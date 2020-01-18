Часто хозяева домашних животных забывают о том, что неправильное содержание и уход за четвероногими друзьями может нанести не меньший вред окружающей среде, чем они сами. Конечно, это не повод не брать питомцев к себе домой, но лишний раз задуматься о том, как экологично ухаживать за животными, стоит.

1. В первую очередь, при выборе питомца, нужно помнить, что в приютах Тульской области находится огромное количество животных, которые хотят обрести дом. Многие хозяева собак и кошек, подобранных на улице или взятых из приюта, отмечают, насколько они дружелюбны и ласковы. В знак благодарности большинство из них сразу понимает, где и когда ходить в туалет, где точить когти и т.д. Если вы задумались над тем, что в вашей жизни появилось место и для четвероногого друга, не спешите бежать за его покупкой в питомник. Сначала зайдите в группы тульских приютов, в фотоальбомах которых есть ТАКИЕ КРАСИВЫЕ животные, что даже вы удивитесь. Нередко там встречаются метисы и породистые особи:

Группа областного приюта «Континент+»: https://vk.com/public_sobakiizotlova71

Группа тульского центра помощи животным «Любимец»: https://vk.com/helpanimaltula

Группа приюта в Ефремовском районе: https://vk.com/priytdlycobak

Не стоит стимулировать разведение животных, тогда как в области существует проблема с пристройством бездомных собак и кошек. Тем более что любое разведение – это всегда влияние на окружающую среду.

2. Еда

А теперь перейдем к насущному. Часто мы забываем, что вместе с продуктами покупаем упаковку, а зря! Ведь она бывает различной: от жестяных банок до комбинированного пластика. К сожалению, чаще всего сухой и влажный корма пакуют в неперерабатываемую упаковку (маркировка «7»).

Конечно, им можно дать вторую жизнь – например, использовать в качестве упаковки для других продуктов или для выноса мусора, но это выбор не для всех. Поэтому лучше сразу при покупке делать выбор в пользу более экологичных вариантов – жестяных банок.

Экоактивист Анастасия отмечает несколько причин, по которым стоит сделать выбор в пользу такого вида упаковки:



1. Банка жестяная, и её легко сдать на переработку;

2. Чаще всего в ней больше еды, чем в паучах, а цена гораздо выгоднее. Экономия!

3. Если сравнить количество продукта, то банок нужно гораздо меньше, и соответственно они не будут занимать так много места, чем те же паучи;

4. Скидки! Во всех магазинах (речь идёт о зоомаркетах) товар можно купить выгодно. И уж поверьте, банка будет дешевле.

Если вы все же не готовы покупать корм в жестяных банках, можно просто приобретать бОльший объем, чтобы надолго хватило.

Есть также сертифицированные органические корма (как для собак, так и для кошек). Но наличие экосертификата не гарантирует хорошее качество, поэтому всегда читайте состав!

Своего четвероногого друга можно кормить и натуральной пищей – мясом, овощами, фруктами и т.д. Тогда вопрос о неперерабатываемой упаковке отпадет сам собой. Но нужно помнить, что есть продукты, которые либо запрещены, либо не рекомендованы к употреблению: куриные кости, шоколад, лук, ксилит (сахарозаменитель), авокадо и некоторые другие.

В любом случае помните – все зависит от животного. Если вы видите, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, то, возможно, вам нужно просто заменить корм.

3. Наполнители для туалета

Наполнители тоже бывают экологичными! Держите небольшой список самых натуральных наполнителей для туалета:

- древесный. По консистенции это гранулы, спрессованные из мелких опилок, при намокании которые распадаются.

Преимущества: недорогой, биоразлагаемый, можно смывать в унитаз. Для изготовления такого наполнителя деревья специально не спиливаются, а используется древесина, полученная из упавших стволов.

Недостатки: легкий (поэтому разбрасывается по дому), не всегда хорошо впитывает запахи (разные отзывы);

Пример: «Cat's Best», «Сибирская кошка», Барсик», «Чистые лапки» и др.

- глиняный. Комкующийся наполнитель создается на основе натурального, экологически чистого материала – бентонитовых глин.

Преимущества: недорогой, натуральный состав, тяжелый (не раскидывается по дому, питомец легко может рыть норы), недорогой, у некоторых брендов биоразлагаемая/перерабатываемая упаковка;

Недостатки: не всегда хорошо впитывает запахи, нельзя смывать в унитаз, пылит;

Пример: «Ever Clean», «Зооник» , «Pi-Pi-Bent», «Fresh Step» и др.

- минеральный. В основе впитывающего наполнителя – минерал вулканического происхождения.

Преимущества и недостатки те же, что и у глиняного.

Пример: «Чистюля ВАКА», «Сибирская кошка», «Catsan», «Fresh Step» и др.

- кукурузный. В основе наполнителя – кукурузные початки.

Преимущества: натуральный состав, можно смывать в унитаз;

Недостатки: очень легкий, идеально подходит только мелким грызунам (крысам, хомякам, морским свинкам и т.д), специфический запах, дорогой (около 800 рублей);

Пример: «Nature`s Miracle», «Золотой кот», «World-s best» и др.

- травяной. Пока не очень распространен в России. Есть разработка петербургской компании. В основе – луговая трава.

Преимущества: натуральный состав, можно смывать в унитаз, биоразлагаемый;

Недостатки: не комкуется, рассыпается и тащится по всему дому (лучше использовать для грызунов);

Пример: FIX (Петербург).

- бумажно-целлюлозный. Не так распространен в России, изготавливается из переработанной бумаги.

Преимущества: натуральный состав, можно смывать в унитаз, биоразлагаемый;

Недостатки: дорогой (от 800 рублей)

Пример: «POLOneo», «Sanicat» и др.

- японские наполнители. Тут очень много вариантов – наполнитель из бумаги и крахмала, наполнитель на основе японского чая, растительный с луговыми травами и т.д.

Преимущества: натуральный состав, некоторые наполнители можно смывать в унитаз;

Недостатки: дорогой (от 800 рублей)

Пример: «NeoSuna».

- силикагелевый. Он состоит из крупных и твёрдых полупрозрачных или окрашенных гранул.

Преимущества: многоразовый (можно стирать в стиральной машине), хорошо изолируют запах;

Недостатки: дорогой, ненатуральный состав, громкий «хруст» при копании котом;

Пример: «Хорошка», «Снежок», «Наша марка», «Smart cat», «Sanicat» и др.

- газета и песок. Привет, СССР! Тут, я думаю, и объяснять не надо.

Преимущества: натуральный, недорогой;

Недостатки: неэффективно.

Самое экологичное – приучить кота/котов к унитазу. Это позволит сохранить природные ресурсы и сэкономит вам уйму времени и средств. Приучение животного к унитазу должно быть постепенным – процесс займет от 1 до 3 месяцев, тут все зависит от нрава вашего питомца. В интернете на эту тему есть много статей и советов.

4. Игрушки

Сейчас на полках зоомагазинов можно найти все что угодно, но нужно ли это питомцу? Часто достаточно просто проанализировать содержимое шкафов, и вы ТОЧНО найдете то, что придется по душе вашему четвероногому другу. Но будьте осторожны: по незнанию нрава своего животного в дальнейшем вы можете спровоцировать питомца на поедание/порчу, к примеру, хорошей футболки, носок и т.д.

5. Лежанка

Место, где можно отдохнуть или поспать, нужно не только людям, но и животным. Конечно, без лежанок не обойтись. С точки зрения экологии, лучше всего их изготавливать из подручных материалов. В интернете очень много вариантов – лежанки из старого свитера, куска ткани, чемодана и т.д. Главное – чтобы было удобно!

При выборе лежанок также можно ориентироваться на то, из чего они сделаны. Тут подойдут натуральные материалы – например, натуральный войлок. Вы также можете купить лежанки через социальные сети, сайты или форумы. Так вы дадите вторую жизнь б/у лежакам и домикам, но к выбору подходите осторожно – не все хозяева чистоплотны и должным образом следят за гигиеной и стерильностью предметов.

6. Косметика

В интернете очень легко найти натуральную косметику для животных, сертифицированную и просто с хорошим составом. Если вы считаете, что без неё вам никак не обойтись, то заглядывайте на экологические сайты. Большой выбор классических средств есть у "Levrana", "Organic People", "Attitude". Но помните - чем меньше косметики, тем лучше для планеты.

Это далеко не все аспекты жизни с четвероногими друзьями, которые можно экологизировать, но основные моменты я осветила и очень надеюсь на обратную связь.

Друзья, поделитесь опытом! Может, есть еще какие-то советы, как сделать жизнь с животными более экологичной!