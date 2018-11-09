Куда сдать старые шины и как их перерабатывают

Раскрашенные клумбы из-под автомобильных шин — декор, который чаще всего у прохожих вызывает улыбку и одобрение. К сожалению, не многие знают, как опасно бывает такое украшение двора. Автомобильные шины относятся к IV классу опасности. Это значит, что они представляют угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

3 причины, чтобы отдать отработанную автомобильную шину на переработку:

1. Шины не подвергаются биологическому разложению и сотнями лет загрязняют окружающую среду.

2. Резина огнеопасна.

3. Автомобильные шины — удобное место для проживания целых колоний грызунов и насекомых, многие из которых являются источниками инфекционных заболеваний.

В России объем образования изношенных шин составляет около 1 млн. тонн в год, перерабатывается только не более 10%

Автомобильные шины, как и любой объект, относящийся ко IV классу опасности, подлежит специальной утилизации. Их нельзя выбрасывать на помойку вместе с другими отходами: на тульском полигоне их попросту не примут.

К счастью, рядом с Тулой (в 20-ти минутах езды от центра города) в 2017 году открылось предприятие, занимающееся переработкой автомобильных шин, — «Экосфера». Это единственная подобная компания в нашем регионе.

Я посетила предприятие «Экосфера», чтобы своими глазами посмотреть на процесс переработки автомобильных шин и пообщаться с персоналом. Поездка была не очень запланированной, поэтому поехала, в чем гуляла по городу: в платье и на каблуках! Но как говорится, танки грязи не боятся…

«Экосфера» — молодая компания, которую возглавляет Павел Сорокин. В его подчинении: заместитель и 4 сотрудника, работающих на производстве.

Как мне сказал молодой и доброжелательный парень Владимир, четырех человек вполне достаточно, чтобы сделать дневную норму — 70 грузовых или 400 легковых шин в день. Раньше на их предприятии было две смены, но пока такой необходимости нет, поэтому оставили одну. Большинство рабочих — местные из поселка Барсуки. Сам он из Пролетарского.

«Экосфера» представляет собой два помещения: центральное, где находится линия по измельчению отработанных шин в крошку, другое представляет собой склад.

ЧТО ДЕЛАЮТ С ШИНАМИ

Сначала из шин с помощью специального устройства извлекается бортовое кольцо. Оно очень жесткое и может повредить установку, поэтому подлежит обязательному извлечению. Идет борткольцо в металлолом.

Потом автомобильные шины режут на части и отправляют на линию

1.Измельчённые части автомобильных шин попадают в шредер, где дробятся на более мелкие составляющие. Там же происходит отделение металла с помощью магнитного сепаратора.



2. Полученная резина попадает в дробилку, где измельчается ещё на более мелкие части.

3. После этого резиновая крошка попадает на вибростолы, где идёт разделение на фракции: 0−1,5 мм, 1−3 мм, 3−5 мм и 5−7 мм.

4. Пылесос забирает текстильный корд (или вторичный текстиль) в специальный отсек. Вторичный текстиль представляет собой синтетические нити, произведённые из нефтепродукта, которые используются в технических помещениях для утепления.

Надо отметить, что сырье получается очень чистым, без примесей. Единственное, что может попасть в готовый продукт, это небольшое количество пыли.

С одной легковой шины получается порядка 7 килограммов крошки.

Кстати, переработка автомобильных шин — безвредное производство: сотрудники не носят ни масок, ни наушников, ни очки. Автомобильные шины представляют опасность только при длительном хранении на открытом пространстве.

Работа на предприятии «Экосфера» не сезонная! Не все принимаемые шины сразу идут на переработку, часть остается на складе, чтобы в течение зимы не было простоя.

Пару слов о линии по измельчению.

Руководство «Экосферы» улучшило изначально купленную модель: с мощности 300 кг в час они перешли на 700 кг в час: в итоге получается 5.600 кг в день на входе.

Видео:

Впечатляет, не правда ли? Сотрудники смеются: «Вот бы сразу такую модель где-нибудь можно было бы купить… да за разумные цены!». Линии по измельчению порой стоят огромные суммы, хотя, по мнению тех же сотрудников, эффективность у них такая же.

Компания «Экосфера» дружит и с другими подобными предприятиями: например, с Калужским производством и только-только открывшимся в Домодедово.

На ранних стадиях развития «Экосфера» занималась только производством резиновой крошки, а с весны 2017 года к этому добавилось и изготовление бесшовного покрытия.

Применяют его для разных целей: покрытия детских и спортивных площадок, пешеходных и садовых дорожек, тренажерных залов и т. д.

Изготавливается он на месте: основными компонентами являются резиновая крошка, клей и краситель. Это безопасный и качественный материал, который не уступает аналогам. Его заказчиками, в основном, являются либо физические, либо юридические лица. Участие же в государственных тендерах побед пока не приносило. И это, на мой взгляд, большое упущение со стороны тульской власти: стимулирование местного производства вторичных материалов — очень нужный шаг не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения экономии городского бюджета.

Но буквально на днях начали происходить положительные изменения: по решению городской администрации отработанные автомобильные шины туляки теперь могут оставлять возле пунктов шиномонтажа. По мере накопления их будут вывозить главные территориальные управления города.

«Экосфера» принимает шины у физических лиц бесплатно, у юридических по 700 рублей за тонну.

Привезти автомобильные шины вы можете по адресу: пос. Барсуки, ул. Песочная, 33 (так показывают 2GIS и Яндекс-карты) или 35 (так показывают Google-карты).

Экологические инициативы

Периодически в компанию «Экосфера» привозят найденные и выловленные автомобильные шины активисты движения «Мусора.Больше.Нет» из Тульской области. Так, этой осенью они достали 11 шин из 4 прудов. Вот запись. Ребята — молодцы! Если хотите им помочь, присоединяйтесь!

Еще есть очень интересный российский проект — квеcт «Охота на колеса».

Это экологический командный квест, цель которого ликвидировать свалки покрышек на природе. Участники квеста картографируют свалки покрышек, помогают организаторам в их доставке до пунктов приёма или отвозят самостоятельно. За все активности начисляются баллы, в конце победители получают призы. Возможно, весной я возьмусь за организацию этого квеста в Туле. Надеюсь, найду отклик среди жителей нашего города. Ну, а пока — сдавайте отработанные автомобильные шины на переработку!