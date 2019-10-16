Куда сдавать вторсырье в Туле?
С момента написания последней статьи, где я делюсь адресами, по которым можно сдать разные виды вторсырья (стекло, бумагу, металл, пластик и т. д.), прошло очень много времени.
Некоторые пункты закрылись, появились новые, с середины июля реализуется хороший проект по внедрению раздельного сбора в Туле. В связи с этим я решила написать обновленную, с актуальными адресами пунктов приема вторсырья, статью. Держите первую часть!
Батарейки, градусники, лампочки:
Их нужно относить в специализированные контейнеры (т.н. экобоксы):
- ул. Марата, 35 В (контейнер стоит между домами: Декабристов, 8а и Марата, 35в)
- ул. Свободы, 24
- ул. Оборонная, 114А
- Косая Гора, ул. Гагарина, 5 (прием опасных отходов осуществляется в УК)
- пр. Ленина, 145 (прием опасных отходов осуществляется в УК)
Батарейки, люминесцентные (энергосберегающие) лампы:
- ул. Шипунова, 1а, гипермаркет «Globus» — боксы на входах;
- ул. Шипунова, 5, «Леруа Мерлен» — бокс на входе + можно сдать светодиодные лампы
Батарейки:
- ул. Пролетарская, 2, гипермаркет «OBI» — бокс стоит с правой стороны от главного входа, за стойкой администрации
- ул. Пролетарская, 2, гипермаркет «Лента»
- ул. 9 мая, 1, магазин «ВкусВилл»;
- ул. Первомайская, 10, магазин «ВкусВилл»;
- Красноармейский проспект, 11, магазин «ВкусВилл»
- ул. Тургеневская, 50 В, магазин «Скрепка»;
- ул. Дм. Ульянова, 3, магазин «Скрепка»;
- ул. Скуратовская, 108б, магазин «Скрепка»;
- ул. Скуратовская, 108б, корпус 3, магазин «Скрепка»;
Пластик:
Пластик с маркировкой 1, 01, РЕТ, РЕТЕ, ПЭТ (бутылки из-под воды, минералки, косметики). Маркировка — это треугольник, который стоит на этикетке или дне емкости.
Можно сдать в контейнеры-сетки:
- ул. Седова, 33
- ул. Маргелова, 5
- мкр. Левобережный, ул. Восточная, 4
- ул. Михеева, 19 и 25 (проход только для жителей)
- ул. Галкина, 36−37
- ул. М. Горького, 31
- ул. Революции, 10
- ул. Гоголевская, 69
В двух тульских супермаркетах недавно установили специальные автоматы (фандоматы) для сбора использованной пластиковой упаковки. Туда можно сдать:
— пластик с маркировкой 1, 01, РЕТ, РЕТЕ, ПЭТ
— пластик с маркировкой 2/ 02 / HDPE / PEHD / ПЭВП / ПНД / ПЭНД (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, а также пакеты).
Фандоматы — небольшие ящики с отверстием для бутылок объемом не более 2 литров. Человек, опустивший туда пластик, получает купон на скидку на косметику и средства ухода определенной торговой марки. Проект пока носит тестовый характер, запущен на 12 месяцев.
Адреса: ул. Сойфера, 18-а и Шухова, 26
Пластик, стекло, алюминий, макулатура:
— Одоевское шоссе, 85 (контейнерная площадка расположена за остановкой общественного транспорта у забора, в районе центрального входа на филиал компании «Балтика»);
— Одоевское шоссе, 128 (контейнерная площадка расположена на парковке сотрудников компании «Балтика»).
Пластик, стекло, металл, макулатура:
Отличная новость для всех неравнодушных к РСО людей: с 25 октября начнет работу круглосуточный стационарный пункт раздельного сбора отходов.
Стационарный пункт-павильон установлен региональным оператором «Хартия"
и оборудован четырьмя погружными окнами, над которыми размещены информационные таблички о правилах сдачи отходов.
На переработку можно будет сдать пластик, стекло, бумагу и металл. Более подробно о принимаемом можно прочитать здесь: https://vk.com/wall-184496526_1547
Адрес: г. Тула, ул. Пролетарская, д. 2 (на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Макси»).
«Экомобиль»
С середины июля реализуется проект «Экомобиль», суть которого заключается в том, что по городу ездит брендированная под раздельный сбор отходов машина и принимает вторсырье от населения по шести адресам (каждый адрес повторяется раз в месяц). Собранное вторсырье везется на досортировку и затем отправляется на переработку (макулатура — ООО «Бумкарт», ООО «Бридж Трейдинг», ОАО «Караваево»;
пластик — АО «РБ Групп», ООО «Метарт», ООО «ДПП Полимер», ООО «ЭКОПолимер», металл — ООО «ВТОРЧЕРМЕТ», стекло — ООО «Гласс-Эко», ООО «Контакт», ООО «ВТОРСТЕКЛО»).
Режим работы на ближайший месяц:
— Л. Толстого, 93 (04.11.2019);
— Приупская, 8 (05.11.2019);
— М. Горького, 14 (06.11.2019)
— Кирова, 178 (07.11.2019);
— Б. Жабровых, 12 (08.11.2019);
— пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (09.11.2019).
Время работы: 18:00 — 19:30
Принимается:
- макулатура;
- металл (жесть, алюминий);
- стекло (любое, в том числе и битое)
- пластик с маркировкой 1/01/РЕТ/РЕТЕ/ПЭТ (бутылки из-под воды, минералки, косметики, контейнеры из-под еды);
- пластик с маркировкой 2/ 02 / HDPE / PEHD / ПЭВП / ПНД / ПЭНД (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, а также пакеты);
- пластик с маркировкой 4 / 04 / PELD / LDPE /ПЭНП / ПВД (ТОЛЬКО мусорные мешки и пакеты);
- пластик с маркировкой 5 / 05 / PP / ПП (ТОЛЬКО белые ведра);
- пластик с маркировкой 6/06/PS/PC/ПС (поддоны из-под фруктов, яичные лотки, крышки из-под торта).
Сдаваемое сырье должно быть чистым!
Инструкции, изменения в режиме работы «экомобиля», информацию, куда везется собранное, можно посмотреть здесь: https://vk.com/ecomobil71
«Добрые крышечки Тула»
Социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек на нужды детей с особенностями развития — один из самых известных проектов по раздельному сбору в Тульской области. Механизм прост: мы собираем крышечки и другое вторсырье, отправляем собранное на переработку в новомосковскую компанию ООО «ВТОРПЛАСТ», а деньги направляем во Всероссийский благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и в тульский благотворительный фонд «Не молчи».
Режим работы: несколько раз в месяц на территории автостоянки Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85) проходят дни глобальных сборов. Оповещаем мы о предстоящих сборах в группе: https://vk.com/dobrye_kryshe4ki
Принимается:
- пластиковые крышечки;
- металл (жесть, алюминий);
- батарейки;
- пластик с маркировкой 2/ 02 / HDPE / PEHD / ПЭВП / ПНД / ПЭНД (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, мягкая упаковка с соответствующей маркировкой);
- пластик с маркировкой 4 / 04 / PELD / LDPE /ПЭНП / ПВД (упаковка из-под бумажных полотенец, туалетной бумаги и т. д.);
- пластик с маркировкой 5 / 05 / PP / ПП (упаковка из-под круп, макарон, контейнеры из-под мяса и др.).
Сдаваемое сырье должно быть чистым!
Все необходимые инструкции смотрите в группе/