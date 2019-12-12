Ситуация с бездомными животными в Туле и области

В январе 2020 года должен вступить в полную силу закон «Об ответственном обращении с животными», который так долго ждали зоозащитники. Захотелось разобраться в этой теме и понять, насколько государство готово к такому важному шагу.

Проект поступил в Думу в далеком 2010 году, но на протяжении 8 лет никаких подвижек в сторону его принятия не происходило. Движение началось, когда осенью 2016 года Владимир Путин обратил свое внимание на этот вопрос и дал соответствующее поручение правительству РФ. Во многом благодаря активистам-зоозащитникам, которые активно освещали вяло тянущееся принятие закона, которые показывали, что миллионы людей заинтересованы в этой теме, а принятие данного документа — необходимый для нашего государства шаг, в декабре 2018 года Государственной думой был принят закон «Об ответственном обращении с животными».

Кстати, тульские зоозащитники тоже активно поддерживали движение за принятие документа. Еще в далеком 2016 году при моей поддержке был организован первый пикет «Закон нужен сейчас», который собрал около 100 неравнодушных жителей!

Несмотря на то, что он вступил в силу в декабре 2018 года, в полной мере он должен заработать только в январе, так как отсутствуют многие подзаконные акты. К сожалению, половина подзаконных актов так и не была принята, об этом писали СМИ в октябре 2019 года. Насколько продвинулось дело сложно судить, но есть некоторые подвижки. Так, буквально на днях зоозащитников обрадовали двумя новостями:

1. Домашних животных в России будут маркировать. При этом система официального учета и идентификации домашних животных будет бесплатной и вариативной — владельцы питомцев сами смогут выбрать способ маркирования — татуировка, бирка или чип.

Но как отмечает Юра Корецких, руководитель «Альянса Защитников Животных»,

«…единственным эффективным методом идентификации животных является чипирование… Всякие бирки, медальоны и ошейники нужны только для дополнительного визуального распознавания. Как самостоятельные методы маркирования они крайне неэффективны».

2. Минприроды разработало методические указания по организации деятельности приютов для животных. В них прописана вместимость приютов, размеры клеток, возможность оказания платных услуг, учет региональных особенностей и т. д. Это очень важный пункт, в том числе и для Тулы. Уже на протяжении нескольких лет в администрации обсуждается создание муниципального приюта и для его открытия было важно понять, по каким нормам его строить. Посмотрим, дадут ли толчок в решении данной проблемы разработанные методические указания.

Ну, а теперь перейдем непосредственно к закону, к тому, что изменилось с декабря 2018 года:

1. Впервые животные обозначены не как вещи, а как существа, способные испытывать эмоции и физические страдания;

2. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках, а также в барах, ресторанах и на заправках;

3. Закон вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах. Те, что осуществляют свою деятельность в отдельно построенном здании (как, например, «Дом енотов») под запрет, увы, не попадают;

4. Вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак. Недавно был опубликован данный список. Туда вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта и т. д. Их выгул запрещен без намордника и поводка, исключение — огороженная территория владельца;

5. Полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом. Будет работать программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой);

6. Закон запрещает натравливание животных на животных и животных на людей;

7. Закон запрещает бои с животными;

8. Теперь цирки, зоосады, контактные зоопарки и т. д. будут подвергаться обязательному лицензированию;

9. Закон запрещает избавляться от животных без передачи новому владельцу или в приют;

10. Закон предполагает создание специальных приютов.

Это основные пункты закона, который вы теперь знаете.

А ЧТО В ТУЛЕ?

Решением проблемы отлова бездомных животных начали активно заниматься с мая 2014 года, когда в Туле возобновилась городская программа стерилизации бездомных собак. Отлов животных на улицах стал осуществлять ООО «Континент+", получающий дотации от государства, а стерилизация и временная передержка проходила в центре помощи бездомным животным «Любимец». С 2015 года ООО «Континент+", открыв одноименный приют, стал самостоятельно выполнять весь цикл работ с бездомными животными.

В какой-то момент они закрылись, но в 2019 году вновь заключили муниципальный контракт на отлов бездомных животных не только на территории Тулы, но и в ряде муниципальных образований (Арсеньево, Новогурово, Алексин и др.).

Всего с января 2019 года компанией «Континент +" было отловлено больше 800 животных по всей области. Собаки и кошки попадают в областной приют, где их осматривает ветеринар, который проводит вакцинацию и стерилизацию. Затем животных отправляют на передержку на 180 дней, в это время им пытаются найти хозяев. К сожалению, не многие торопятся забрать к себе четвероногого друга — с начала года пристроить удалось около 100 собак. По истечению срока передержки, по словам работников «Континента+", животных не отпускают, они остаются в приюте, сейчас там около 700 животных.

22 декабря с 12:00 до 16:00 состоится день открытых дверей, куда приглашаются все желающие: можно просто приехать в гости и погулять с собакой, можно найти себе друга, а можно привезти вкусности — корма и крупы в закрытых упаковках.

Тульский областной приют «Континент+» находится по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Тел.: 72−76−21, 8−963−933−35−35.

Группа приюта: https://vk.com/club176520206

Группа, где выкладывают фото отловленных животных:

https://vk.com/public_sobakiizotlova71

Если работа приюта «Континент+" открыта, их легко можно найти в социальных сетях и отследить деятельность, то работа других компаний, занимающихся отловом бездомных животных в области, почти не освещается, а в интернете большое количество противоречивой информации по поводу того или иного предпринимателя. Так или иначе на официальной странице комитета ветеринарии Тульской области вы можете найти название компаний и их контактные телефоны:

https://vet.tularegion.ru/otlov-beznadzornykh-zhivotnykh/litsa-osushchestvlyayushchie-otlov-zhivotnykh/

Как я уже писала выше, на протяжении нескольких лет в администрации обсуждается создание муниципального приюта в Туле, но пока слова остаются словами, и у нас в городе функционирует всего один центр помощи бездомным животным «Любимец», созданный на базе общественной организации защиты животных «Май».

Центр является «благотворительным»: никаких дотаций от государства не имеет и работает исключительно за счёт пожертвований неравнодушных людей. «Любимец» — это еще и ветеринарная клиника, небольшая прибыль от которой идет на зарплату сотрудников и приобретения корма для более 100 собак и 40 кошек.

Если вы хотите помочь «Любимцу», обязательно к ним приезжайте!

Вы можете привезти корм, можете принять участие в субботниках (следите за новостями группы), можете полечить своего питомца (деньги пойдут на зарплату сотрудникам и покупку корма животных) или просто приехать в центр и погулять с собакой.

Адрес: Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье). Время работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно. Телефон: 8−920−277−00−02

До 25 декабря также проходит «День стольника». Вы можете перечислить 100 рублей (или больше) на карту Сбербанка: 4276 6600 1972 5084, Яндекс-кошелёк: 41001724151418, «Голодный» телефон мегафон: 8 (920) 270-90-26;

Группа вконтакте: https://vk.com/helpanimaltula

Любая помощь — помощь! Не забывайте об этом!

В завершение статьи хочу приложить комментарий Марии Ковсман, руководителя центра помощи бездомным животным «Любимец»:

«Мы очень рады, что наконец-то приняли закон, потому что до этого вообще не было документа, регулирующего взаимоотношения человека и животных. Но данный закон (как и вообще любые законы в нашей стране) можно трактовать по-разному. И, безусловно, много будет зависеть от того, как он будет исполняться на местах… Я предполагаю, что будут сложности… Для того, чтобы нам дотянуться до той культуры ответственного и гуманного отношения к животным, о которой идет речь в законе, должен пройти не один десяток лет… Но, конечно, есть позитивные изменения: теперь люди, которым не безразлична судьба животных, смогут опираться на какие-то нормы, к чему-то апеллировать, и это хорошо…».