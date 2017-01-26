Простудился? Скорее к врачу!

Какие инфекции грозят тулякам? Как уберечь себя от них? Как быстро определить симптомы? На эти и другие вопросы нам ответила главный эпидемиолог Тульской области, заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная больница» по эпидвопросам Ольга Юдакова.



Ольга Юдакова

— Ольга Викторовна, какая сейчас ситуация с уровнем заболеваемости гриппом в регионе и стоит ли нам в очередной раз готовиться к эпидемии?

— По состоянию на 1 января 2017 года в Тульской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превышала эпидемический порог на 15%. По прогнозу Федеральной службы Роспотребнадзора, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ планировался в конце декабря 2016 года. Но это произошло раньше на две недели прогнозируемого срока. Причина этому — резкие температурные колебания и циркуляция вирусов. В этом сезоне будут циркулировать основные штаммы вирусов гриппа, А (H3N2) и вирусов гриппа В, что, в общем-то, и подтверждается по результатам лабораторных исследований больных, обследованных за предыдущий месяц.

— Каковы симптомы гриппа?

— Прежде всего, о гриппе можно говорить, обнаружив высокую температуру — выше 38,5. Об этом заболевании также свидетельствуют сильные головные и мышечные боли, боль в глазных яблоках, сухой кашель, боль в горле, сильная слабость. Возможны и боли в животе, тошнота, расстройство стула.

— Часто бывает так, что человек может не сразу распознать грипп, решив, что просто простудился. Как действовать в этой спорной ситуации?

— Я всегда рекомендую: при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу, какие бы симптомы у человека ни были. Врач поставит диагноз и назначит правильное лечение.

Заниматься самолечением не нужно: чем быстрее вы попадете к врачу, тем быстрее выздоровеете.

— Какие методы лечения гриппа самые эффективные?

— Методы лечения подбирает индивидуально лечащий врач, и только он сможет подобрать наиболее эффективную терапию при лечении гриппа. У людей, страдающих хроническими заболеваниями, детей раннего возраста, беременных женщин и людей старше 60 лет заболевание может протекать тяжелее, возможно развитие осложнений.

— Как уберечься от гриппа?

— Основной и наиболее эффективный метод профилактики заболевания гриппом — своевременно сделанная прививка. Вакцинация от гриппа проводится ежегодно до начала роста заболеваемости. Через 2−3 недели после прививки в организме человека будут выработаны защитные антитела, которые смогут защитить от тяжелого течения заболевания и осложнений на целый год. В этом году делать прививку уже поздно, так что обратите внимание на это в 2017 году.

— Кому-то противопоказаны прививки от гриппа?

— Существует основной перечень противопоказаний: температура, любое заболевание в стадии острого периода. Но перед каждой прививкой необходима консультация специалиста, который и определит возможность проведения прививки, в том числе против гриппа.

— Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть?

— Помимо вакцинации это соблюдение личной гигиены: мытье рук, правильное использование маски для защиты органов дыхания при контакте с больным человеком и в местах массового скопления людей.

Вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе, не забывать о физической активности — вот залог здоровья! И конечно же, нужно правильно питаться.

— Каковы симптомы кишечной инфекции?

— Боль в животе, тошнота, рвота, расстройство стула. Возможно повышение температуры. Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, необходимо опять же соблюдать правила личной гигиены. При покупке продуктов питания обращайте внимание на срок годности и условия хранения. Особенно важно это учитывать при покупке молочных и других скоропортящихся продуктов. Рекомендуется не покупать еду в местах несанкционированной торговли.