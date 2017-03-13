Зачем вам этот геморрой?

О неприятной болезни и ее последствиях рассказы­вает зав. отделением колопроктологии Тульской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ Анатолий Петрович Хоружий.



Анатолий Хоружий

— В чем причина геморроя?

— Главная причина — застой в крови, в малом тазу. Он образуется из-за сидячего, малоподвижного образа жизни, злоупотребления алкоголем, а также от неправильного питания — острой, жирной, копченой, жареной пищи. Также геморрой часто встречается у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом — грузчиков и спортсменов.

— Какие симптомы должны вынудить человека обратиться к вам за помощью?

— Боли в животе, кишечный дискомфорт, урчание в животе, вздутие, переливание, ложные позывы на стул, неустойчивый стул, кровянистые выделения алого или вишневого цвета — все это может оказаться признаком серьезного проктологического заболевания. При первых же симптомах срочно обращайтесь к врачу. Но люди часто стесняются посещать колопроктолога.

Хочу всех предупредить: отсрочка визита ведет к прогрессированию болезни, а порой — к осложнениям.

Из-за промедления есть риск, что провести радикальную операцию по удалению опухоли не получится.

Или же еще один неприятный вариант: пациент может довести ситуацию до момента, когда ему потребуется сразу несколько хирургических вмешательств, часто — с наложением кишечных свищей.

Чтобы этого избежать, нужно действовать быстро, ничего не стесняясь. Тем более в Клинико-диагностическом центре Тульской областной клинической больницы любой человек, имеющий медицинский полис, может бесплатно получить консультацию врача колопроктолога (предварительно нужно записаться по тел. 31−80−18).

— Какие существуют методы лечения геморроя?

— Есть оперативные и консервативные методы. Консервативные предполагают лечение без операций. Это, прежде всего, диета, исключающая острые, жареные, копченые блюда, специи, назначение хлеба грубых сортов, фруктов, овощей, вареной свеклы, сырой моркови, чернослива, инжира — тех продуктов, которые регулируют нормальный стул. Отказ от алкоголя и курения. При установленном диагнозе также можно проводить ванночки с марганцовкой, использовать свечи, мази, флеботропные препараты, терапевтический лазер. Внимание: консервативное лечение полностью не избавит от заболевания.

Оперативные методы различны, и их применение зависит от стадии заболевания.

На ранних стадиях мы активно используем малоинвазивную хирургию. Такие операции малотравматичны и легче переносятся.

Самые распространенные из них — дезартеризация геморроидальных узлов под контролем УЗИ (прекращение притока артериальной крови к узлу), латексное лигирование геморроидальных узлов (на основания узлов накладываются кольца), склерозирование геморроидальных сосудов (применение препаратов, вводимых в просвет геморроидальных сосудов), фотокоагуляция (облучение узлов световым потоком, который вызывает воспаление в узлах и приводит к улучшению состояния больного). При латексном лигировании врач может удалить один или два узла за раз. Поэтому пациенту приходится обращаться дважды или трижды — чаще всего при геморрое бывает три узла.

К классическим методикам лечения геморроя, которые дают практически стопроцент­ное выздоровление, относят геморроидэктомию. Эта операция более травматична, но результаты эффективны. Проводится она чаще всего при 3 и 4 стадии геморроя. После операции больные находятся в стационаре по 5−7 дней.

Следует помнить: при сочетании оперативных и консервативных методик лечения выздоровление будет более быстрым и успешным.

— Многие занимаются самолечением. Скажите, это противопоказано даже на ранних стадиях геморроя?

— Однозначно! Как я уже говорил, симптомы многих болезней схожи, а пациент самостоятельно не может поставить себе диагноз и назначить правильное лечение.

Соседи, родственники и друзья могут посоветовать принимать ванночки с марганцовкой от геморроя. Не слушайте их! Ванночки как раз противопоказаны при опухолях, полипах, способствуют росту новообразований и метастазированию. Чтобы не навредить себе, необходимо при появлении первых же симптомов обращаться к специалисту. К сожалению, многие люди поздно бьют тревогу, и тогда мы уже не можем радикально помочь.

— Каковы симптомы рака прямой и толстой кишки?

— Они могут быть такими же, как и при геморрое: боли в прямой кишке или животе (от небольших ноющих до сильных схваткообразных болей), кишечный дискомфорт, урчание, переливание, вздутие живота, выделения крови, ложные позывы на стул. Также у человека наблюдается снижение аппетита, слабость, утомляемость, температура, похудение. Следует отметить: рак молодеет. Если раньше он считался болезнью людей после 60, то теперь он встречается даже у 20-летних. До настоящего времени нет стопроцентного ответа, почему возникает рак. Ученому, который установит эту причину, будет поставлен золотой памятник. Только полное клиническое обследование может выявить болезнь на ранних стадиях.

— Какие профилактические обследования необходимо проходить каждому?

— Колопроктолога нужно посещать каждому человеку после 40 лет. Что касается обследований, то это пальцевое исследование, ректоскопия, а при появлении жалоб — полное исследование: рентгенологическое или эндоскопическое обследование. Все эти методики помогут выявить заболевания, которые на ранних стадиях проходят практически бессимптомно.