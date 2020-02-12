Петра! Новое чудо света

Татьяна Афанасьева

И Мы начали с Петры. Ради неё в общем-то все и едут в Иорданию. Этот древний город з небольшой захолустной Акабы, где мы жили, можно попасть в красивейшие места — древнюю Петру, марсианскую пустыню Вади-Рам и на Мёртвое море. включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году избран одним из новых Семи чудес света.

Как из Акабы добраться до Петры, розового города, про который говорят «он такой же старый, как само время» и который называют одним из новых Семи чудес света? Можно с организованным туром, продают на каждом углу. Но! Это значит ходить за гидом толпой, не попасть на смотровые площадки, не увидеть монастырь Ад-Дэйр и кучу других достопримечательностей, далёких от «утверждённой тропы», фотографироваться по схеме: «Давайте быстрее, мы тоже тут хотим…» и терять время в сувенирных лавках, которые вам обязательно навяжут. Мы выбрали другой вариант. Купили билет в JETT Ticket Office, в Акабе он находится рядом с отелем Mövenpick. Автобус стартует в 8.00, обратно из Петры — в 16.30 (это самый последний зимой, летом позже), билет «туда-обратно» стоит 18 динар с человека. Вход в Петру — 50 динар. 1 динар = 89 рублей.

Автобус небольшой, но комфортабельный. Ехали полтора часа, по пути была одна благоустроенная остановка со всеми удобствами.

За рулём нашего автобуса был Боярский.

Петра, столица Набатейского царства, была основана в VI веке до нашей эры. Древность, в которую сложно поверить! Процветанию города способствовало его удачное расположение на пересечении торговых путей. В Петре останавливались и пополняли запасы воды все караваны, перемещающиеся между побережьями Персидского залива, Красного и Средиземного морей, а также между Сирией и Египтом. В лучшие времена в городе проживало около 40 тысяч человек.

В I веке нашей эры набатеи стали союзниками Римской империи. После открытия морских путей на Восток караванные маршруты стали терять популярность, Петра потерял своё могущество, опустела и затерялась в песках…

До 1812 года дорогу сюда знали только бедуины. Это был секретный город, окружённый легендами и ловушками. Даже сейчас, когда идёшь по узкому каньону, воображение легко рисует, как стены могут внезапно сомкнуться, сверху шандархнется камень-убийца, сбоку долбанёт поток воды. А чуть-позже выйдет какой-нибудь бедуин и флегматично заметёт всё в уголок… Шучу. Не исключено, что всё это рисуется, благодаря фильму «Индиана Джонс и Последний крестовый поход», который здесь снимали.

Вот она — лестница, по которой бегал Харрисон Форд. Сам Инди! В шляпе и с хлыстом. :)))

Бедуины до сих пор чувствуют себя полноправными хозяевами Долины Моисея и древней Петры. Они жили тут до 1960-х, это был их город, а после того, как он стал туристической меккой, за ними осталось право свободной торговли и «транспортный бизнес» (по договорённости с иорданским правительством).

Джек Воробей живёт в Петре? Да ладно! :)))

Что касается «транспортного бизнеса»… В Петре идёт активная эксплуатация животных во благо ленивых людей, отягощённых лишним весом и баблом. И я бы, возможно, не обратила на это внимание… подумаешь? Во многих туристических местах катают на лошадках и предлагают ослов в качестве такси на вершину. Но в Петре животные отчаянно бастуют, не дожидаясь людей с плакатами: «Я (мы) ослы»! Несколько эпизодов за день:



*Слышим истошное ржание. Лошадь забилась между стеной древнего храма и огромным валуном, причём вместе с повозкой, предварительно обоссав хозяина. Протестует! Требует нормированного рабочего дня и прибавки сена.

*Дикий рёв, переходящий в стон. На измождённого верблюда пытаются усадить нового пассажира. Короля пустыни бьют палкой по ногам, чтоб он встал на колени. Надеюсь, он заплевал их в итоге! Или укусил.

*Ослы… Им достался самый труднодоступный участок маршрута, ведущий к монастырю Ад-Дэйр в горах. Вся тропа завалена зловонными кучами. Ослы напряжены, обижены и не скрывают. Представляю, какие пирушки летом устраивают тут мухи.



Как хорошо, что большинство туристов всё же обходятся своими силами, без помощи копытного таксопарка. Вообще не понимаю, какой смысл мчать в крытой повозке, смотря в задницу измученной лошади, если можно прогуляться по невероятно красивому каньону в своём темпе и совершенно бесплатно?.. На этом завершаю петицию «По Петре только пешком!». Надеюсь, вы все мысленно под ней подписались.

Только пешком!

Петра - это 6 километров по ущельям и долинам, в которые вписаны многочисленные постройки. Всем знакомый открыточный вид на скальный храм-мавзолей Эль-Хазне, называемый «Сокровищницей», не единственная достопримечательность древней столицы.

Честно говоря, мы не ожидали такого размаха и разгула древности! По пути и по порядку:

1. Камни джинов — стражи подземных водных туннелей. Рядом с ними — Гробница с обелисками.

2. Сик — 2-километровый извилистый каньон с остатками древнего водопровода, дамбами, «Караваном каменных верблюдов» и лестницей Индианы Джонса.

Разноцветные стены поднимаются на высоту до 80 метров.

3. Эль-Хазне (сокровищница) с урной фараона и амазонками на фасаде. Самое распиаренное место. Справа от него — «лестница» на смотровую площадку (крошечный пятачок), где можно погонять чаи с бедуинами и восхититься видом сверху.

По легенде, название «Сокровищница» связано с сокровищами, спрятанными в урне фараона. Гиды утверждают, что вокруг следы от пуль — типа бедуины пытались расколоть урну в мечтах о «золотом дожде». В центральном горельефе подозревают богиню Исиду, но это не доказано.

4. Львиный фонтан (на карте под номером 30). Вот с ним мы обломались. Вовремя не сверились с картой и проскочили мимо, а на обратном пути уже времени на него не хватило.

Источник фото i.pinimg.com.

5. Улица фасадов. Кажется, что всё это величественные храмы, но заходишь внутрь… до потолка — рукой подать. Обманка :) Точнее, это гробницы, предназначавшиеся для особо важных персон.

6. Амфитеатр на 7 тысяч мест, созданный набатейцами, расширенный древними римлянами и используемый сейчас для разных шоу.

В Петре полно скрытых чудес, обычно на них указывают гиды, но куда интересней находить их самостоятельно. Петроглифы, остатки древнего водопровода, окна-неокна, древние мозаики, ступеньки в никуда… Мы постоянно что-то обнаруживали. Но больше всего нас порадовали «слоёные пещеры»! Не пропустите. Они напротив древнего амфитеатра. Свободного доступа к ним нет, там даже забор поставили, но пролезть можно. Видите мужчину на фотке? Бедняга, знал бы он, мимо какой красоты проходит! :)))

7. Королевские гробницы. Роскошные и необъятные!

До сих пор здесь можно увидеть участки мощеной дороги.

8. Византийская церковь. На наш взгляд, огромная и скучная. На холме напротив неё — мозаики.

9. Дворец Девы. Сохранился практически полностью. По легенде, он был выстроен для дочери фараона. Та так страдала от жары и жажды, что согласилась выйти замуж за простого водопроводчика умельца, лишь бы тот обеспечил здание каналами и водостоком. Ближе к дворцу не подойти, поэтому не особо впечатлил…

10. Храм Ад-Дэйр целиком вырезан из скалы и считается самым крупным резным памятником Петры. В высоту он как 15-этажный дом! 45 метров. Круто. Необязательно быть фанатом «Трансформеров», но факт, что в фильме инопланетные роботы рубились на фоне этих древних стен, впечатляет не меньше, чем тот, что мы стояли там же. А мы стояли!

Ад-Дэйр — самая дальняя точка маршрута. Идти к нему лучше после 15.00, в это время тропа в тени, и 800 ступеней, ведущих в гору, покажутся адом лишь наполовину. Не забудьте про удобную обувь, веер, бутылку воды и оптимизм. Бонусом будет смотровая площадка, откуда открываются отличные виды на монастырь и окрестности. Как люди преодолевают этот путь летом, я не представляю…

Впечатление от посещения Петры усиливается необычным цветом скал. Здесь представлены все оттенки красного, розового и оранжевого. Смотрите, как художественно!

Из Петры мы уезжали на последнем автобусе. Несомненный плюс декабря — очень комфортная погода для посещения, нет адовой жары, днём разогрело только до +20, но ощутимый минус — световой день короче… В пять вечера уже стемнело, а так не хотелось покидать «другую реальность».



В Петру точно стоит поехать с ночёвкой! (рядом полно отелей). В понедельник, среду и четверг с 20.30 до 22.30 на площади перед Эль-Хазне (сокровищницей) проводятся ночные шоу с зажиганием 1500 свечей.

Кстати, если вам интересно, кто ещё в семёрке «новых чудес света» помимо Петры, вот все красавцы (некоторые кликабельны, были гульбарии): Римский Колизей, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу, Мавзолей-мечеть Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, священный город Чичен-Ица.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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