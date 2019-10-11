Инструкция: Куда девать строительные отходы в Туле и области?

С приходом региональных операторов вопрос о том, что делать со строительным мусором в Тульской области, все чаще появляется на просторах интернета. Несмотря на то, что ответ можно очень легко найти, данный запрос постоянно возникает у неравнодушных жителей. Давайте разберемся.

Прежде всего нужно определить, чем строительные отходы отличаются от КРУПНОГАБАРИТНЫХ.

К крупногабаритным отходам относятся крупные предметы обихода, утратившие свои потребительские свойства и превышающие в размерах 0,5 м (в высоту, ширину или длину).

К ним относятся:

отслужившая мебель (диваны, кровати, шкафы и т. д.);

большеразмерная бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.);

отходы от текущего ремонта жилья (дверные и оконные рамы, пластиковые панели, перекрытия, обои , фрагменты штукатурки и т. д.);

сантехника (унитазы, ванны, душевые кабины).

Вывоз крупногабаритных отходов входит в зону ответственности регионального оператора.

Для данной категории по городу и области стоят большого объема контейнеры (от 8 м3 и больше). Вывозятся крупногабаритные отходы раз в неделю или по заявкам. Конечно, такие контейнеры стоят не возле каждой мусорной площадки, их адреса по Туле, Щекино и Киреевску можно найти на карте: http://tula.hartiya.com/mesta-sbora-otkhodov/

Я также очень советую сервис по контролю вывоза твердых коммунальных отходов, который был запущен в начале лета: http://tko.e-lections.ru/

Там вы можете выбрать регионального оператора, район, который вас интересует; определяете нужный контейнер и нажимаете на кнопку. Так вы получаете информацию о балансодержателе, адрес, телефоны ответственных за вывоз и график вывоза ТКО, а также фотографии до и после вывоза мусора (к сожалению, есть не везде).

Правда, оттуда очень сложно выцепить адреса контейнеров под крупногабаритные отходы, так как они не отмечены отдельной строкой. Поэтому жителям Тулы, Щекино и Киреевска лучше ориентироваться на сайт, ссылку на который я дала выше.

Итак, если вы живете в Туле, Щекино или Киреевске (где работает «Хартия»), у вас такие варианты развития событий:

1. Найти ближайший контейнер или место складирования под крупногабаритные отходы и отнести туда поломанную сантехнику или холодильник. Пользуйтесь картой: http://tula.hartiya.com/mesta-sbora-otkhodov/ .

2. Обратиться в свою управляющую компанию, которая укажет вам место складирования отходов и подаст заявку регоператору на вывоз крупногабаритного мусора, если такой площадки нет прямо рядом с домом.

К сожалению, часто контейнеры под крупногабаритные отходы не всегда пользуются по назначению. Многие не понимают или НЕ ХОТЯТ понимать разницу между двумя видами мусорных контейнеров. Еще раз повторюсь: большие (чаще всего 8 м3) контейнеры предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ.

Ну а для тех, кто кидает туда всё, что вздумается, ждет штраф! До 2 000 рублей для частных лиц, до 5 000 рублей для должностных и до 100 000 — для юридических.

Если вы живете в других муниципальных образованиях (где работает «МСК-НТ»), вы относите крупногабаритные отходы на ближайшую мусорную площадку. Региональный оператор при обнаружении данного вида отходов вывезет его в скором времени.

Правда, на мой взгляд, большинство мест для накопления твердых коммунальных отходов в области, требует внимания со стороны администрации (а это ИХ зона ответственности!).

Если в Туле контейнерные площадки выглядят более/менее благопристойно, то в области очень много просто баков, стоящих возле дорог. Как там оставлять старую бытовую технику? Так и до несанкционированной свалки недалеко. Надеюсь, что администрация предпримет меры по решению данной проблемы.

Ну а теперь перейдем непосредственно к теме строительных отходов. К ним относятся отходы, образующиеся в процессе демонтажа, капитального ремонта или строительства зданий, или сооружений:

- битый кирпич;

- куски металла и бетона;

- куски линолеума;

- подвесные потолки;

- шифер, рубероид;

- куски гипсокартона и т.д.

Вывоз строительных отходов – ВАША ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

То есть если за вывоз бытовой техники, сантехники, мебели и отходов в результате текущего ремонта отвечает региональный оператор, то за отходы, образовавшиеся в процессе капитального ремонта, отвечаете ВЫ.

Конечно, можно долго дискутировать на тему: «Мы такие большие деньги платим за вывоз, а нам еще доплачивать нужно???...», но факт остается фактом. И это, друзья, закреплено законодательно на всей территории РФ. Вывоз строительных отходов лежит на ваших плечах.

Когда вы планируете ремонт, заранее продумайте, куда будете складировать строительный мусор.

Независимо от того, где вы проживаете, у вас есть несколько вариантов:

1. Вы лично заключаете договор с региональным оператором, который вывозит данный вид отходов. Для Тулы, Щекино и Киреевска (зона ответственности «Хартии») цена фиксированная – 700 руб/м3. Для остальных муниципальных образований (зона ответственности «МСК-НТ») – цена нефиксированная: все зависит от объема, расстояния транспортировки и т.д. Стоимость определяется по согласованию сторон. Для того чтобы понять, в какую копеечку выльется вывоз строительных отходов в области, свяжитесь с коммерческим отделом ООО «МСК-НТ»: 8 (4872) 570-777

2. Вы можете заключить договор со специализированными компаниями.

3. Если ремонт одновременно проходит в нескольких квартирах (например, в новостройках), то можно на общем собрании жильцов решить заключить договор на вывоз строительных отходов, определив место для сбора отходов, график вывоза и цену. Это делают либо сами собственники, либо управляющая компания. При этом на общем собрании собственники также должны утвердить включение платы за эту слугу в плату за содержание жилого помещения или отдельной строкой за жилищную услугу по вывозу строительных отходов.

В заключение мне хотелось бы напомнить, что большая часть строительных отходов подлежит переработке, и прежде чем отправить всё на свалку, подумайте!

Возможно, вам что-то пригодится. Например: дерево можно компостировать, металл переплавить, а измельченный бетон или кирпич хорошо подойдет для засыпки ям или в виде щебня в строительстве.

Друзья, давайте пользоваться контейнерами по назначению, не жаловаться, а следовать общим правилам, ведь ВАШ МУСОР – ЭТО ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.