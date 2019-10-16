Куда сдавать вторсырье в Туле?

С момента написания последней статьи, где я делюсь адресами, по которым можно сдать разные виды вторсырья (стекло, бумагу, металл, пластик и т. д.), прошло очень много времени.

Некоторые пункты закрылись, появились новые, с середины июля реализуется хороший проект по внедрению раздельного сбора в Туле. В связи с этим я решила написать обновленную, с актуальными адресами пунктов приема вторсырья, статью. Держите первую часть!

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ

Батарейки, градусники, лампочки:

Их нужно относить в специализированные контейнеры (т.н. экобоксы):

ул. Марата, 35 В (контейнер стоит между домами: Декабристов, 8а и Марата, 35в)

ул. Свободы, 24

ул. Оборонная, 114А

Косая Гора, ул. Гагарина, 5 (прием опасных отходов осуществляется в УК)

пр. Ленина, 145 (прием опасных отходов осуществляется в УК)

Батарейки, люминесцентные (энергосберегающие) лампы:

ул. Шипунова, 1а, гипермаркет «Globus» — боксы на входах;

— боксы на входах; ул. Шипунова, 5, «Леруа Мерлен» — бокс на входе + можно сдать светодиодные лампы

Батарейки:

ул. Пролетарская, 2, гипермаркет « OBI » — бокс стоит с правой стороны от главного входа, за стойкой администрации

— бокс стоит с правой стороны от главного входа, за стойкой администрации ул. Пролетарская, 2, гипермаркет «Лента»

ул. 9 мая, 1, магазин «ВкусВилл» ;

; ул. Первомайская, 10, магазин «ВкусВилл» ;

; Красноармейский проспект, 11, магазин «ВкусВилл»

ул. Тургеневская, 50 В, магазин «Скрепка»;

ул. Дм. Ульянова, 3, магазин «Скрепка»;

ул. Скуратовская, 108б, магазин «Скрепка»;

ул. Скуратовская, 108б, корпус 3, магазин «Скрепка»;

Пластик:

Пластик с маркировкой 1, 01, РЕТ, РЕТЕ, ПЭТ (бутылки из-под воды, минералки, косметики). Маркировка — это треугольник, который стоит на этикетке или дне емкости.

Можно сдать в контейнеры-сетки:

ул. Седова, 33

ул. Маргелова, 5

мкр. Левобережный, ул. Восточная, 4

ул. Михеева, 19 и 25 (проход только для жителей)

ул. Галкина, 36−37

ул. М. Горького, 31

ул. Революции, 10

ул. Гоголевская, 69

В двух тульских супермаркетах недавно установили специальные автоматы (фандоматы) для сбора использованной пластиковой упаковки. Туда можно сдать:

— пластик с маркировкой 1, 01, РЕТ, РЕТЕ, ПЭТ

— пластик с маркировкой 2/ 02 / HDPE / PEHD / ПЭВП / ПНД / ПЭНД (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, а также пакеты).

Фандоматы — небольшие ящики с отверстием для бутылок объемом не более 2 литров. Человек, опустивший туда пластик, получает купон на скидку на косметику и средства ухода определенной торговой марки. Проект пока носит тестовый характер, запущен на 12 месяцев.

Адреса: ул. Сойфера, 18-а и Шухова, 26

Пластик, стекло, алюминий, макулатура:

— Одоевское шоссе, 85 (контейнерная площадка расположена за остановкой общественного транспорта у забора, в районе центрального входа на филиал компании «Балтика»);

— Одоевское шоссе, 128 (контейнерная площадка расположена на парковке сотрудников компании «Балтика»).

Пластик, стекло, металл, макулатура:

Отличная новость для всех неравнодушных к РСО людей: с 25 октября начнет работу круглосуточный стационарный пункт раздельного сбора отходов.

Стационарный пункт-павильон установлен региональным оператором «Хартия"

и оборудован четырьмя погружными окнами, над которыми размещены информационные таблички о правилах сдачи отходов.

На переработку можно будет сдать пластик, стекло, бумагу и металл. Более подробно о принимаемом можно прочитать здесь: https://vk.com/wall-184496526_1547

Адрес: г. Тула, ул. Пролетарская, д. 2 (на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Макси»).

ПРОЕКТЫ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ

«Экомобиль»

С середины июля реализуется проект «Экомобиль», суть которого заключается в том, что по городу ездит брендированная под раздельный сбор отходов машина и принимает вторсырье от населения по шести адресам (каждый адрес повторяется раз в месяц). Собранное вторсырье везется на досортировку и затем отправляется на переработку (макулатура — ООО «Бумкарт», ООО «Бридж Трейдинг», ОАО «Караваево»;

пластик — АО «РБ Групп», ООО «Метарт», ООО «ДПП Полимер», ООО «ЭКОПолимер», металл — ООО «ВТОРЧЕРМЕТ», стекло — ООО «Гласс-Эко», ООО «Контакт», ООО «ВТОРСТЕКЛО»).

Режим работы на ближайший месяц:

— Л. Толстого, 93 (04.11.2019);

— Приупская, 8 (05.11.2019);

— М. Горького, 14 (06.11.2019)

— Кирова, 178 (07.11.2019);

— Б. Жабровых, 12 (08.11.2019);

— пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (09.11.2019).

Время работы: 18:00 — 19:30

Принимается:

макулатура;

металл (жесть, алюминий);

стекло (любое, в том числе и битое)

пластик с маркировкой 1/01/РЕТ/РЕТЕ/ПЭТ (бутылки из-под воды, минералки, косметики, контейнеры из-под еды);

пластик с маркировкой 2/ 02 / HDPE / PEHD / ПЭВП / ПНД / ПЭНД (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, а также пакеты);

пластик с маркировкой 4 / 04 / PELD / LDPE /ПЭНП / ПВД (ТОЛЬКО мусорные мешки и пакеты);

пластик с маркировкой 5 / 05 / PP / ПП (ТОЛЬКО белые ведра);

пластик с маркировкой 6/06/PS/PC/ПС (поддоны из-под фруктов, яичные лотки, крышки из-под торта).

Сдаваемое сырье должно быть чистым!

Инструкции, изменения в режиме работы «экомобиля», информацию, куда везется собранное, можно посмотреть здесь: https://vk.com/ecomobil71

«Добрые крышечки Тула»

Социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек на нужды детей с особенностями развития — один из самых известных проектов по раздельному сбору в Тульской области. Механизм прост: мы собираем крышечки и другое вторсырье, отправляем собранное на переработку в новомосковскую компанию ООО «ВТОРПЛАСТ», а деньги направляем во Всероссийский благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и в тульский благотворительный фонд «Не молчи».

Режим работы: несколько раз в месяц на территории автостоянки Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85) проходят дни глобальных сборов. Оповещаем мы о предстоящих сборах в группе: https://vk.com/dobrye_kryshe4ki

Принимается:

пластиковые крышечки;

металл (жесть, алюминий);

батарейки;

пластик с маркировкой 2/ 02 / HDPE / PEHD / ПЭВП / ПНД / ПЭНД (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, мягкая упаковка с соответствующей маркировкой);

пластик с маркировкой 4 / 04 / PELD / LDPE /ПЭНП / ПВД (упаковка из-под бумажных полотенец, туалетной бумаги и т. д.);

пластик с маркировкой 5 / 05 / PP / ПП (упаковка из-под круп, макарон, контейнеры из-под мяса и др.).

Сдаваемое сырье должно быть чистым!

Все необходимые инструкции смотрите в группе/