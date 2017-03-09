Десять правил здоровых почек
9 марта — Всемирный день почки. Мы поговорили с Татьяной Нестеровой, заведующей нефрологическим отделением Тульской областной клинической больницы.
Татьяна Нестерова
Что лечит нефролог
— Врач-нефролог — это специалист, занимающийся диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний почек. У нас часто спрашивают: «Чем отличаются нефрологи от урологов?» Нефрологи — это терапевты, клиницисты, а урологи — хирурги, они занимаются заболеваниями почек, которые требуют хирургического вмешательства. А такими вопросами, как предупреждение возникновения болезней почек, профилактика потери почечных функций, лечение хронической почечной недостаточности, занимаются нефрологи.
Будьте внимательны к ребёнку!
— Основная функция почек — очищение организма от шлаков, которые образуются в результате жизнедеятельности каждой клеточки, органа или ткани. Почки участвуют в регулировании артериального давления, уровня гемоглобина, в выработке витамина D. Всемирный день почки в 2016 году посвящён заболеваниям почек у детей и предпосылкам их развития у взрослых, которые могут начинаться в раннем детстве.
Начинайте обследовать детей как можно раньше! Приведу один пример: ребёнок живёт в Туле, может в любое время суток получить медицинскую помощь, но тем не менее его привозят в больницу, когда почки уже не работают. Если бы родители отвели его к врачу раньше, провели необходимое обследование, наступление почечной недостаточности можно было бы замедлить. Увы, потерянные функции уже не вернуть, но сохранить оставшиеся возможно: время начала заместительной почечной терапии гемодиализом можно отсрочить. (Его делают, когда отказывают почки. — Прим. автора). Родители сами не ожидали такого печального исхода, говорят про ребёнка: «Он же чувствовал себя хорошо». Но когда врачи начинают подробнее расспрашивать взрослых о состоянии их чада, выясняется, что ребёнок был более рассеянным, чем обычно, быстро уставал, стал хуже учиться. На все эти «звоночки» надо обращать внимание.
Чем болеют туляки
— Основные заболевания почек — это заболевания клубочкового аппарата (гломерулонефрит), интерстициального аппарата (интерстициальный нефрит) и мочевыводящих путей (пиелонефрит). Почки страдают при артериальной гипертонии и сахарном диабете. «Чумой XXI века» можно назвать ХБП — хроническую болезнь почек. Это «тихий убийца» почек: сразу о себе болезнь не даёт знать. Она возникает при потере почечных функций в результате различных заболеваний: артериальная гипертензия, сахарный диабет, избыточная масса тела, заболевание печени и другие. Как выяснить, есть ли у вас заболевание почек? Сдайте анализ мочи. Делать это нужно здоровому человеку хотя бы раз в год, особенно после перенесённых гриппа, ангины, ОРЗ. Если в анализе нашли изменения, сдайте кровь на креатинин, обратитесь к нефрологу.
Что не любят почки?
— Не злоупотребляйте пищевыми добавками: одни для похудания, другие — чтобы мышцы росли… Их употребление не проходит бесследно для почек. Качайте мышцы с помощью занятий физкультурой. Приём же препаратов, которые наращивают мышечную массу, может закончиться плачевно — культурист может остаться без почек. Такая же ситуация происходит и с бесконтрольным приёмом обезболивающих препаратов.
Самые вредные продукты для почек — солёные. А самое опасное сочетание для почек: мясо + алкоголь + баня.
Оно может привести к острой потере почечной функции — мочекислой блокаде.
Про гемоглобин
— В норме у взрослого человека уровень гемоглобина должен быть 120−140 г/литр. Если его значение ниже нормы, это важный сигнал. Поясню: из-за того, что почки работают не в полную силу, постепенно уменьшается уровень гемоглобина. Человек не обращает на это внимания, думает, что ухудшение самочувствия связано с усталостью. В итоге его привозят в наше отделение в терминальном состоянии, когда почки уже не выполняют свойственные им функции.
Люди иногда не верят в реальность таких ситуаций, говорят: «А у меня всегда пониженный гемоглобин». Не бывает такого. Низкий гемоглобин у человека — это значит, что его клетки голодают, недополучают кислорода. И их работоспособность снижается.
Кто в группе риска
— Это дети, родившиеся с малым весом, имеющие врождённые аномалии развития, а также люди, которые имеют очаги инфекций, например хронический тонзиллит. Фактором риска могут быть и кариозные зубы. Всё это способствует развитию заболеваний почек. В группе риска находятся люди, которые работают на вредных производствах — химических предприятиях, в сельском хозяйстве (при работе с химикатами, удобрениями). Кстати, во время домашней уборки обязательно защищайте себя от воздействия чистящих средств. Надевайте маски, используйте перчатки.
Нитролаки и нитрокраски незаметно вызывают поражение почек.
Правила здоровых почек
Существует 10 основных правил, которые позволяют сохранить наши почки здоровыми:
- не злоупотреблять солью и мясной пищей;
- контролировать свой вес. Не допускать избыточного веса, равно как и не принимать никаких усилий для того, чтобы резко сбросить вес;
- пить больше жидкости — не менее 2,5 литра в день;
- не курить, не употреблять алкоголь;
- регулярно заниматься физкультурой;
- не злоупотреблять обезболивающими препаратами, не увлекаться пищевыми добавками, не заниматься самолечением;
- защищать себя от контактов со всеми органическими растворителями и солями тяжёлых металлов;
- не находиться долго на солнце, не переохлаждаться;
- регулярно проходить медобследования, не игнорировать всеобщую диспансеризацию;
- контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.
Важные мелочи
— Я с содроганием смотрю, когда зимой из маршрутки выходят девушки, и я вижу их голую спину. Одевайтесь в холодное время года правильно, держите ноги в тепле, берите с собой запасные носки. Если обувь промокнет, сапоги вы не поменяете, но, надев сухие носки, уменьшите риск охлаждения. Не сидите на ступеньках и парапетах. В крайнем случае, подложите сумку, а лучше постойте или даже походите — это полезно! Купаться в жару, конечно, можно, но не ложитесь на землю в мокром купальнике, переоденьтесь. Вся жизнь состоит из таких важных мелочей.