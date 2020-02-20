Где киношники снимают Марс? В Иордании!

Татьяна Афанасьева

Кстати, в эту пустыню совсем не сложно добраться из Акабы, - всего 70 км по хорошей автомобильной дороге Каменистая пустыня Вади-Рам — «маст си № 2» среди иорданских достопримечательностей после Петры. , а ощущение, будто на Марсе побывал.

— Как из Акабы добраться до пустыни Вади-Рам? Есть один нюанс, который усложняет всё! По пустыне можно перемещаться только на джипах и только с бедуинами, бизнес отлажен годами и по-другому не получится. Поэтому даже если вы добрались до Вади-Рам самостоятельно на маршрутке/такси/арендованном авто, дальше всё равно придётся нанимать джип с водителем. Есть и готовые туры, в Акабе продают их на каждом шагу, но путешествие будет по малому кругу, автоколонной из 5−6 джипов, и вам не покажут природные мосты (до них далеко!). А нам нужны были мосты, хотя бы один. Да и толпой ездить не хотелось. Пыльно.

В общем ловите проверенную схему: на улице в Акабе знакомимся с русскоговорящим таксистом (нашего звали Маджед) и едем в Вади-Рам. Начало трипа в 13.00, финал в 20.00. По цене такой тур стоит столько же, сколько групповой. Что включено? Семь часов иорданских дорог (до Вади-Рам на минивэне, потом по пустыне на джипе), каменный мост Ум Фрут (Um Fruth Rock Bridge), встреча заката на «Красной планете» с чаепитием и посещение деревни, где готовят настоящий иорданский зарб.

Наш тур по Вади-Рам был не совсем индивидуальным. Мы ж не буржуи, нам не по карману. Поэтому с нами колесили ещё четверо поляков. Хороших, дружественных! Пропаганда слишком обобщает — не заметили и намёка на враждебность, если вас это волнует… Одному пану было около семидесяти. Он очень переживал, что я одета не по погоде. Дело в том, что мы ехали в открытом кузове, и мои сто одёжек не спасали от холода зимней пустыни. К вечеру температура с +20 упала до +5. Вывод: если поедете в декабре, как мы, надевайте куртки, шапки, шарфы, тёплые носки, чем больше тем лучше. Пустыня только звучит жарко!

Пейзажи пустыни Вади-Рам настолько инопланетны и сказочны, что киношники занимают очередь, чтоб снимать тут фильмы. Ну, смотрите сами, она же точно заслуживает!

Началось всё с «Лоуренса Аравийского» в 1962 году, в потом понеслось! «Трансформеры», «Красная планета», «Марсианин», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Аладдин», «Звёздные войны. Эпизод IX» и ещё куча всего.

«Лоуренс Аравийский» (1962 г.)

«Марсианин» (2015 г.)

«Звёздные войны. Эпизод IX» (2019 г.)

«Аладдин» (2019 г.)

Высочайшим пиком каменистой пустыни Вади-Рам является гора

Ум aд-Дами высотой 1830 м.

Пустыня раскинулась на 74 гектара. Это приличные масштабы! Для сравнения: площадь стандартного футбольного поля где-то около 1 га. К тому же поверхность Вади-Рам не ровная - полно каньонов, провалов, возвышенностей. На карте кажется, что всё близко, а на практике объехать все интересные точки за полдня не реально...

В Вади-Рам три каменных моста, куда возят туристов: Маленький мост (Little), Ум Фрут (Um Fruth Rock) и Бурда (Burdah rock).

Мы посетили только Ум Фрут. Его каменная дуга зависла в 15 метрах от земли (на карте он под номером 18). Высота 5-этажки! Наверх пришлось лезть по довольно крутому склону, в котором кое-где выдолблены «ступени». Туда я почти ракетой взлетела! Маджед просил ускориться, а то закат на «Красной планете» пропустим… Вниз было сложнее, ноги скользили, зацепиться было не за что, проснулись все фобии, и я мутировала в слизня. За мной даже очередь на спуск собралась. :)))

Для справки: Маленький мост в высоту 4 метра, а Бурда все 35! Помните гонки на звездолётах на Татуине, когда юный Скайуокер ловко нырял в арки и обходил каменные грибы? У Вади-Рам все признаки Татуина. Поэтому всё наше путешествие я чувствовала себя частью «Звёздных войн». Йохху! Да пребудет с нами сила джедаев.

«В 18.00 солнце уже упадёт, а нам нужен хворост для костра и место с видом на закат…» — торопили нас Маджед и Ад-Аджаред. В итоге саксаул мы собирали почти на бегу. Но мы успели!

И когда за очередным джабалем (так бедуины называют горы) открылся новый пейзаж, хотелось пищать от восторга! Красные скалы, песчаные волны в лучах закатного солнца, крошечные шатры у линии горизонта, муравьиного вида машинки, рисующие узоры на песке… Всё казалось реальным и не реальным одновременно.

Пока наши бедуины колдовали с костром и чаем, мы гуляли по настоящей Красной планете. А потом все вместе и очень уютно сидели у огня, слушали звуки пустыни и россказни Маджеда. «Для нас чай — иорданский водка, кофе — иорданский виски, а я весёлый и так, и так! Вы тоже сейчас весёлыми будете». Да куда уж больше? Мы и так весь день улыбались от полученных впечатлений.

Вокруг не было ни души. Красная планета жила только для нас. Вдруг на расстоянии километра пронеслось нечто, поднимая столбы песка… Джинн? «Контрабандисты! Гашиш в Саудовскую Аравию повезли," - прокомментировал Маджед. Как только скалы превратились в контуры, а наш мир начал погружаться в холодные сумерки, теряя яркие краски, мы запрыгнули в джип и помчали в деревню. Спасибо Маджеду, что накинул на меня шубейку, иначе в деревню привезли бы полного отморозка. :)))

Бедуинская деревня оказалась совсем не такой, как мы себе представляли.

Учитесь на наших ошибках. Как и в случае с Петрой, на Вади-Рам лучше заложить два дня. Ночь в кэмпинге с превосходным завтраком, как пишет booking.com, стоит от 300 рублей за двухместный шатёр. Звёздный купол неба, рассвет в пустыне, самостоятельные вылазки в скалы, поиск хоть какой-нибудь жизни… Да круто всё! Жаль, что у нас не было дня в запасе. И да! Я же постоянно боюсь змей, скорпионов и других тварей. В декабре у них ноль активности, спят.

Внесите зарб! Зарб — это традиционное бедуинское блюдо, которое готовят весьма необычным способом. Нас пригласили на «кухню», когда он уже приготовился. Странно, но в воздухе не было никаких ароматов…

Два мужика с лопатами перекапывали кучу грязного песка в небольшом дворике. Плямс! Лопата наткнулась на что-то, мужики заулыбались, смахивая песок и снимая ковры с крышки люка. Дальше было несколько слоёв фольги… И вот наконец из глубокого колодца, называемого табулем, вытащили трёхэтажную этажерку с мясом и всякими картошками-морковками. Круть! Наш зарб всем зарбам зарб тушился на углях под землёй несколько часов. Для пустыни отличный способ готовки: дров расходуется мало, ветер — не помеха, блюдо равномерно тушится в собственном соку и не пригорает. Конечно, это вкусно! Но сам ритуал однозначно вкуснее блюда.

Когда мы уезжали, небо над Вади-Рам напоминало один гигантский планетарий, я пыталась найти там маленькую красную планету. Но увы.

Над Москвой, Тулой или тем же Братском этой зимой Марс было найти намного проще. Картинка везде была примерно одинаковой. Источник фото.

Для справки: в 2020 году Марс будет виден невооружённым глазом с 14 октября и до конца года. Искать его надо будет в созвездии Рыб. Он будет виден ночи напролёт. Планета максимально сблизится с Землей, расстояние будет всего 62 млн километров («всего» - это так астрономы пишут). Чтоб определиться с созвездием Рыб, достаточно скачать какое-нибудь умное приложение на телефон типа Star Walk. Ну, а если маленькая красная точка на небе не сильно будоражит ваше воображение, езжайте в Иорданию - там свой Марс! ;)))

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