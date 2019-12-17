Куда в Туле сдать телефоны, автошины, медицинские отходы и музыкальные инструменты

Держите завершающую часть цикла статей о том, куда что сдавать в Туле. В первой части я рассказывала о пунктах приема различных отходов, во второй — о том, где принимают одежду и обувь. Сейчас поделюсь с вами адресами, куда можно сдать различные электроприборы, автошины, медицинские отходы и другие не менее важные категории, которые встречаются в нашей повседневной жизни.

Телефоны

Уверена, что дома у многих помимо пакета с пакетами найдется пара старых телефонов, которые сдать не получается, а выкинуть рука не поднимается… Буквально на днях появилась очень крутая новость — Tele2 запустил первый операторский экопроект «Переплавка».

С 10 декабря по 12 января все желающие могут сдать старые телефоны на утилизацию по 4 адресам:

• ул. Демонстрации, д. 1 г;

• ул. Оборонная, д. 29;

• Красноармейский пр., д. 48, к. 4;

• ул. Пролетарская, д. 2.

Устройства отправятся на челябинский завод «Мегаполисресурс» — ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.

Помимо того, что участники проекта сделают планету чище, у них будет возможность получить подарки. Более подробную информацию вы можете найти здесь.

Бытовой лом (микроволновки, утюги, батареи…)

К сожалению, рабочих пунктов приема и тем более тематических проектов очень мало, а точнее практически нет.

Сдать электроприборы можно по следующим адресам:

1. Овражная, 17 — тел.: 8−915−697−22−89 (холодильники, стиральные машины, утюги, вилки, ложки и т. д. — ВЕСЬ бытовой лом).

2. «ЕвроМастер» — ул. Пузакова, 25. Тел.: +7 (4872)79−30−52, +8 (920)789−20−43 (только холодильники и стиральные машины).

Весной этого года в Тульской области был реализован первый этап проекта «Школа утилизации: электроника». Различные бюджетные учреждения собирали на протяжении нескольких месяцев компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование. Всего в сборе приняло участие 32 учреждения, самыми активными оказались комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Отделение Пенсионного фонда РФ по Тульской области. На переработку было направлено 62 тонны электролома.

Некоторые учреждения (например, Центр образования 58) принимал электронику от всех желающих.

Планируется вторая «волна» данного проекта на территории Тульской области. И я очень надеюсь, что ВСЕ (без исключения) участники будут принимать электрохлам не только от своих сотрудников, студентов или учащихся, но и от всех неравнодушных туляков. Будем следить за новостями!

Более подробно о проекте можно узнать здесь (кстати, там можно и зарегистрироваться на новую «волну»).

Автошины

Автошины можно и нужно относить на ближайший автосервис, откуда администрация соответствующего района вывезет их на переработку. Большими партиями их отвозят на предприятие ООО «Экосфера» (поселок Барсуки, ул. Песочная, 35). Прочитать о том, во что превращаются отслужившее свое шины, можно здесь.

Кстати, автошины вы также можете напрямую отвозить в поселок Барсуки, от физических лиц их примут бесплатно.

крупная бытовая техника, сантехника, мебель

Всё вышеперечисленное относится к понятию «крупногабаритные отходы» и входит в зону ответственности регионального оператора. Данную категорию необходимо относить в специальные (большого размера) мусорные контейнеры. Их адреса по Туле можно найти на сайте. Более подробно о том, куда сдать крупногабаритные отходы (в том числе и строительные) я писала чуть ранее.

Телевизоры, крупная бытовая техника, встраиваемая техника, водонагреватели, кондиционеры

Уже не первый год в магазинах «МВидео» работает проект по утилизации техники. Но для того, чтобы у вас забрали все вышеперечисленное, обязательно нужно оформить покупку нового товара и доплатить около 990 рублей за вывоз.

Иногда в МВидео проходят акции, когда за старую технику дают скидку на новый товар, а вывоз оформляется бесплатно.

Более подробно можно прочитать здесь.

Техника для кухни и дома, ТВ, видео-аудио, сматфоны и гаджеты

Акция «Утилизация» на постоянной основе проходит в магазинах «Эльдорадо».

Покупатель, сдавший в магазин любую старую технику, получает возможность приобрести определённый новый товар со скидкой (в акции участвуют не все товары). При оформлении доставки нового товара, старая техника вывозится бесплатно. Кстати, вы должны сами демонтировать то, что хотите утилизировать, подготовить к вывозу и переместить к входной двери. В противном случае — не заберут.

Более подробно можно почитать здесь.

Медицинские отходы

Если для юридических лиц все понятно — они заключают договор с компанией, имеющей лицензию на утилизацию данной категории отходов, то для физических лиц все очень сложно. Cбор лекарств и других медицинских отходов (шприцов, блистеров, пузырьков, капельниц) от физических лиц в Тульской области централизованно или где-то на конкретном пункте приёма не ведётся!

К сожалению, я не знаю ни одной тульской компании, которая бы даже за деньги приняла от физического лица медицинские отходы

Музыкальные инструменты

Сдать музыкальные инструменты, находящиеся в приемлемом состоянии, в Туле достаточно легко. Во всех перечисленных ниже магазинах есть комиссионные отделы, куда можно отнести исправные музыкальные инструменты (совсем поломанные у вас, скорее всего, не примут):

— магазин «Эпицентр музыки»: здесь также можно сдать музыкальные инструменты по системе trade-in: приносите свой инструмент, доплачиваете и забираете новый.

Адрес: Тула, Союзная, 1

Тел.: +7 (4872) 21-10-89, +7 (953) 420-95-35

— магазин «Фокстрот»:

Адрес: ул. Ф. Энгельса, д.133

Тел.: (4872) 31−27−63.

— магазин «Бастон»: здесь также можно «обменять» инструменты на новые с доплатой.

Адрес: ул. Пролетарская, 39-в (второй этаж)

Тел.: (4872) 422−115