию, ни в коем случае не пользоваться кремами, лосьонами и прочей химией (есть душ, смыть с себя все лишнее). Категорически, вплоть до штрафов, нельзя их трогать. Что нужно делать: делиться с центром изучения сделанными фотографиями: рисунок акул так же уникален, как и отпечатки пальцев. По ним отслеживают перемещения отдельных особей, причем для распознавания используют оборудование и программное обеспечение, которым регистрируют звезды и созвездия.

После инструктажа наш сопровождающий велел не теряться и буквально через несколько минут отдает нам заветный номерок- 5. Это значит, мы плывем в пятой лодке, одними из первых. Забегая вперед, скажу, что буквально после того, как мы вернулись на берег, размер толпы стал каким-то невообразимым, а номерки пошли уже на вторую сотню…

Снаряжение все выдается, можно взять напрокат экшнкамеру (наша же утонула).

Не проходит и пары минут, как нас сажают в лодку, мы отплываем от берега на несколько десятков метров, и наши гребцы разрешают нырять.

Сначала, в мутной рассветной без солнца воде, ничего не видно. В какой-то момент из серости начинают появляться тучи маленьких рыбок, а за ними медленно и неспешно огромная тень. Эта тень скользит по направлению к тебе, проявляясь все четче и четче. Как описать, когда в паре метров от тебя проплывает огромное, прекрасное существо, увидеть которое можно было только мечтать?..

Акула зависала почти вертикально, неподвижно, а потом раскрывала свой огромный рот, чтобы влить в себя сотни литров воды.

Хотелось кричать от восторга, дергать всех за руки и за ноги со словами: ты видишь, ты это видишь?!

Оглядываюсь в воде и замечаю поодаль еще двух акул.

Живые, голые эмоции! Это настоящее чудо!

А еще, акул никто не предупредил, что нам нельзя их трогать, поэтому они плавали очень близко. Иной раз приходилось сжиматься в комок не для того, чтобы держать дистанцию, а просто для того, чтобы она сама случайно не коснулась.

Одна из акул решила проплыть подо мной, постепенно всплывая, буквально посадив меня себе на хвост. Я, как могла, поднялась к поверхности, но она все равно проехала плавниками мне по ногам. От нахлынувшего восторга я даже не поняла, какие это были ощущения.

Они плавали так близко, что можно было рассмотреть шкуру, точки на ней. Всех рыбок-прилипал, что следовали за ней и объявляли о ее появлении.

У меня нещадно текла прокатная маска, но я оставалась под водой до тех пор, пока она заполнялась на половину и начинало щипать глаза от соленой воды. Было безумно жалко тратить драгоценные минуты на то, чтобы привести в порядок снаряжение. От жилета же я избавилась еще в первые минуты.

Сейчас, вспоминая это погружение и эмоции после него, мне кажется, что большего счастья от соприкосновения с природой, пожалуй, не было. Ощущение всеобъемлющего восторга от этих прекрасных рыб, от того, что мечта может сбыться. От того, что удалось вовлечь в это приключение близких людей и разделить эти впечатления с ними. От того, что в мире нет границ и стен. Что, сходя на берег с лодки, я любила всех и каждого, кто был на берегу, была благодарна своим ребятам, владельцу жилья, который устроил это все без ожиданий и проволочек, и всему миру за то, что я смогла сейчас увидеть. И на каких крыльях потом леталось весь день и последующие дни! И даже сейчас, возвращаясь к тем событиям, вспоминая серые шершавые спины, я снова чувствую Филиппинское солнце на своей спине, которое встретило, приютило и подарило незабываемые приключения. Которое осталось зимним, без снега, Новым годом; Стрёмной едой - а на самом деле с весьма приличным разнообразием, перекочевавшим за северную кухню; Стрёмными тропинками, которые лишь символ того, что все приключения начинаются там, за границами привычного и это не всегда должен быть другой континент. Показавшее, что люди по всему миру такие же, как ты: хорошие и не очень. Добрые, отзывчивые или смурные и равнодушные. Что все стереотипы о народах, языках, привычках - все это лишь условности, территориальные тараканы, которые разбегаются, стоит только включить свет.

У каждого есть свои китовые акулы. Ищите их, погружайтесь и да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»!

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