С какой едой не дружат лекарства

Каких комбинаций продуктов и лекарств нужно избегать, чем запивать таблетки и когда их лучше принимать?

Здоровая пища дает нам витамины и полезные микроэлементы. А некоторые продукты могут выступать в роли дополнительного лечебного фактора — помогают усваиваться нужным нам веществам. Правда, есть тут и противоположный эффект: принял пилюлю, а должного результата нет. Существует несколько вредных сочетаний продуктов и лекарственных препаратов. Мы думаем, что таблетка не действует, а на самом деле мы просто неправильно ее принимаем, не с той едой.

Как лекарства сочетаются, к примеру, с соками и молоком? А с жирной пищей? Фармкомпании не обязывают проводить такие испытания. Безопасность и эффективность препаратов они изучают, а эти нюансы — нет. Поскольку мы приводим далеко не полный список опасных сочетаний, всегда уточняйте у специалистов, каких продуктов питания следует избегать, принимая лекарства.

Антибиотики

Пока идет курс лечения, откажитесь от алкоголя. Молоко и молочные продукты могут ослаблять действие некоторых антибиотиков. При покупке лекарства поинтересуйтесь, входит ли оно в группу тетрациклинов или фторхинолонов. Если входит, не употребляйте молоко, йогурты и сыр в течение двух часов до и после приема таблеток.

Антидепрессанты

Категорический отказ от алкоголя! Кроме того, приём этих препаратов в сочетании с сырами с плесенью, квашеной капустой, соевым соусом, говяжьей и куриной печенью, йогуртами, сметаной, инжиром и изюмом тоже нежелателен. Все перечисленные продукты содержат определенный комплекс белков и нуклеопротеидов, которые при сочетании с веществами, содержащимися в антидепрессантах, могут повышать артериальное давление.

Лекарства, понижающие давление

Отказ от алкоголя: горячительные напитки могут вызвать резкий скачок давления.

Мочегонные препараты

Эти лекарства выводят из организма калий и магний, поэтому придерживайтесь диеты. Ешьте продукты с высоким содержанием полезных веществ: курагу, шпинат, печеный картофель, орехи, белую фасоль и др.

Препараты с железом

Откажитесь от напитков и продуктов, снижающих усвоение железа: кофе, чай, мучное, орехи, молочные продукты.

Препараты, разжижающие кровь

Их называют антикоагулянты. Препараты нельзя совмещать с клюквой и клюквенным соком. Также может пострадать печень при сочетании препаратов с так называемой индонезийской корицей (её производят в Китае, Вьетнаме, Индонезии).

Противоревматоидные препараты

Чтобы защитить слизистую желудочно-кишечного тракта, придерживайтесь диеты: откажитесь от сырых овощей и фруктов, грибов, жареных блюд, мясных и рыбных бульонов.

Болеутоляющие препараты

Не рекомендуется сочетать их с копченостями, так как они сводят на нет все полезное действие лекарства. Нестероидные противовоспалительные средства часто люди принимают без назначения врача и без рецепта. Помните, что они несовместимы со сладкими газированными напитками. Углекислый газ и кислота, которые содержатся в газировке, усиливают всасываемость и увеличивают концентрацию препарата в крови. В этом случае невозможно контролировать дозу, и возникает угроза, что проявится токсический эффект — прежде всего это удар для почек.

Парацетамол

Организм использует один и тот же фермент для расщепления алкоголя и парацетамола. Серьезные последствия проявятся не сразу, а со временем. Пострадать могут почки и печень, поэтому нужен перерыв между употреблением алкоголя и лекарства.

Противогрибковые препараты

Часто их используют для лечения «молочницы», как раз с молоком они и не сочетаются. Оно снижает всасываемость лекарств, а значит, уменьшается эффективность лечения.

Слабительные

Их эффект усиливают шпинат, который богат веществами, улучшающими перистальтику кишечника, сладкие сливы, свекла, кабачки, огурцы, цельнозерновой хлеб.

комментарий специалиста

Наталья Черных

тульский терапевт

— Прежде всего, дам такую рекомендацию: все лекарства нужно запивать водой. Причём в большом количестве: для одной таблетки — не меньше чем полстакана воды. Нельзя запивать лекарства чаем, соками, молоком, в противном случае может быть непредвиденная реакция. Антибиотики, особенно тетрациклиновые, точно нельзя запивать чаем.

Желательно лекарственные препараты принимать либо за 40 минут до еды, либо через 40 минут после приема пищи. Есть ряд препаратов, которые принимаются во время еды. Всегда о времени приема лекарств указывается в инструкции к препарату. Просто пациентам нужно её внимательно прочитать.

Кроме того, некоторые лекарства могут не сочетаться между собой. Об этом также написано в инструкции. Приём лекарств, которые нельзя употреблять вместе, следует разносить по времени в течение дня.