Экодвор - раздельный сбор в каждый тульский двор!

В этом году Тула присоединилась к всероссийскому проекту «Экодвор».

«Экодвор» — это праздник двора с различными экологическими активностями. Несмотря на то, что проект молодой (запущен был в феврале 2017 года), имеет большие результаты и перспективы.

В течение двух лет было организовано 230 праздников «Экодвор» в 53 городах.

В них приняло участие 30 тыс. человек, а ценного вторсырья было собрано на 36,5 тонн! Отходы получили вторую жизнь, и из них произведены новые полезные вещи!

К примеру: из 20-ти переработанных бутылок можно изготовить одну полиэстеровую футболку, из макулатуры — упаковочную и туалетную бумагу, а стекло может перерабатываться бесконечно, не теряя при этом своих свойств!

Проект «Экодвор» реализуется на территории разных городов: Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и др. Как я уже написала выше, в этом году к проекту присоединяется и Тула.

Организатором проекта выступает тульское отделение МЭОО «ЭКА» при поддержке общественного ресурсного центра города Тулы.

В течение полугода (до середины июля) будет организовано не менее 10 праздников. В первую очередь, выбор будет сделан в пользу дворов, где есть территориальное общественное самоуправление. Это сделано с целью вовлечения жителей в непосредственную подготовку к празднику, его организации.

Чаще всего в рамках праздника «Экодвор» организуются следующие площадки: информационная стойка, в рамках которой участники узнают о существующих экологических инициативах в городе и работающих пунктах приема вторсырья, сбор отходов, гонки на самокатах, эковикторины, буккроссинг (обмен книгами), фримаркет, мастер-классы по изготовлению изделий из отходов или переработанного материала и т. д. Собранные деньги от вторсырья организаторы «Экодворов» распределяют по своему усмотрению.

В Туле мы решили вырученные деньги от переработки направить на благоустройство дворов, в которых будут проходить праздники.

Таким образом мы показываем, что макулатура, пластик, алюминий, жесть и прочее — не мусор, а ценное сырье, за которое переработчик готов платить.

Для примера:

1 кг макулатуры в Туле стоит 4−5 рублей

1 кг жести — 30 рублей

1 кг алюминиевых банок — от 40 до 80-ти рублей

Цена зависит от качества отходов.

Как видите, всё выше перечисленное стоит денег! Поэтому в большинстве случаев, когда жители говорят, что все везётся на одну свалку, не правы: только недальновидные люди повезут большую партию чистых пэт-бутылок на полигон, тогда как знающие заработают на этом деньги. Конечно, не всё так гладко как кажется: очень много рисков сборщики и переработчики встречают на своем пути: сырье может быть грязным, возможны инородные предметы, транспортные затраты и т. д.

При этом нужно учесть, что речь идет о нормальных объемах — никто не поедет за очень маленькой партией пусть даже чистого вторсырья. Транспортные затраты несоизмеримы с прибылью от собранного. И в этом контексте разноцветные контейнеры, стоящие возле различных государственных учреждений Тулы, на мой взгляд, являются нерабочими. Они слишком малы и соответственно нерентабельны. Тем более я не смогла найти ответственного за сбор и транспортировку собранного. Скорее всего, их поставили с целью привлечения внимания общественности к раздельному сбору, чтобы люди привыкли к мысли, что и в Туле возможна переработка отходов.

Правда, такой подход совершенно неприемлем. Если люди, разделяющие отходы у себя дома, тратящие свое время, силы и домашнее пространство, узнают, что их труды были напрасны, то они разочаруются и просто перестанут это делать. Тем самым мы получим обратный эффект — не подготовку почвы для внедрения раздельного сбора, а порчу того, что уже удалось достигнуть в Туле, благодаря экологическим проектам.

И в этом смысле «Экодвор» — это прекрасная возможность для внедрения повсеместного раздельного сбора во дворах. Сырье везется на переработку, а деньги — на нужды жильцов. Как в старые добрые времена, когда за литровую стеклянную банку платили 20 копеек.

В дальнейшем мы планируем организовать экомобиль — машину, которая несколько раз в месяц будет вывозить вторсырье из дворов, решивших организовать у себя раздельный сбор. Соответственно все средства будут направлены на благоустройство дворов.

Нужно отметить, что одной из задач проекта «Экодвор» также является содействие установке стационарных пунктов приема вторсырья. Мы пытались связаться с региональным оператором, но наши переговоры ни к чему не привели.

Возможно, это и к лучшему! Деньги от собранного сырья не будут уезжать с очередной мусоровывозящей машиной, а будут направлены конкретно на нужды жильцов двора, где будет организован раздельный сбор.

Первый праздник «Экодвор» состоится 20-ого апреля в 14.00 по адресу: ул. Толстого, 91 и 93 при поддержке ТОС «Парковый».

Участников ждет насыщенная программа:

— глобальный сбор вторсырья.

Мы принимаем:

А) пластик с маркировкой «2» (емкости из-под шампуня, геля, кондиционера для белья и т. д. На дне есть шов);

Б) пластиковые крышечки;

В) пэт-бутылки (с этикетками и без);

Г) алюминиевые банки;

Д) жестяные банки;

Е) макулатуру. Инструкцию по сбору макулатуры можно найти здесь: https://vk.com/wall-140969613_1362

— мастер-класс по изготовлению экосумок из старых футболок от центра «ВРадость детям и родителям«;

— музей вторсырья;

— гонки на самокатах (без возрастных ограничений);

— игры для взрослых и детей, эковикторины;

— буккроссинг (обмен книгами);

— экологический квест;

— прием обуви от химчистки «SneakerStation», которая будет передана нуждающимся в комплексный центр социального обслуживания населения № 1 в Туле

— творческие выступления и мн.др.

Вход свободный.

Группа вконтакте: https://vk.com/ecodvortula

Важно отметить, что организовать праздник «Экодвор» может любой желающий. У проекта есть сайт, где выложена подробная инструкция о том, как организовать мероприятие, есть все методические пособия и наглядные материалы. Поэтому, если у вас есть возможность, но нет желания дожидаться, когда же праздник доберётся и до вашего двора, вы можете организовать его сами!

Сайт проекта: http://xn--b1adoeimccs8j.xn--p1ai/

Еще раз делюсь информацией по поводу первого праздника «Экодвор».

Дата: 20 апреля

Время: 14.00

Место: ул. Толстого, 91 и 93 (двор между домами).