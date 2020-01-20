Гонконг. Страшный сон клаустрофоба и социофоба

Лера Артамонова Для чего нам такие длинные новогодние каникулы? Правильно! Чтобы полежать на диване в обнимку с тазом оливье. Конечно, чтобы исполнять свои мечты и путешествовать. Не важно, далеко или близко, главное с настроением, любопытством и личными открытиями. Сегодня история про новогодний Гонконг, а нашим гидом будет Лера Артамонова.

— Путь к мечте прост тогда, когда разбит на маленькие, выполнимые цели. Пазл складывается в картинку, а дорога не кажется такой длинной и сложной.

Наше новогоднее путешествие, которое ознаменовалось исполнением одной маленькой, но сумасбродной мечты, началось в нереальном со всех сторон Гонконге.

Город был выбран как пересадочный пункт в долгом перелете до Филиппин, а именно до островов Себу и Бохоль.

Билеты из Москвы стоили вполне гуманно, перелет 9 часов. Виза не нужна, если не собираетесь задерживаться дольше месяца и выезжать за пределы административного района Гонконг (там начинается большой серьезный Китай, где с визами несколько сложнее).

Итак, Гонконг — территориально Китай, но с некоторых пор, автономная его часть. Государство в государстве со своей визовой политикой, экономикой и управлением. Совместно с Китаем осуществляется только внешняя политика, да армия одна на двоих. Располагается он на островах, и бОльшая его часть — горы, покрытые лесами. Поэтому Гонконг- город, стремящийся вверх. Меньше 30 этажей здесь не строят уже много десятков лет. По причине же гористости, почти все дороги расположены не на земле, а на сваях проходят между домами.

Причем высотность домов никак не зависит от их расположения относительно центра. Разве что, на окраинах, дома несколько проще.

Спальные районы вообще производят неизгладимые впечатления: плотная высокая застройка, дома с коммуникациями наружу, чистота и много зелени.

Город, кажущийся настоящим хаосом, построен по Фен-Шую. Нет никаких долгих согласований для постройки домов, но есть исторические и культурные маркеры.

Например, отверстия в домах для драконов. Ну или бамбуковые леса в бетонном городе.

А еще, вся земля принадлежит Китаю и сдана Гонконгу в аренду, так что, фактически, имеющий свои метры житель, всего лишь арендует их, а не владеет всецело. А земля, к слову, очень дорогая, дорогая недвижимость и жизнь в целом.

Курс рубля к гонконгскому доллару 1:8. Самая бюджетная недвижимость на окраинах стоит не менее 5- 7 млн. в рублях за крошечную студию, часто без удобств.

На фото красным шрифтом- цена за метр. Крупные цифры- это тысячи гонконгских долларов. Объявления висят в свободном доступе на витринах Рент-офисов.

То же касается и туристического жилья. Отели в исторических центрах, вроде района Тсим Ша Тсуи (Tsim Sha Tsui), где была наша первая локация, представляют собой маленькое помещение, где туалет отделен прозрачной стеклянной стеной от кровати, где от высокой влажности не сохнет одежда, а окна выходят на оживленные тесные улицы.

Но, несмотря на плотность застройки, город остается одним из самых зеленых мегаполисов.

Зелень не только в городских парках, коих не мало, но и на крышах и стенах зданий. А парки часто представляют отдельную достопримечательность, например, как Нан Лиан сад (Nan Lian Garden), рядом со станцией метро Diamond Hill. Этот сад один из лучших в городе, создан не так давно, в 2006 году и примыкает одной из сторон к красивейшему монастырю. Он, как и все прочее, четко следует Фен-Шую и построен в стилистике династии Тан. Каждый листик, каждый камень находится на своем месте. Готова поспорить, что в светлое время суток он производит неизгладимое впечатление, мы же попали в него ближе к вечеру, но это ничуть не сделало его скучнее.

Приглушенная подсветка добавила своей магии: тишина и спокойствие, ни листа не шелохнется в парке, прикрытом со всех сторон небоскребами. Нет туристов, нет жителей города, которые днем приходят отдохнуть и набраться сил после вечной беготни. Сад пытаются включить в список ЮНЕСКО, пока без результата.

И все же, титульной страницей города являются небоскребы. Остров Гонконг, давший название всему городу- памятник современности, не меньше. Его высокие шпили видны еще задолго до выхода на набережную.

Набережная же, представляет собой настоящую аллею звезд. Только не со звездами в прямом смысле, а со следами ладоней на парапетах. Вишенкой аллеи славы является памятник Брюсу Ли, только он от нас очень надежно спрятался.

Ну и стоит ли говорить, что виды представляются космические: в дымке, в лучах заходящего солнца, огромные, кажущиеся костяными, здания, устремляются ввысь…

Попасть к этим гигантам можно несколькими способами, мы выбрали самый развлекательный: паром. От Аллеи звезд паромный причал находится буквально в двух шагах, достаточно пройти через сквер.

Когда-то это место было железнодорожным вокзалом, куда приходили поезда из разных стран. Часовая башня входила в этот комплекс и стоит с 1915 года!

Паромы отправляются каждые десять минут и стоят 3 HKD на человека. Автоматы для покупки жетонов находятся там же. А сам паром представляет собой ретро кораблик, который буквально за 10−15 минут доставляет на остров Гонконг.

Кстати, с этой же набережной в ночь уходят суда с казино на борту. В стране запрещены азартные игры, но на этом судне есть все для игры, стоит лишь пересечь территориальные воды, где закон не действует, чем и пользуются игроки.

На фото, вероятнее всего, не он. Но мог бы им быть))

И вот он- Гонконг- открытка!

Стеклянные великаны, исчезающие в облаках. Хранящие в себе мировые корпорации и финансы.

Бренды, бизнес, власть и строгие костюмы. Кофе на бегу, жизнь на бегу. Чтобы после офиса в этом царстве стекла и бетона уехать в маленькую квартирку на 40 этаже, где стоит осушитель (!) воздуха и два кондиционера, чтобы с утра снова включиться в мировой бег наперегонки с такими же винтиками машины, называемой Гонконг.

А ночью остров преображается. Темные горы начинают светиться. Башни соединены переходами-венами. Не нужно даже спускаться на тротуары. Можно проходить большие расстояния, не выходя из бизнес- и торговых центров. Город живет на нескольких уровнях дорог и тротуаров, этажей и площадок.

А по вечерам, ровно в 20.00 каждый день, город напоминает всем, какой он величественно и богато-красивый.

Посмотреть на это собирается огромное количество людей, причем не только туристов, но и местных, которые проводят время на променаде.

И центр был бы не так уютен, если бы не привет из прошлого. И это не только о лавках и развалах, но и ретро-трамваях, которые возят жителей на двух своих этажах еще с 60х годов. Тот пример, когда проблема общественного транспорта вовсе не проблема, а городская фишка. Трамваи стоят копейки- 8 российских рублей, независимо от маршрута и дальности поездки. Поездка оплачивается при выходе в специальный автомат, который не дает сдачи, либо водителю.

И не только трамваи растут вверх, но и автобусы повсеместно двухэтажные.

На общественный транспорт принято стоять в очереди. Никаких возмущений, тихо, мирно, быстро.

Городской транспорт вообще развит очень хорошо, т.к. иметь автомобиль в Гонконге- удовольствие сомнительное. Машины стоят дорого, топливо дорогое, парковок очень мало, они есть только на подземных этажах офисных зданий и торговых центров, и, конечно, все платные. На 7 миллионный город машин не более 700 тысяч.

И если уж заговорили про транспорт, опишу еще несколько хороших способов передвигаться по городу.

Начну с того, что очень выгодно и удобно купить проездную карту Октопус (Octopus card). Купить ее можно в любом киоске в метро или в аэропорту. У нас острой необходимости в ней не было, так как мы были в городе всего пару дней, но в целом, удобно: ее принимают в любом транспорте и даже можно расплачиваться ею в некоторых кафе, достаточно закинуть на нее денег.

Метро.

Метро Гонконга обозначается смешной каракатицей, которую не возможно не заметить.

Схема достаточно простая и понятная, все иероглифы дублируются на английском. Выходов у одной станции может быть очень много, везде подписаны ориентиры, какой куда ведет.

Купить билет можно как в желтом ларьке на станции, так и в автомате.

Цена поездки зависит от конечной станции и количества купленных билетов- одновременно можно купить до 4 билетов. В среднем поездка на четверых обходилась в 30−40 HKD. Карточку надо сохранять до конца поездки, иначе не выпустят.

Метро очень порадовало: чисто, аккуратно, станции закрытые. Поезд представляет собой один длинный вагон, по которому можно гулять туда-сюда. Удобно, когда знаешь, на какой станции в какой переход надо выйти. Это вам не у нас по вагонам бегать. Ну и табло подсвечивает для тех, кто боится проехать.

Не лишено метро и озорства. Встречались арт-объекты.

Такси.

Как ни странно, ГОНКОНГ- оказался одним из немногих городов, где такси достаточно адекватно по цене.

Сразу у выхода из аэропорта есть зона такси. Машины обозначены разным цветом, в зависимости от районов города в которых они преимущественно работают. Где-то читали, что они не любят «выходить» за пределы своего района.

Условный «центр» обслуживают красные машинки. Эти тойоты специально приспособлены под такси, оплата проезда по счетчику. Машина из аэропорта на 4х вышла дешевле, чем ехать на электричке и платить за каждого.

И это было бы просто такси, если бы не восторг от рабочего места каждого водителя.

4 телефона- это лайт. Рекорд был- 7! На одном карта, на другом камеры на дороге, на третьем голосовой чат, на четвертом музычка в наушник играет. Родственники нашим маршруточникам, не иначе.

Кстати, движение в Гонконге левостороннее- привет с колониальных времен. Что приятно удивило, на дорогах везде подписано, в какую сторону надо смотреть сначала.

Еще одним, несколько нестандартным видом транспорта, а заодно и диковинкой, можно назвать Mid-levels Escalator. Это один из самых длинных эскалаторов в мире- 1 км! Утром он работает на спуск, вечером- на подъем. Лучше приходить не в часы пик, чтобы избежать толкотни. Имеет несколько «очередей» и абсолютно бесплатен. Найти эскалатор оказалась не проблема: доезжаете до метро Central или HongKong, далее по указателям. Проблема была в том, что некоторые марши эскалатора на ремонте и увидеть чудо индустриального города в полном объеме не получилось.

Впрочем, чудес хватает и так. В чужой стране любое явление, которые не вписывается в наш уклад жизни- уже интересно. И меня восхищали и немного пугали контрасты Гонконга.

Сильно порвался шаблон, когда я воочию увидела явление, которое прежде показывали в одном известном тревел-шоу.

По первому впечатлению кажется, что тут поселились не самые благополучные слои населения. Но начинаешь вглядываться, и понимаешь, что вряд ли местные нищие пользуются новыми айфонами, вкусно кушают и выглядят более чем довольными.

Оказывается, так проводят свои выходные нянечки, уборщицы и прочий персонал, работающий в домах у зажиточных Гонконгцев. Женщины из Филиппин, Малайзии, Индонезии в будние дни приглядывают за порядком и детьми, а в выходные получают законный выходной. А так как часто они живут в домах своих нанимателей, а до своего дома особо не налетаешься, они остаются в городе и проводят время вместе вот так: за едой, фильмами и разговорами.

Другим приятным шоком были аптеки. Обычные такие аптеки, на полках которых можно найти, привычные нам, упаковки вроде терафлю или стрепсилса. Но в каждой уважающей себя аптеке, есть витрина с настоящими лекарствами. А не вот этим вот всем.

Знакомьтесь: традиционная медицина.

Если в каких -то банках и угадываются сушеные морские коньки и грибы, но другие представляют собой скорее набор юной ведьмы. Чтобы лечиться каким-то зельем, нужно знать точную рецептуру, ингредиенты продаются на развес. Но самое интересное, что у этой витрины всегда была очередь и активные продажи. Это вам не таблетками закидываться…

Впечатляют многочисленные лавки и уличные рынки.

Это очень странно, когда в нише между двумя современными домами впихнута на ладан дышащая лавка.

Кстати, традиционные лавки- это хорошая возможность купить что-то нужное и хорошего качества. В больших серьезных магазинах цены часто кусаются, лавки местных же- спасение.

Странно и когда оказываются перекрыты целые улицы, ради бесконечных рядов самого разного товара.

Рынок с фото- один из самых популярных, называется Ladies Market. Название говорит само за себя, хотя товары все же не имеют очевидной половой принадлежности. На самом деле, это вообще напоминает рынок на Каминского в лучшие его годы. Разве что джинсы на картонках народ не меряет. И торг! Непременно, обязательно торговаться! Разворачиваться, уходить, продолжая на ходу снижать цену. Услышать в спину: хрен с тобой, давай твою, и расплачиваться под недовольный взгляд и ворчание: обокрали бедную старушку!

Район станции метро Mong Kok вообще славится своим шоппингом и досугом. Хотите ролекс? Три магазина на одном перекрестке!

Не видите на улице ресторанов? Правильно, потому что они все находятся в небоскребах. На улицах стоят работники и активно продвигают свое заведение громкими возгласами и меню, всунутым в руки. Самое интересное то, что зайдя в данное заведение, вы, скорее всего, наткнетесь на очередь. Вечерами все заведения заполнены до отказа, начиная от крутых ресторанов, заканчивая странного вида кафе.

Еда в Гонконге- вообще отдельная тема.

В этом отпуске миру явились два ёмких термина:

«Яндекс. Стрёмные тропинки»

«Яндекс. Стрёмная еда»

И если с тропинками все более или менее ясно. Не ходите, дети, в Африку гулять. То под понятие «стрёмная еда» попадало почти все неопознанное, даже если оно было не с улицы.

Хотя еде с улицы однозначно быть!

Рассказываю почему. Во-первых, за этими ребятами строжайший контроль со стороны разных проверяющих органов. Достаточно одной весомой жалобы или, не дай Бог, отравления, и их закроют. Во-вторых, возвращаясь к печальной ситуации с недвижимостью: не у всех есть кухни и время, чтобы готовить самостоятельно, проще ужинать вне дома, что чаще быстрее и дешевле. Поэтому в подобных уличных заведениях питаются местные. Трудно не доверять стрёмной еде, глядя, как ее покупают в больших количествах жители города. Вопрос в другом: на вид крайне сложно определить, что нанизано на заветной шпажке. Сюрпризы в виде желудков в ресничку или чьим-то ушам- неизбежны. Однако попадались вкусные неопознанные объекты, которые хотелось еще и еще.

Много традиционной еды, которую обязательно нужно пробовать! Непременно Дим-сам. Дим-самы- это небольшие закусочки: пельмени и булочки с разными начинками, спринг-роллы или сладости.

Достаточно набрать разных на компанию, чтобы полноценно наесться.

Если повезет, можно наткнуться на интересное мероприятие -Ямча. Дословно переводится: пить чай.

Еще с древних времен было принято уединяться в чайных домиках для решения важных вопросов и просто бесед. Традиция несколько видоизменилась, но сохранилась в Гонконге и поныне. Многие заведения в первой половине дня устраивают чайные церемонии. Не те, что с Гейшами и чайниками, как в Японии, а другие. В ресторан приходят люди, часто целыми семьями, получают чайник бесконечного чая- бесплатно и заказывают к нему закуски и общаются.

Нам не просто повезло оказаться на такой церемонии, нам очень повезло: ни явок, ни паролей в интернете не найти. Рекламы подобному тоже не делается- наткнулись совершенно случайно.

В зале ресторана сидели преимущественно пенсионеры, официанты были торопливы, суетливы и не очень приветливы. Меню было совершенно не понятным, поэтому указав галочками то, что примерно узнавалось, ждали. Официант, больше напоминающий подтяжками, закатанными рукавами и нервным взглядом, брокера с Уолл-стрит, оперативно раскидал перед нами коробочки с дим-санами и убежал. Что было в этих коробочках, мы в очередной раз не поняли, но было познавательно. Из серии: я угадаю это прозрачное, слюнявое и пахнущее странно с двух укусов. Сейчас я шучу. Это было вкусно и почти всегда понятно.

Другая фишка Гонконга — утка.

Иной раз достаточно проходить мимо и попасть на дегустацию, т.к. каждый ресторан пытается убедить, что именно ради их утки надо их посетить.

Большое количество десертов и сладостей на улице: фрукты, сорбеты, тортики.

Но на мой вкус, фрукты сильно уступают даже нашим, из супермаркетов.

А вот эти булочки к сладкому не имеют никакого отношения. Это традиционные ананасовые булки, в которые можно положить любую начинку. Она не сладкая, вернее не явно выраженно сладкая, очень нежная. А тарталетки- национальный завтрак: кекс с яичным кремом. Звучит не впечатляюще, но это безумно вкусно и сытно! Пару штук и можно до обеда завоевывать мир.

Не обходится и без тяжелой жареной пищи и риса. Кстати, от последствий после сильно прожаренной пищи спасает Пуэр. Гонконгцы это знают и активно этим пользуются.

В любом заведении, начиная от «Яндекс. Стрёмная еда» на улице, заканчивая добротными сетевыми ресторанами, есть шашлычки из разных видов мяса: курица, свинина, говядина.

Но на фоне этой тяжелой еды, спринг-роллы все же выигрывают.

А пиво местное вкусное. В Гонконге много местных сортов, достаточно и экспортных из ближайших азиатских стран.

И, конечно же, какая Азия, без суши и ролл?!

Заведений, подающих суши в городе предостаточно, но лишь одно может похвастаться настоящим аттракционом!

Дамы и господа, позвольте представить вам: Генки Суши!

Непривычного вида зал: у каждого стола есть кран с кипятком и рельсы. Из приборов, помимо привычных палочек и соусов, стоит баночка с чаем Матча и кружечки под чай. Чай можно пить в неограниченных количествах, заваривая водой из крана.

Вместо меню и официантов- чек с QR- кодом и мобильный телефон. После того, как сканируется чек, появляется страница личного кабинета, где среди позиций меню можно выбрать блюда.

А потом, под моргание подсветки, по рельсам приезжают поезда с тарелочками, на которых выбранные блюда! Детский восторг, честное слово!

Чтобы отправить поезда обратно на кухню, нужно нажать кнопочки рядом с рельсами.

Суши вкусные, но какого-то явного отличия от наших сушилен я не обнаружила. Хочется верить, что все же в качестве морепродуктов.

Остаться голодным в Гонконге сложно. Однако найти заведение, которое целиком и полностью устроило бы, нужно постараться: их слишком много и слишком разнообразны цены. Впрочем, Мак и КФС никто не отменял.

Пожалуй, оставлю гастрономическую тему и перейду к зрелищам.

Гонконг- город-достопримечательность. Посмотреть его за несколько дней нереально. Понять, что хотелось бы посмотреть в первую очередь- сложно: хочется всего и сразу. Но было бы ошибкой считать, что кроме небоскребов и технологий здесь нечего увидеть. На одном из островов, а именно на Лантау, есть потрясающие живописные места. Среди охраняемой природы расположились самые интересные и знаменитые достопримечательности: Диснейлэнд, Большой Будда и монастырь По Лин.

Диснеевская мышь заманить нас не смогла, милых мышей нам хватило в аэропорту.

А вот посмотреть национальные, культурные места- действительно интересно.

Попасть на Лантау можно разными способами: такси, автобусы, метро (Tung Chung Station)

Далее, с этой станции метро к самому Будде можно доехать на автобусе или такси. Есть множество трекинговых пешеходных троп (а в Гонконге, как ни странно, очень любят пешие прогулки и прокладывают тропы везде, где это возможно). Но есть более интересный способ: фуникулер Нгонг Пинг 360 (Ngong Ping Cable Car 360). Один из самых длинных в мире! Интернет пугает страшилками, что в кассы огромные очереди, но нам повезло: кассы нас встречали свободными окошками, а очередь на сами кабинки была человек на 10−20, не более. Билеты, кстати, можно купить он-лайн заранее.

Кабинки бывают двух типов: обычные и стеклянные. Первые чуть дешевле, но очередь к ним больше, вторые- подороже, но и очередь к ним меньше, а виды интереснее. Имеет смысл брать билеты туда-обратно, чтобы не заморачиваться со спуском.

В стеклянных кабинках прозрачный пол. Такое ощущение, что ты паришь над заливом, горами и лесами под тобой. Поначалу некомфортно, а потом привыкаешь и сползаешь с лавочек на пол, чтобы посидеть над пропастью.

Причем канатка состоит из нескольких станций, и после пересечения каждой из них, пейзажи меняются.

На первых участках отрывается потрясающий вид на залив и побережье острова. Высоток тут значительно меньше: остров находится под охраной, и считается рекреационной зоной города.

Слева виден искусственно насыпанный остров, на котором располагается аэропорт города.

После того, как вагончик переваливает через гору, забываешь, что находишься в мегаполисе: девственная природа, только лишь изредка прорезанная тропинками для пеших прогулок.

А еще открывается хороший вид на монументальное, гениальнейшее строение: мост между Гонконгом и Макао. Географически рядом расположенные города, разделены 4 часами пути. В 2000е годы стартовал проект по постройке моста между двумя городами. Открыли его не так давно- в 2016 году. Длина моста 55 км! Имеет несколько надводных частей, тоннелей и пунктов контроля и границы на искусственных островах. Условия проезда по мосту очень строгие, вплоть до того, что специальное оборудование отслеживает, сколько раз зевнул водитель, и, если количество превышает нормы, об этом будет сигнализировано.

И вот, спустя 25 минут из дымки начинают появляться силуэты и очертания гор, на которых располагается комплекс. Будда смотрит в облака на Север в сторону Пекина. Кстати, это особенность именно этого Будды, традиционно, буддистские статуи смотрят на юг. Обращение в сторону Пекина связывают с признанием власти и мощи Китая.

Фуникулер привозит туристов в большой комплекс, который объединяет несколько достопримечательностей. Начинается он с туристической деревни, построенной в традиционном стиле- Нгонг-Пинг.

Здесь можно отдохнуть, перекусить и купить сувениры.

Чайная Ли Нонг ти начиная с обеда каждый час проводит церемонии дегустации чая. Люди сидят и ждут, видимо, дегустации не плохи.

Парадные ворота открывают путь к аллее, ведущей к Большому Будде и монастырю.

Аллею охраняют генералы армии прошлого с суровыми лицами. В пику серьезным дядям на газонах пасутся коровки, которых просят не беспокоить.

Перед лестницей, ведущей к Будде, находится круглая площадка для медитаций.

Мы наблюдали, как буддисты вставали на круг в центре площади, сложив ладони, и общались с Буддой, стоящим на вершине.

А там, на холме из 268 ступеней сидит Большой Будда. Скульптура высотой 34 метров представляет собой стальной каркас, обшитый бронзовыми листами.

Безмятежная, умиротворенная поза лотоса, поднятая вверх правая рука- символ защиты, левая рука, лежащая спокойно- исполняет желания. Вокруг Будды шестеро Бодхисатв, подносящих дары: цветы, фрукты, благовония, музыку, лампу, мазь — эти подношения символизируют благотворительность, медитацию, мораль, мудрость, терпение и усердие- все то, что нужно для достижения нирваны.

С холма открываются виды на Монастырь и горы. В который раз я ловлю себя на мысли, что восхищаюсь, когда люди выбирают подобные места для духовных построек. Один только вид на простор и бесконечность природы побуждает отвлечься от суеты и заглянуть внутрь себя.

А монастырь По Лин (Драгоценный лотос), который видно как на ладони- является одной из самых главных буддистских святынь в Гонконге. Изначально, это был приют монахов, но в 1924 году получил статус монастыря. Он и поныне действующий, поэтому кроме туристов можно увидеть и монахов, совершающих обряды.

Впрочем, любой турист, если он расположен к Буддизму, тоже может совершить все необходимые обряды и отдать почести святыне. Еще после Кералы, где нам разрешили побыть на службе в Индуистском храме, я поняла, что совершенно не важно, как выглядит обряд в твоей вере, главное, ЧТО ты несешь внутри себя и какие мысли озвучиваешь, когда обращаешься к Богу- не важно какому.

Как и в любом религиозном заведении, где чтится покой просящих, в самом храме фото лучше не делать. Поэтому от объектива были скрыты три золотых Будды, олицетворяющих прошлое, настоящее и будущее. В остальном здания доступны к съемке.

Монастырь будто сошел со старых гравюр или с экранов фильмов о древнем Китае: яркий, праздничный, утопающий в цветах.

Буйство зелени и красок настраивает на самый позитивный лад. В таком месте невозможно предаваться унынию и волей-неволей начинаешь вдохновляться и верить в будущее.

Крыши, колонны- изящны и наполнены мелкими деталями: суровыми драконами, толстыми служками, неведомыми демонами.

И над всем этим великолепием возвышается Большой Будда, охраняя и защищая это благословенное место.

При монастыре есть небольшое кафе, где можно попробовать вегетарианскую пищу, которую готовят сами монахи: дим-самы и выпечка.

Рядом с кафе есть пруд с огромными, откормленными карпами (кстати, вы знали, что в Китай карпов завезли еще 2500 лет назад с Каспийского моря?).

Впрочем, откормленные тут не только карпы и священные коровы, но и большое количество собак, которые часто попадали в кадр.

Объективно, на Нгонг-Пинг с окрестностями хорошо бы отвести минимум полдня: подняться на фуникулере, спуститься пешком, заходя во все тайные уголки и отдохнуть от шумного города.

***

Гонконг невероятен своим размахом, традициями, противоречиями. Это огромный, технологичный муравейник. Страшный сон клаустрофоба и социофоба. Город счастья! Счастья от осознания, что ты в нем не живешь и не работаешь. И это бескрайние просторы, которые не застраиваются ради сохранения природы. Ведь место для жизни- это не только квадратные метры, но и мир, который окружает человека.

Сложно понять, как ты относишься к Гонконгу: любовь ли это, страх ли. Но то, что равнодушным не остаться, это точно. Кто знает, может, он откроет свои секреты в будущем, а пока, первое знакомство состоялось. Увидимся?..

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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