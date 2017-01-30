От каких болезней страдают женщины

Одна из основных функций женского организма — детородная. Она связана с самыми разными внутренними системами. Поговорим об особенностях женского здоровья.

Интимные проблемы

Профилактика гинекологических заболеваний преследует основную цель — здоровье женщины во всех периодах ее жизни. После начала половой жизни нужно проходить плановое обследование у гинеколога раз в год. Посетить врача нужно также при смене сексуального партнера. Ведь часто заболевания в гинекологии протекают без выраженных симптомов и в запущенном состоянии могут привести к онкологической патологии, бесплодию, внематочной беременности и другим неприятным последствиям. И тогда от болезни поможет избавиться разве что оперативное вмешательство. К счастью, новые технологии становятся еще более совершенными.

Василий Прохоров, гинеколог-эндоскопист многопрофильной клиники «Л'Мед»:

Василий Прохоров Эндоскопическая хирургия — область хирургии, позволяющая выполнять операции через точечные проколы тканей. В гинекологии преимущества применения эндохирургической техники особенно заметны: после операции на теле женщины не остаются большие следы от разреза. Период восстановления после применения эндоскопического метода обычно составляет 3−4 дня, в отличие от традиционных операций (обычный срок пребывания в стационаре составляет две недели). Эндоскопические операции проводятся при кистах яичников, бесплодии, миомах матки, эндометриозе (болезнь, при которой разрастается внутренний слой стенки матки. — Прим. автора), а в некоторых случаях — при онкологии.

Алексей Куктенко, проктолог НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:

Алексей Куктенко За помощью к проктологу часто женщины обращаются во время беременности и после родов. Образование геморроидальных узлов в большей степени свойственно тем женщинам, которые занимались до рождения ребенка тяжелыми видами работ или, наоборот, вели сидячий образ жизни. В зоне риска находятся женщины, чьи родственники страдают от этой болезни. Естественно, для беременных женщин и для кормящих мам оперативное вмешательство крайне нежелательно, и к нему прибегают только в случае осложненного течения болезни. В основном применяются свечи, мази, таблетки — консервативное лечение. В настоящее время в проктологии есть практически безболезненные методики лечения с использованием ультразвукового оборудования. И период временной нетрудоспособности после данных операций составляет несколько дней. В любом случае при появлении первых симптомов геморроя обращайтесь к врачу. На ранних стадиях эта болезнь лечится консервативно.

Здоровые вены

Галина Сермяжко, заведующая Центром восстановительной медицины «Феникс»:

Галина Сермяжко Боль и тяжесть в ногах, неприятные ощущения в икроножных мышцах — эти симптомы могут свидетельствовать о нарушении кровообращения и являться первыми признаками варикозного расширения вен. Женщины генетически предрасположены к варикозу и в 3 раза чаще страдают этим заболеванием, чем мужчины. Предрасполагающими факторами в развитии варикоза у женщин являются гормональные нарушения, беременность; работа, предполагающая длительное пребывание на ногах; отсутствие физических нагрузок, пассивный образ жизни, избыточный вес.

Опасны осложнения варикозной болезни: тромбофлебит, тромбоэмболия, трофические язвы и кровотечения.

Лечение варикоза должно быть комплексным. С этой целью мы рекомендуем лечебное применение переменного электромагнитного поля низкой частоты, лазеротерапию, гирудотерапию, применение лекарственных препаратов, что приводит к активации локального кровообращения и микроциркуляции, стимуляции обмена веществ в тканях, разжижению крови и профилактике тромбофлебита, укреплению стенок сосудов. В конечном результате эти методы помогают снять отечность, боль и ощущение тяжести в ногах, способствуют заживлению язв.

Чистая и сияющая кожа

Бородавки, папилломы, кондиломы кроме косметического неудобства вызывают физический дискомфорт: он связан с трением новообразований с одеждой. Избавиться от них можно быстро и без боли.

Наиль Хуснутдинов, врач-дерматовенеролог многопрофильной клиники «Л'Мед»: