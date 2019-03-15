В Туле стартует сбор электрохлама: куда сдать старую бытовую технику

Наверное, у каждого дома найдется или поломанный телефон, или неработающий электрический чайник, или старый, требующий замены, холодильник.

Все это – электронные отходы, которые нельзя захоранивать вместе с бытовым мусором! Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за выброшенную на обычную свалку технику можно получить штраф: для физических лиц он составляет от 1 до 2 тысяч рублей; для юридических – штраф от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

К сожалению, в России отсутствует централизованная система приема, хранения и утилизации электронных отходов.

Для юридических лиц все просто – они заключают договор с компанией, имеющей лицензию на транспортировку, хранение и утилизацию «электрохлама». В реестре лицензий с сайта Росприроднадзора есть список предприятий, занимающихся вышеописанными видами деятельности в Тульской области.

Если для юридических лиц все достаточно прозрачно, то для физических лиц – нет. И если ты добропорядочный гражданин, который задумался над тем, куда выкинуть старую стиральную машинку, придется потрудиться.

В первую очередь нужно сказать, ЧТО МОЖНО сдавать.

Оргтехнику:

- компьютеры;

- ноутбуки;

- принтеры;

- копировальные аппараты;

- сканеры;

- мониторы;

- клавиатуры;

- коммуникационную аппаратуру и т.д.;

Бытовую технику:

- телевизоры;

- холодильники;

- кондиционеры;

- стиральные машины;

- посудомоечные машинки;

- микроволновые печи;

- пылесосы;

- видео- и аудиоаппаратуру;

- электрические чайники;

- тостеры и др.;

Определились, что можно сдавать на переработку, теперь давайте определимся, ЗАЧЕМ это делать.

Основных причин две:

1) Электролом содержит в себе опасные вещества, такие как: свинец, ртуть, кадмий, поливинилхлорид (ПВХ), броморганические добавки. При попадании в окружающую среду они оказывают на нее сильное негативное воздействие. Переработка позволит это воздействие сократить.

2) Электролом — это целый кладезь ценных материалов, в том числе цветных, редкоземельных и даже драгоценных металлов, добыча и обработка которых требовала огромного количества ресурсов. Выбрасывать их на свалку просто глупо! Они необходимы во множестве различных производств. К таким материалам относятся: платина, золото, серебро, никель, литий, олово, разные виды пластика, стекло.

Переработка позволит вернуть их в оборот, тем самым замкнув производственный цикл, а значит, сберечь природные ресурсы.

Согласно эксперту токсической программы “Гринпис” Нины Лесихиной,

в России ежегодно образуется 1,5 млн тонн электронных отходов, при этом перерабатываются только 5–7% из них. Все остальное отправляется или на свалку, или на мусоросжигательные заводы.

Когда я начала искать информацию, о том, куда можно сдать электронные отходы простым гражданам, то наткнулась на несколько сообщений о том, что, если контейнерная площадка оборудована отдельной секцией для крупногабаритного мусора, то складывать электрохлам следует туда.

В Туле большое количество площадок оборудовано соответствующей секцией, но взглянув на их состояние, а также на то, что там лежит, вы можете легко усомниться, действительно ли старый холодильник отправится на утилизацию… И будете правы.

Помимо таких секций в Туле работает несколько пунктов приема электролома, где у вас с удовольствием примут любой отслуживший своё чайник или утюг.

Нашла две таких компании:

ООО "Ньюмет", адрес: ул.Овражная, 17. Телефоны для связи: 8 (910) 588-92-77 и 8 (953) 953-90-73. Они также принимают алюминий и жесть. Именно туда я недавно отвезла собранное в рамках проекта «Добрые крышечки» вторсырье.

«ЕвроМастер» - ул.Пузакова, 25. Телефон для связи: Тел.: +7 (4872)79−30−52, +8 (920)789−20−43.

Обязательно позвоните, прежде чем ехать туда! Возможно, что они организуют бесплатный вывоз крупногабаритных электронных отходов.

В этих двух компаниях полученный «электрохлам» разбирают на части и отправляют или продают уже другим. Если советская техника, то всё везется на металлолом, если современная – по разным предприятиям, принимающим пластик и другие компоненты.

Есть также акции по сбору старой бытовой техники, проводимые магазинами «М.Видео» и «Эльдорадо». Но для участия в их программах по утилизации необходимо что-нибудь купить. Все условия акций можно посмотреть здесь: https://www.mvideo.ru/service/utilizaciya и здесь: https://www.eldorado.ru/promo/utilization/

К сожалению, все это – частные случаи, и подходят они далеко не всем.

Но есть хорошая новость! В скором времени у нас заработает несколько постоянных пунктов приема электронных отходов в рамках программы «Школа утилизации».

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и Фонд рационального природопользования в течение 2019 года будет реализовывать на безвозмездной основе программу сбора и утилизации отслужившего электронного и электрического оборудования.

Право на бесплатную утилизацию имеют органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения (в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения и т.д.) города Тулы.

Утилизация осуществляется в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта документов.

Для формирования предварительного графика проведения программы в Туле, необходимо до 12.03.2019 (еще не поздно) заполнить анкету https://tularegion.ru/live/utilizatsiya. Подробная инструкция по участию в программе здесь: https://ekolog.tularegion.ru/press_center/news/shkola-utilizatsii-elektronika-priglashaem-k-uchastiyu

На данный момент заявки на участие в «Школе утилизации» подали 38 бюджетных организаций и учреждений Тулы. Среди заявившихся – областные министерства и ведомства, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти.

Ориентировочные сроки старта: конец марта – апрель 2019 г.

Фонд рационального природопользования очень активный: он не только электронные отходы принимает, но и батарейки, организует масштабные акции по сбору шин, проводит уроки и другие просветительские мероприятия. Их сайт: https://eko-fond.ru/electronics/

Как видите, все зависит от нас! Если вы хотите и не боитесь организовать на своём рабочем месте прием электронных отходов от населения или хотя бы от своих сотрудников, то заполняйте анкету и участвуйте в «Школе утилизации».

Недавний пример – 2 февраля в Молодежном центре Красногорска открылся постоянно действующий пункт приема электрохлама.

Давайте поможем этому хорошему начинанию, как вы считаете…?!

Посмотреть, как происходит переработка электронных отходов, можно здесь: