Цена жизни. О том, как волонтеры спасают птиц на Благовещение

Снегирь — 200 рублей

Чечётка — 200 рублей

Щегол — 200 рублей…

А сколько за жизнь птицы готовы заплатить вы?

7 апреля церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы. С этим праздником связан обычай выпускать на волю птиц, которых содержали в клетках в течение зимы. Он восходит к народной традиции встречи весны.

Однако, отрицательной стороной «современной» формы использования этого обычая становится массовая гибель певчих птиц, замученных или обессилевших от голода, которые специально отлавливаются и продаются у ворот храмов и кладбищ.

Наверное, все видели, как на Благовещение продают птиц. Знайте: лесные птицы уже не смогут вернуться в родную среду и обречены на гибель.

Это происходит по нескольким причинам:

А) в городе нет необходимого для них корма;

Б) редким и дорогим птицам торговцы нередко обрезают крылья и хвосты, чтобы продавать их несколько раз;

В) перед продажей их держат в тесных клетках, часто без корма и воды, где они давят друг друга.

Я вместе с тульским отделением МЭОО «ЭКА» присоединилась к группе неравнодушных жителей, которые уже на протяжении многих лет боролись с птицеловами, в 2014 году.

У активистов города есть своя группа ВКонтакте, а они сами курсируют по городу в течение целого дня. А иногда даже и несколько дней (ни для кого ни секрет, что птиц начинают продавать заранее). Именно эти ребята https://vk.com/initium.redemptionis оказывают помощь отобранным или найденным птицам. Они выхаживают их, а весной выпускают в лесу.

В 2014 году у меня зародилась идея создать проект «Благовещение без жертв». Он разделен на 2 этапа.

1. Пикет активистов «ЭКА» и неравнодушных граждан с целью информирования населения о существующей проблеме. Участники стоят с плакатами, раздают листовки и рассказывают прохожим о незаконном отлове лесных птиц.

В ходе пикета проходит мастер-класс для всех желающих по изготовлению бумажного журавлика, как альтернативы выпуску птиц.

2. Работа «народных патрулей», курирующих церкви города на праздник Благовещения. При обнаружении торговцев волонтеры либо сами пытаются забрать птиц, либо звонят в полицию или инспекторам департамента охотничьего хозяйства.

В прошлом году к нам присоединились ребята из волонтерского корпуса «Волонтер71», которые в своих ярко-оранжевых ветровках раздавали на праздник Благовещения листовки и бумажных журавликов. Очень надеюсь, что они примкнут к нам и в этом году.

Помимо добровольцев до обеда патрулируют город несколько машин с представителями правоохранительных органов, инспекторами департамента охотничьего хозяйства и специалистами тульской природоохранной прокуратуры.

Их контактные телефоны есть у всех волонтеров, но ими не так часто пользуются. Дело в том, что представителям правоохранительных органов запрещено передавать птиц волонтерам, поэтому они их выпускают. Как вы понимаете, против этого мы и боремся. Выпущенные обессилевшие птицы садятся на ближайшие ветки, где становятся легкой добычей для котов, живущих на территории храмов и церквей. Помимо этого в Тульской области отсутствуют какие-либо меры наказания по предотвращению продажи лесными птицами.

В 2016 году я организовала общественный совет при министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области по поводу утверждения Правил использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам в Тульской области, которые помогут урегулировать отлов лесных птиц; в 2017 году собирала подписи от населения. К сожалению, их оказалось не так много, а некоторые специалисты высказали сомнения по поводу регламентации отлова лесных птиц.

Согласно Правилам, легитимным считается такое содержание птиц, количество которых было отловлено в соответствии с выданным разрешением уполномоченного органа, как правило, не более 10 особей одного вида. Возможность торговли «излишком» птиц допустима, но при условии, что она производится в специально отведенном для этого месте и при наличии разрешения на торговлю.

Если мы узаконим этот процесс, сложно будет отследить количество продаваемых зябликов или зеленушек.

Кстати, таких Правил нет не только в Тульской области, но и, например, в Воронежской, где дела обстоят еще хуже. О том, как проходит Благовещение у них, можно почитать здесь: https://vk.com/event67553724

Таким образом, движение в сторону утверждения данных Правил было приостановлено. И вопрос «Что делать?» так и остается открытым, и штрафовать торговцев можно только за торговлю в неположенном месте. То есть все равно, что человек продает: будь то птицы или помидоры.

Нужно отметить, что данная традиция связана с выпуском птицы, которую человек ВЫХАЖИВАЛ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗИМЫ. Это и считалось за отпущение грехов.

Сейчас этот обычай перерос в нечто нехристианское, нечеловеческое и беззаконное.

Тульская епархия нас поддерживает и выступает за сохранение православной традиции, но против губительной для птиц ловли. На многих храмах висят листовки с призывом не покупать лесных птиц на праздник Благовещения, а некоторые настоятели храмов рассказывают на своих службах о существующей проблеме.

Реализуя проект на протяжении уже шести лет, я заметила явный спад торговли лесными птицами. Такие результаты очень радуют! Если раньше число мертвых особей достигало нескольких сотен и даже тысяч, то сейчас оно ограничивается несколькими десятками. Но есть и другая сторона медали: торговцы уходят в подполье. Теперь редко, где можно увидеть большую клетку, набитую птицами. В основном, 3−4 особи для демонстрации, а вот основная часть — в багажниках. Это намного усложняет задачу. Как вы понимаете, птицам от этого становится еще хуже: в багажниках нет нормального доступа воздуха, и там они быстрее теряют свои силы.

В прошлом году мы столкнулись с подобным — у мужчины в клетке была всего парочка птиц, а вот в багажнике — несколько десятков.

Пока нормативно-правовая сторона данного вопроса остается открытой, можно самим повлиять на эту проблему. Как говорится, спрос порождает предложение.

Если мы с вами не будем покупать птиц, а при возможности говорить о проблеме своим близким и родным, то эта варварская традиция искоренится раз и навсегда!

Тем более во многих регионах даже и не знают о таком обычае.

Для тех, кто хочет помочь не только на словах, но и на деле, приглашаю 29 марта в 18.00 в «Общественный ресурсный центр города Тулы» (проспект Ленина, 67 — вход с улицы) на встречу, в ходе которой я расскажу о пикете и работе «народных патрулей», создадим информационные плакаты.

Я вас также приглашаю на пикет, который состоится 31 марта с 10.00 до 13.00 около ворот Храма Сергия Радонежского (Тула, ул. Октябрьская, 78).

В этот день мы будем стоять с «говорящими» плакатами, раздавать листовки с необходимой информацией и рассказывать о существующей проблеме. Приходите! Даже если у вас нет плаката, и вы не знаете, что говорить прохожим. Перед началом пикета я проведу инструктаж, где все подробно объясню.

Для учителей мы создали конспект урока и презентацию по теме отлова лесных птиц на праздник Благовещения.

Урок рассчитан на 5 класс и выше, но его можно отредактировать на любой возраст. Давайте просветим подрастающее поколение и расскажем им о незаконном отлове. А бумажных журавликов, которые учащиеся изготовят в конце беседы, волонтеры будут раздавать на Благовещение возле храмов города. Нам они очень нужны! Можно провести только мастер-класс, параллельно рассказав о проблеме. Материалы можно скачать здесь: vk.com/blagovechenie?w=wall-143339647107%2Fall

В любом случае — присоединяйтесь!

Мой телефон для связи: 8 953 184 95 54

Присоединяйтесь к нам.

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