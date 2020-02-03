Острова Панглао и Бохоль, Филиппины

Лера Артамонова Филиппины — государство на семи тысячах островах, затерянное среди морей и океанов. И каждый самостоятельный путешественник, который туда отправляется, пишет свою неповторимую историю — надо же выбрать «свои острова»! Как с этим справились Лера Артамонова и её друзья, мы сейчас увидим. Любопытно? Полетели! Если кто забыл, рейс из Гонконга

— Ещё не успев добраться до далёких островов, я уже хотела туда вернуться. И, поставив заветный штамп на границе, я поняла, как катастрофически мало времени мы отвели на Филиппины.

Если вам не понравился остров, у вас всегда есть еще 7100 других — так говорят местные о своей островной прекрасной стране. Мы же решили посетить 3 из них: Себу, Панглао и Бохоль. Хотя, если речь идет о Панглао и Бохоле — их редко разделяют, т.к. они соединены мостом и являются почти одним целым.

На Себу планировалось исполнять мечты, на двух других -влюбляться в Филиппины и немного загореть. Ну и на Себу же расположен аэропорт, куда мы прилетели из Гонконга.

Себу не только название острова, но и название столицы острова и одного из старейших и крупнейших городов на Филиппинах. Несколько позже я еще расскажу про него, сейчас же паром уносит нас в Тагбиларан- столицу острова Бохоль. Паромное сообщение прекрасно развито, нет никаких проблем, чтобы добираться между островами, только погода может подвести. Были случаи, когда море закрывалось на несколько дней, поэтому, планируя перемещения, нужно иметь запас по времени до перелетов, чтобы не продлить свой отпуск на неопределенный срок.

В Себу 4 паромных причала, которые обслуживают разные компании в разных направлениях. До Бохоля паромы идет с первого причала. Компанию, которую мы выбрали, называется Ocean Jet. Одна из лидеров перевозок, с удобными по времени рейсами и быстрыми паромами. Кассы есть как у причала, так и в городе или в туристических центрах, можно также купить билеты он-лайн. Но получать их все-равно придется в кассе.

У Ocean Jet три класса: верхняя палуба без кондиционера, средняя с кондиционером и бизнес-класс.

С кондиционером отпала сразу- температура внутри около 10 градусов. После уличной жары, это верный путь к простуде. Бизнес на два часа не сдался. А вот верхняя- это и бюджетно, и ветерком обдувает и виды красивые.

Кто думает, что филиппинский паром- это так, не серьезная лодка- заблуждается. С билетами надо заплатить туристическую пошлину в специальном окошке (такие пошлины есть при путешествиях с- и на- острова, а также при вылете с Филиппин- это важно знать), потом пройти полноценную регистрацию, как в аэропорту и сдать багаж.

Зала ожидания, как такового нет, тесно, душно, играет оркестр из общества слепых. Но новогоднюю атмосферу никто не отменял.

Декор с легкостью можно принять за наш, из дома. Но нет.

Посадка на паром несколько специфична, но мы же и не отдыхать приехали))

А наша бескондиционерная лакшери-палуба оказалась выше всяческих похвал.

Я сейчас ерничаю, но на само деле, это так. Сиденья такие на всем пароме, не стоит думать, что заплатив лишних 100 песо будет комфортнее (курс рубля к филиппинскому песо, кстати, 1:1,2). Жарко не было, а виды- потрясающие: паром идет между двух островов, видно оба берега.

На пароме даже есть кафе, откуда местные постоянно приносили вкуснопахнущие БП-шки. Кстати, БП крайне популярны и на островах, и в Гонконге.

Путь занимает всего пару часов, а у причалов уже дежурят таксисты. С транспортом на островах в принципе нет никаких проблем. На Панглао расстояние не большие, самый удобный способ передвижения- мотобайк. Причем на Филиппинах они приобрели крайне интересный вид.

На мотоцикл надета нарядная металлическая «будка». Посадочных мест два, но это не точно. Мы катались и вчетвером.

Можно взять напрокат байк. Ценник начинается от 350 песо за сутки. В случае аренды на несколько дней, можно торговаться. По идее, нужны права категории А. Есть мнение, что их не спросят, но мы видели дорожную полицию, которая досматривала документы у туристов. Обязательно оштрафуют, если не будет шлема. Как нам рассказал таксист, особо за соблюдением правил движения не следят. Пересек сплошную — заплатил штраф 5000 песо. Не пристегнул ремень? 5000 песо. Вы поняли, да?)

Активно курсируют джипни — местные маршрутки.

Но что я все о земном, да о земном?..

Филиппины - место, где прекрасно не то, что создал человек, а то, что создала природа! Во-первых, живописные пляжи, а на Пангало их особенно много.

Самый популярный - Алона. Здесь собрана вся движуха на острове: кафе, магазины, лодки, дайвцентры. В центре поселка городская сцена, где каждый вечер проходили концерты.

А вот как пляж, он не очень выдающийся- узкая полоса песка, множество лодок-банок у берега.

Банки — это вообще узнаваемая фишка архипелага. Их было много и в Индонезии, с которой я волей неволей сравнивала Филиппины на протяжении всей поездки.

Данао — по соседству от Алоны, встретил нас сильным отливом и абсолютно пустым пляжем. Цивилизации в поселке почти нет, пляж скромный. Но зато там есть русский дайв-центр: инструктора русские ребята.

Обширные отливы- это вообще особенность островов. Случаются они дважды в день: вода приходит в 2 ночи, к рассвету отступает. К 9 утра снова приходит, но уже чуть меньше, а к вечеру, к закату- снова уходит далеко (на фото пляж Долхо).

Уходящая вода оставляет инопланетные пейзажи. Оголяются камни, кораллы. Морских обитателей можно наблюдать, просто гуляя по берегу. Банки стоят скелетами неведомых существ, навалившихся на одно из своих крыльев.

Частым гостем была непогода. Хоть декабрь-январь и считаются сухими месяцами, дождь то и дело не давал расслабиться.

Кстати, и Бохоль и Себу защищены от всех катаклизмов другими островами. Поэтому цунами и тайфуны сюда не доходят.

Лидером в наших сердцах стал пляж Дюмальюн, что находится по другую сторону от Алоны и Данао.

Часть пляжа принадлежит элитным отелям, часть- городская. Пляж достаточно чистый, широкий и с живописной пальмовой аллеей.

Кстати, практически на всех пляжах, даже не имея спец. подготовки, а имея желание, можно понаблюдать за живописным подводным миром. Коралловый риф начинается уже метрах в 100 от берега на глубине меньшей, чем по пояс. Аква-тапки- обязательны! Ежи- это самое безобидное, что там может быть. Хотя и на коралл наступить та еще радость. Надо ли говорить, что на линии, где начинается риф, постоянно лежат тела с трубками?))

И есть еще один дивный пляж, который не подходит для пляжного отдыха, но его посещение точно не оставит равнодушным. Место называется Napaling. С одной стороны территория с беседками в аренду и спуском со скал в море, вход 100 песо. С другой стороны- территория отеля Каликасан, вход 150 песо. В отеле есть прокат снаряжения для снорклинга, причем, чуть ли не единственное место, где его можно найти.

Кстати, немного о снаряжении. Прежде в поездках мы всегда использовали классические маски для снорклинга. Никакой романтики- просто, практично. В эту поездку мы взяли пресловутое чудо инженерной мысли.

Выглядит очень круто, в теории работать должно очень круто! Но все мечты разбились о реальность. Из 4х масок не потела лишь одна. Да-да, антифог, паста, поплевать, помолиться Посейдону — ничего не помогло… Конструкция этих масок такова, что, если не будет плотного прилегания резинки вокруг носа и рта, клапаны не отработают на выпуск и все уйдет в маску. Троим размер (или форма лица) не подошел и маски оказались совершенно бесполезны. Возвращаясь к прокату в отеле. Он есть и это счастье. В нагрузку к маскам нам дали мальчика, который нас снимал под водой.

И вот, после долгой преамбулы…

В Напалинге, на глубине всего в один метр, водятся косяки сардин! Огромные стаи рыб, которые двигаются, как единый организм! Переливаются на солнце, дрожат и меняют направление движения в один миг, как только кто-то пытается потревожить их покой.

Поймать их не реально. Стоит врезаться в эту стаю, они разлетаются во все стороны, чтобы снова потом соединиться где-то позади тебя. А если лечь на воду и не двигаться, они берут в кольцо: чудное, серое, живое облако. Впечатление это производит умопомрачительное.

И, конечно, кроме сардин на той же небольшой глубине полной жизнью живут и другие морские обитатели.

И буквально в нескольких метрах от берега, риф уходит резко вниз. Оттуда поднимаются бульки дайверов.

Дайвинг я упоминала уже не раз. Филиппины- одно из лучших мест для погружений. Подводный мир тут богат и разнообразен, погода практически всегда позволяет погружаться.

Дайвцентров невероятное количество, на одной только Алоне их не меньше десятка.

Дайверы соблюдают свои кодексы, касаемо природы Филиппин: все погружения только с утра, потом у обитателей моря законные выходные часы. Количество дайверов на каждом пойнте регулируется — не допускается толкучка. Ребята помогают выращивать новые кораллы, следят за ними, как за грядками в огороде.

Мы тоже погружались чуть позже. Там же, в районе Напалинга с русскими ребятами с пляжа Данао.

Какие впечатления запомнились больше всего от этого погружения? Что нет большей боли наблюдать, как под водой кофр с экшнкамерой, которая должна была быть немым, но зорким, свидетелем подводных красот и нашей подводной изящности, наполняется водой… Прощай, дружок, ты служил верой и правдой. Погружение вышло скомканным, любопытство не было удовлетворено, но все в гармонии и свое мы добрали позже.

Рядом с Напалингом можно посмотреть еще одну достопримечательность Панглао. Специально ехать ради нее не стоит, а вот по пути- можно.

Речь идет о пещере Хинагданан (Hinagdanan Cave). Интернет заманивает прекрасным чистым с зеленой водой озером. Сталактитами, сталагмитами и удивительной уединенностью.

Скорее всего, пещера и вправду красива. Впечатление несколько портят ТОЛПЫ людей. Пещера не большая, из-за количества туристов в ней душно. Вдоль проходов чуть не очереди, чтобы искупаться. Поначалу такой нездоровый интерес удивлял, позже мы выяснили, что местные считают воду в этой пещере святой, вот и пытается народ получить частичку своего чуда.

А вот то, что мне рядом с пещерой понравилось, впечатлило еще по дороге туда, когда случайно в зарослях мелькнул знакомый силуэт, мне показалось, что мне привиделось. Однако, увидела это я не одна.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что странную скульптуру охраняют еще более пугающие.

Насколько это потусторонне выглядит, я не берусь описать. Позитива не придавал даже яркий солнечный день и общая атмосфера добра и радости.

Позади странной семьи лежала корова без головы. Тоже памятник, к счастью, и стояли широкие парадные вазы.

Кладбище или диковинный парк?..

Информации оказалось пугающе мало. Единственный комментарий пишет, что это парк семьи Кларин- бывшего губернатора Бохоля. Насколько это правда, выяснить не удалось. Но я легко поверю, что семья сходит с постамента по ночам и пугает местных жителей.

Кстати, памятники- явно не сильная сторона Филиппинцев. Я до сих пор не могу понять, это они стебутся, или реально так видят прекрасное? И ладно, если бы речь шла об одном месте, но шедевры встречались в разных местах.

Хотя один памятник привычного вида найти все же удалось.

На нем изображен, на мой взгляд самый печальный обряд, который мог случится в истории Филиппин- Сандуго. Испанец- завоеватель Легаспи и вождь острова Бохоль- Сикатуна выпивают вино с их собственной кровью в знак кровного родства.

О том, что когда-то Филиппины были колонией Испании, мало что говорит. Язык изменился, культура тоже претерпела некоторые изменения за те 50 лет, что Америка оказывала влияние на острова, купив их у Испании за копейки. Но что осталось от испанцев Филиппинцам и закрепилось на столетия- Христианство. Ревностное, порой фанатичное. Даже в самой маленькой деревушке есть своя церковь.

Самой знаменитой церковью Бохоля и самой старой на Филиппинах является Баклайон.

Церковь основана еще в 16 веке, но нынешнее здание было заложено в 18 веке.

Построена она из кораллового камня, камни между собой соединялись белками яиц.

Во всех церквях, которые мы встречали на пути, почему-то всегда мы попадали на службы.

И это не те чинные, смиренные службы, как в православии, это жизнеутверждающие псалмы, часто под современную музыку.

При церкви есть несколько музейных помещений. В одном были установлены изображения библейских святых.

А вот музей с испанскими реликвиями оказался закрыт. Но был под надежной охраной.

Кстати, если уж говорить о религии. 25 декабря, как и все католики, Филиппинцы отпраздновали рождество. Праздник этот любим, почитаем и отмечается. Новый год же не в таком почете, оливье и Ирония судьбы- не авторитет. Поэтому говорить о каком-то особенном праздновании Нового года не приходится. Хотя мы были приятно удивлены, когда ночью на пляже было устроено празднование, а в 00.00 был дан потрясающий салют с воды. По масштабам он сопоставим с днем города любого крупного и небедного города России.

Причем салют был во всех прибрежных поселках, и береговая линия расцвела немыслимыми цветами и фактурами. Изюминки добавляло теплое море, которое ласкало пятки, постепенно подбираясь выше и выше. А с учетом разницы с Москвой в 5 часов, удалось лечь спать, снова встать и отметить Новый год уже по столичному времени, встречая рассвет под бой курантов и добытую немыслимыми путями бутылку Асти.

Возвращаясь к интересным местам на Бохоле. Я уже упоминала, что местные стараются беречь природу, одним из явных примеров является- лес, каждое дерево в котором, было посажено человеком.

В 70е годы на площади в 80 кв. километров высажены махагоновые деревья, чтобы защитить дорогу от обвалов. Лес прижился и вырос дремучим, сильным, образующим арку над дорогой. Деревья эти не свойственны для Бохоля, поэтому смотрится эта дорога весьма впечатляюще. В отзывах упоминается, что если потратить на прогулку в лесу некоторое время, можно встретить интересных животных и насекомых. Яндекс. Стрёмные тропинки детектед.

Дремучие леса и пальмовые светлые заросли сменяются пасторальными пейзажами рисовых полей.

Рукотворные красоты ведут к нерукотворному и вдохновляющему явлению природы- к Шоколадным холмам- одной из самых известных достопримечательностей Бохоля. Они даже есть на гербе острова!

Уникальное природное образование входит в список наследия ЮНЕСКО и до сих пор достоверно не известно, как получились такие холмы.

Научные теории говорят, что раньше это было морским дном, которое ветрами и осадками привело к холмистому виду. По другой версии, это коралловые залежи, покрытые известкой.

Есть и популярная туристическая версия. Сказочная и романтическая о великане Арого. Он полюбил земную девушку Алойа, но та отвергла его ухаживания, а вскоре умерла. Великан ходил по земле и ронял слезы, а там где они упали, появлялись холмы.

На обширной площади раскинулось более тысячи холмов, которые весной из-за выгорания травы становятся шоколадного цвета. А филиппинцы просто живут вокруг. То, что восхищает тысячи приезжих, для них обычный вид из окна.

Холмы же кормят множество семей, занятых в туристическом бизнесе. И к этому уже привыкаешь.

Вход на смотровую площадку платный — 50 песо, плюс 20 за парковку. Наверху, конечно, очень много людей.

На самую высокую точку ведет лесенка, проходящая мимо грота со святой Лурдес- место поклонения.

На смотровой площадке филиппинцев даже больше, чем иностранцев, как мне показалось.

Кстати, филиппинцы интересуются своей историей, ездят по памятным местам и ведут достаточно активный образ жизни. Кстати, вы знали, что караоке придумано именно на Филиппинах, а не в Японии, как принято думать? И филиппинцы умеют отдыхать, я вам скажу: вечерами они собираются в гостях, готовят еду и поют! Даже в избушке из циновки может стоять простенький тв с караоке. И очень любят громкую музыку. Центральная улица Алоны- место для терпеливых. Каждое заведение старается перекричать соседнее. Надеяться на тихий вечер за беседой- это надо уходить далеко от популярных мест. Причем, как правило, это живая музыка и живое исполнение. В пику такой активности идет полный пофигизм к своему и чужому времени. Помните этого парня?

Вот все примерно так. Раздражаться бесполезно, торопиться не будет никто. Зачем?.. Причем касается это всех структур: начиная от пограничного контроля, заканчивая баристами в кафе. Как говорил офилиппинившийся русский- можно смело приходить на полчаса позже, они все-равно на час опоздают. И, ей богу, мы с этим столкнулись.

О, кстати, о милых глазастых животинках. На Бохоле водятся самые милые исчезающие существа: Долгопяты или Тарсиеры, как их еще называют.

На острове есть несколько мест, где их можно посмотреть. Нас судьба завела в небольшой зоопарк, где помимо Долгопятов, были и еще животные.

Что понравилось: лес, защищенный от человека.

Что не понравилось: тесные, маленькие клетки. Шальной взгляд не даст соврать.

Долгопяты же на правах кормильцев данного зоопарка, обитают без клеток. Животные они ночные, так что посетителей просят не смущать животных громкими звуками (китайцем пофиг).

Кто там спрятался в деревьях от суеты и шума? Милое, лупоглазое существо размером с ладонь с длиннющим лысым хвостом.

Эти долгопяты- мясоеды, общаются с собой ультразвуком, далеко и высоко прыгают, а голова у них поворачивается на 360 градусов. Издавна Филиппинцы считали Тарсиеров домашними животными лесных духов. Соседи- индонезийцы наоборот боялись и избегали, т.к. думали, что их голова не присоединена к телу и встретившего животного человека ждет та же участь.

Со стороны любование долгопятами выглядит так.

Кстати, еще при входе в парк, девочки продавали закуску. Я по наивности думала, что это кормить животных…

Нееет- протянула с улыбкой девочка. Это для людей! Тут же последовал возглас от нашей подруги: это вкусно, берем. В общем, мое первое знакомство не просто с Яндекс. Стремная еда, а ну кошмар какая Яндекс. Стремная еда, состоялось. Жареные гусеницы, если не смотреть, на то, что ты ешь, весьма приличны, и напоминают что-то среднее между сушеными анчоусами и чипсами. Какое счастье, что мы их доели ДО того, как выйти из парка, потому что под многоговорящей вывеской

обитали ЖИВЫЕ гусеницы…

Нет, тошноты или каких- то излишних душевных страданий на этот счет не получилось, но… это же гусеницы… *вымарано цензурой

Начали про экстрим? Продолжим.

Перед холмами ошалелых туристов возят кататься. Первым пунктом, если это тур по острову. Первым. До того, как поехали куда-то еще. Не предупреждая. Я достаточно нагнетаю?

Можно пешком? — спрашиваем. Нет, вы не пройдете на холмы пешком -отвечают.

Может, нам просто не повезло с погодой, и площадка обычно суше.

Надо ли говорить, что плащевки не помогли в точку отправления мы вернулись по уши в грязи?.. Это круто, весело, я люблю такое. Особенно, когда вытаскивают из глубокой лужи засевшую технику.

Ребята, но предупреждайте заранее…

В общем, грязные, довольные, обалдевшие, мы стирались прямо на себе под краном, отжимали кроссовки и лезли мокрыми в машину. Вещи, конечно, высохли быстро, а впечатления остались.

Другая популярная активность на Бохоле- зип-лайн (zip-line) в Loboc Eco-Tourism Adventure Park. Над рекой Лобок на высоте 100 метров натянуты тросы, по которым переправляют на приличной скорости на другой берег и обратно. В кассе покупается билет, цена 350 песо в оба конца. Далее выдается номерок очереди и ожидаем вылета.

Желающих очень много: молодые, старые, с семьями. Виды со стартовой площадки живописные, а почти 500 метровая дистанция таковой совершенно не воспринимается.

На летунов надевают каску и специальный жилет-кокон.

Вообще, если закрыть глаза, по серьезности разговоров операторов, по постоянно выходящей в эфир рации, треску, шороху, лязгу карабинов, кажется, что запускают в космос. И вот, когда последние «Поехали!» сказаны, отстегивают карабин, и ты летишь! Можно даже махать крыльями для полноты ощущений

Страха нет, есть восторг от полета. По ощущениям это похоже на то, как летаешь во сне: свободно, красиво и легко! А виды по сторонам не могут не восхищать: зеленая река, спрятавшаяся в джунглях, каскады водопадов, холмы вдалеке и зелень, зелень…

И если лететь не страшно, то «приземляться» очень страшно, потому что кокон влетает на площадку на огромной скорости, и никто тебя не ловит, как кажется на первый взгляд. На деле же, трос мягко останавливается и ты, влекомый инерцией, встаешь на ноги.

Бодрит, чувство свободы остается еще надолго. Может, мы все когда-то имели крылья и еще где-то глубоко- глубоко внутри помним это ощущение полета?..

А экстрим, он бывает разный. Такой вот тоже бывает:

Опережая вопрос «зачем» — захотелось. Вопрос «ну и как» — хорошо! Серьезно, получилось очень хорошо. Позже даже наблюдали у этих ребят очередь из желающих, так что, прямота рук и мажорность заведения- понятия не стоящие рядом.

Возвращаясь к реке Лобок, над который мы пролетали. По этой реке ходят круизы. Нам было по пути, да и время было обеденное, поэтому мы подписались на чисто туристическую авантюру: поплавать и отведать местных блюд на кораблике.

О еде на Панглао и Бохоле

Как бы не были сильны стереотипы о наличии некой местной кухни, ее нет. Колонизаторство, смешение традиций- все это не пошло на пользу понятию — национальные блюда.

Морепродукты, конечно, есть. В огромных количествах и на любой вкус и цвет, но я не могу сказать, что цена на них достаточно низкая.

Но хуже то, что готовят все это «скучно».

Как правило, блюда не балуют оригинальностью подачи или разнообразием и сложностью гарниров.

К счастью, голодным остаться сложно. Меню, как правило, разнообразно и адаптировано под европейские вкусы.

А вот рестораны, предлагающие блюда других азиатских стран, выгодно отличались. На фото вьетнамский ресторан. Хотя, положа руку на сердце, набор продуктов абсолютно идентичный: мясо, рис, креветки, крабы, овощи.

Кстати, все рестораны, предлагающие крабов, имеют немного варварскую традицию: подписать панцирь и повесить на видном месте. В этом ресторане панцирями были покрыты все стены…

На Филиппинах есть свой фирменный ром- Tanduay. Стоит 85 песо за 0,375. На вкус мягкий, приятный, немного отдает жженым сахаром.

Самое популярное местное пиво — Pale Pilsen, 100 песо за бутылку. Приятное, но вполне обычное пиво.

Под пиво продается множество закусок, особенно заходили корейские странные штуки. По причине незнания иероглифов и отсутствия информации на каком-либо другом языке, описать, что там было- сложно. Мясо, нори, возможно тофу…

Но то, ради чего точно стоит гулять по местным рынкам- фрукты. Да, их не так много и нет экзотического разнообразия, но на Филиппинах самые божественные манго и ананасы! Вкуснее не было и вряд ли будет. Редкий вечер обходился без тарелочки свежих фруктов.

Кроме манго и ананасов был сезон на каламанси- по виду и вкусу что-то среднее между лаймом и мандарином, его редко едят так, чаще добавляют в коктейли или различные блюда. Также, везде продавались мангустины, но тетушка за прилавком нам нашептала, что не сезон и они не очень вкусные. А еще, повсюду можно найти производные из странного вида лианы — Убе (он же сиреневый ямс).

По виду напоминает картошку или свеклу, в пищу пригоден после термической обработки. Филиппинцы делают из него множество кондитерских вещей: мороженое, торты. Добавляют в напитки.

Кроме веселого цвета, он еще и довольно приятно-сладкий на вкус. Чем-то похож на крем-брюле.

Но в целом, какой-то особенной экзотики найти не удалось, даже Яндекс. Стрёмная еда не принесла никаких сюрпризов. Возможно, это даже плюс, так как нет никаких рисков для желудка.

Вернемся же к круизу))

Билет стоит 1000 песо и представляет собой почтовую открытку! Восторг! Лучшего решения и придумать сложно: это не просто бумажка, которую вы выкинете, а открытка, которую можно потом отправить, что мы и сделали.

Круиз проходит на кораблике, а вернее катамаране-переростке, приводимом в движение маленькой лодочкой с мотором сзади. Как и что видит «водитель» — загадка.

В стоимость билета входит не только прогулка по реке, но и шведский стол и концертная программа. Я бы с радостью доплатила бы, чтобы выкинуть из круиза шведский стол, который превращает людей в поросят, но, увы и ах. В общем, понаблюдав, как сгребается еда в невероятных количествах на тарелки, и как все на кораблике начинают за обе щеки уплетать, стало страшно. Первая мысль: зачем мы на это подписались?!

От всего сердца хочу выразить благодарность нашему юному капитану, который разрешил посидеть на его лодочке и сбежать из вертепа на борту. Потому что именно тогда начался наш удивительный речной круиз.

Вода в реке имеет какой-то нереальный цвет: в зависимости от освещенности она менялась разными оттенками бирюзового.

Реку окружают настоящие джунгли. Дремучие, высокие, непроходимые.

Река петляет в этих джунглях, огибает холмы. В какой-то момент замечаем над нами зип-лайн и кабинки для тех, кому страшно летать в коконе, но нервы пощекотать хочется.

А еще в нескольких местах приходские школы собирают донат с туристов. Кораблик подплывает к плавучей пристани (на фото справа)

Где дети играют на инструментах, поют и развлекают туристов. Аутентично, но очень грустно.

Отлегло тогда, когда девчонки начали прыгать в местные «резиночки»: через две бамбуковых палки, которые приводили в движение под определенный ритм мальчишки. Никакое босоногое детство не может быть полностью омрачено. Столько жара, вдохновения и беззаботности было в этих девочках, когда они танцевали в этих движущихся палках…

Беззаботности вообще хватало.

И на берегах Лобока. Да и вообще на этих двух островах. Все тот же филиппинский русский сказал такую фразу: Филиппины- страна победившего социализма. Так могла бы выглядеть Россия, Союз когда-то. Зарплаты низкие, но работа есть у всех. И правда, кажется, что на этих островах работа есть у всех, есть, какая-никакая, уверенность в будущем. Филиппинцы умеют отдыхать и получать удовольствие от жизни. Сколько мы видели парковых зон, беседок для пикников, всегда полных; занимающихся спортом, проводящих время с друзьями. Конечно, это не характеризует страну в целом, и мы в этом убедимся позже, но это много говорит о людях. И приезжая сюда, изначально с настроем на то, что ты получишь удовольствие от отпуска, погружаясь в атмосферу лета, этой вот беззаботности, вылечиваешься. От пасмурного неба, от рутины, от бега за чем-то и куда то. Набираешься сил полной грудью, чтобы вернуться совсем другим человеком. И все же, это пока не точка. Нас ждет Себу!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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