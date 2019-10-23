Куда сдать ненужную одежду и обувь в Туле?

В прошлой статье мы говорили с вами о том, куда сдать стекло/металл/пластик/макулатуру и опасные отходы в Туле. Если вы ещё не прочитали, обязательно проходите по ссылке.

Ну, а теперь мы с вами поговорим о том, куда можно сдать одежду и обувь. Эту категорию мне пришлось выделить отдельно в связи с большим количеством соответствующих проектов и пунктов приема. Надеюсь, статья будет полезной для вас!

Одежда, обувь, аксессуары

С недавнего времени в Туле запущен проект «Хорошая вещь». Он создан для людей, которые не хотят тратить лишние деньги и выбрасывать лишние вещи. Смысл проекта прост: любой желающий может прийти и принести хорошие вещи, которые он по какой-либо причине уже не носит, или забрать то, что приглянулось, совершенно бесплатно.

– За время работы нас уже посетило более 400 человек. Мы смогли принять 3500 вещей и отдать около 3000… Этот проект приносит пользу людям и окружающей среде. Приятно видеть улыбки людей, которые смогли себе что-то подобрать, — делится Илона Луценко, один из организаторов проекта.

Принимается:

женская одежда

мужская одежда

детская одежда

обувь

головные уборы, шарфы

сумки

Условия для приема вещей:

— на вещах не должно быть дырок

— на вещах не должно быть пятен

— вещи должны быть чистыми и не заношенными

— у вещей должен быть приятный свежий запах (не затхлый запах или запах залежавшихся вещей)

Не принимается:

— грязная, заношенная одежда

— шторы, ткани

— нижнее белье, халаты, пижамы

— бытовая техника и т. д.

Адрес: Московская улица, 32 а (каждое воскресенье с 11:00 до 13:00)

Группа: https://vk.com/horoshayavesch

Обувь

Обувь вы также можете сдать на переработку в магазин «Rendez-vous». Собранное отправляют на Дмитровский завод РТИ, где из полученного сырья (крошки) делают безопасные резиновые покрытия для стадионов, спортивных дорожек, кортов и детских площадок.

За сданную обувь можно получить скидку (только за одну пару!). Принимается любая обувь.

Подробнее о программе можно прочитать здесь: https://www.rendez-vous.ru/recycle/

Адрес: проспект Ленина, 17 (ТЦ «Парадиз», 1 этаж).

Одежда

В хорошем состоянии одежду можно отвезти и в церковь. Правда, не везде и не всегда её принимают. Сборы чаще всего носят разовый характер, поэтому бессмысленно писать адреса. Например, одежду с праздников «Экодвор» мы отдали в Пречистенский храм, который находится по адресу: Демидовская, 56-а.

Если вы хотите сдать вещи именно в церковь, позвоните. Все телефоны есть в интернете.

Совсем поношенную одежду вы можете отнести на переработку в магазин «H&M». Принимаются все текстильные изделия — любого бренда и в любом состоянии. За пакет одежды можно получить скидку.

Более подробно о программе можно прочитать здесь.

Адрес: Пролетарская, 2 (ТЦ «Макси, 1 этаж).

Постельное белье, пальто, одеяла, ковры

Все, что можно использовать в качестве подстилок, можно и нужно отдать волонтерам «Альянса Защитников Животных — Тула». Прием проходит на постоянной основе.

Группа с контактами: https://vk.com/azj_tula

Одеяла

Одеяла, а также миски, поводки и ошейники всегда будут рады принять в Центре помощи бездомным животным «Любимец».

Адрес: ул. Набережная, 3

Время: ежедневно с 9:00 до 20:00

Телефон: 8−920−277−00−02

Группа: https://vk.com/helpanimaltula

Одежда, обувь (от 6 до 22 лет)

Ежегодно 1-ого июня ребята из студии красоты OKsi объявляют о старте акции по сбору вещей для глухонемых детей из школы-интерната! Детям от 6 до 22 лет.

Сбор вещей проходит прямо в студии.

Эта информация вам на будущее — следующий сбор откроется только 1-ого июня 2020 года.

Группа: https://vk.com/oksitula

Детская одежда и обувь

В Туле раз в полгода проходит экологический благотворительный фестиваль «Чулан». Организатор — Тульское региональное общественное Движение поддержки семьи «МамКомпания». Все желающие могут сдать детскую одежду, обувь, книги и выручить за это деньги.

Помимо этого на фестивале работают различные экологические интерактивные площадки, которые демонстрируют участникам важность раздельного сбора отходов, перехода на многоразовую альтернативу и экопросвещение подрастающего поколения.

Проект носит на только экологическую направленность, но и благотворительную. Деньги, собранные на входе в полном объеме передаются нуждающимся детям, а в рамках фестиваля организаторы также принимают вещи для социальных центров и приютов.

Прошлый фестиваль прошел очень удачно: была сдана 4581 вещь и 418 книг, из них продано 1069 вещей и 137 книг, а на благотворительность ушло 705 вещей в кризисный цент помощи женщинам и более 60 книг отправились в домики для буккроссинга.

Следующий фестиваль состоится весной.

Следите за новостями в группе: https://vk.com/chulantula

От панамок до зимних сапог, а также игрушки, книжки, кроватки и др. не менее важные вещи принимают и продают в детском комиссионном магазине «Baby To Baby». Вы не только освободитесь от ненужных вещей, но и сможете заработать немного денег!

Адрес: г. Тула пр. Ленина д. 102 корп. 3 2 этаж, оф. 256

Телефон: + 7 902 843 56 28

Группа: https://vk.com/club108615975

Вещи

В хорошем состоянии вещи всегда можно пристроить в группы типа «Отдам даром». Их очень много, все контакты есть в свободном доступе.