Десять правил здоровых почек

9 марта — Всемирный день почки. Мы поговорили с Татьяной Нестеровой, заведующей нефрологическим отделением Тульской областной клинической больницы.



Татьяна Нестерова

Что лечит нефролог

— Врач-нефролог — это специалист, занимающийся диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний почек. У нас часто спрашивают: «Чем отличаются нефрологи от урологов?» Нефрологи — это терапевты, клиницисты, а урологи — хирурги, они занимаются заболеваниями почек, которые требуют хирургического вмешательства. А такими вопросами, как предупреждение возникновения болезней почек, профилактика потери почечных функций, лечение хронической почечной недостаточности, занимаются нефрологи.

Будьте внимательны к ребёнку!

— Основная функция почек — очищение организма от шлаков, которые образуются в результате жизнедеятельности каждой клеточки, органа или ткани. Почки участвуют в регулировании артериального давления, уровня гемоглобина, в выработке витамина D. Всемирный день почки в 2016 году посвящён заболеваниям почек у детей и предпосылкам их развития у взрослых, которые могут начинаться в раннем детстве.

Начинайте обследовать детей как можно раньше! Приведу один пример: ребёнок живёт в Туле, может в любое время суток получить медицинскую помощь, но тем не менее его привозят в больницу, когда почки уже не работают. Если бы родители отвели его к врачу раньше, провели необходимое обследование, наступление почечной недостаточности можно было бы замедлить. Увы, потерянные функции уже не вернуть, но сохранить оставшиеся возможно: время начала заместительной почечной терапии гемодиализом можно отсрочить. (Его делают, когда отказывают почки. — Прим. автора). Родители сами не ожидали такого печального исхода, говорят про ребёнка: «Он же чувствовал себя хорошо». Но когда врачи начинают подробнее расспрашивать взрослых о состоянии их чада, выясняется, что ребёнок был более рассеянным, чем обычно, быстро уставал, стал хуже учиться. На все эти «звоночки» надо обращать внимание.

Чем болеют туляки

— Основные заболевания почек — это заболевания клубочкового аппарата (гломерулонефрит), интерстициального аппарата (интерстициальный нефрит) и мочевыводящих путей (пиелонефрит). Почки страдают при артериальной гипертонии и сахарном диабете. «Чумой XXI века» можно назвать ХБП — хроническую болезнь почек. Это «тихий убийца» почек: сразу о себе болезнь не даёт знать. Она возникает при потере почечных функций в результате различных заболеваний: артериальная гипертензия, сахарный диабет, избыточная масса тела, заболевание печени и другие. Как выяснить, есть ли у вас заболевание почек? Сдайте анализ мочи. Делать это нужно здоровому человеку хотя бы раз в год, особенно после перенесённых гриппа, ангины, ОРЗ. Если в анализе нашли изменения, сдайте кровь на креатинин, обратитесь к нефрологу.

Что не любят почки?

— Не злоупотребляйте пищевыми добавками: одни для похудания, другие — чтобы мышцы росли… Их употребление не проходит бесследно для почек. Качайте мышцы с помощью занятий физкультурой. Приём же препаратов, которые наращивают мышечную массу, может закончиться плачевно — культурист может остаться без почек. Такая же ситуация происходит и с бесконтрольным приёмом обезболивающих препаратов.

Самые вредные продукты для почек — солёные. А самое опасное сочетание для почек: мясо + алкоголь + баня.

Оно может привести к острой потере почечной функции — мочекислой блокаде.

Про гемоглобин

— В норме у взрослого человека уровень гемоглобина должен быть 120−140 г/литр. Если его значение ниже нормы, это важный сигнал. Поясню: из-за того, что почки работают не в полную силу, постепенно уменьшается уровень гемоглобина. Человек не обращает на это внимания, думает, что ухудшение самочувствия связано с усталостью. В итоге его привозят в наше отделение в терминальном состоянии, когда почки уже не выполняют свойственные им функции.

Люди иногда не верят в реальность таких ситуаций, говорят: «А у меня всегда пониженный гемо­глобин». Не бывает такого. Низкий гемоглобин у человека — это значит, что его клетки голодают, недополучают кислорода. И их работоспособность снижается.

Кто в группе риска

— Это дети, родившиеся с малым весом, имеющие врождённые аномалии развития, а также люди, которые имеют очаги инфекций, например хронический тонзиллит. Фактором риска могут быть и кариозные зубы. Всё это способствует развитию заболеваний почек. В группе риска находятся люди, которые работают на вредных производствах — химических предприятиях, в сельском хозяй­стве (при работе с химикатами, удобрениями). Кстати, во время домашней уборки обязательно защищайте себя от воздействия чистящих средств. Надевайте маски, используйте перчатки.

Нитролаки и нитрокраски незаметно вызывают поражение почек.

Правила здоровых почек

Существует 10 основных правил, которые позволяют сохранить наши почки здоровыми:

не злоупотреблять солью и мясной пищей; контролировать свой вес. Не допускать избыточного веса, равно как и не принимать никаких усилий для того, чтобы резко сбросить вес; пить больше жидкости — не менее 2,5 литра в день; не курить, не употреблять алкоголь; регулярно заниматься физкультурой; не злоупотреблять обезболивающими препаратами, не увлекаться пищевыми добавками, не заниматься самолечением; защищать себя от контактов со всеми органическими растворителями и солями тяжёлых металлов; не находиться долго на солн­це, не переохлаждаться; регулярно проходить медобследования, не игнорировать всеобщую диспансеризацию; контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.

Важные мелочи

— Я с содроганием смотрю, когда зимой из маршрутки выходят девушки, и я вижу их голую спину. Одевайтесь в холодное время года правильно, держите ноги в тепле, берите с собой запасные носки. Если обувь промокнет, сапоги вы не поменяете, но, надев сухие носки, уменьшите риск охлаждения. Не сидите на ступеньках и парапетах. В крайнем случае, подложите сумку, а лучше постойте или даже походите — это полезно! Купаться в жару, конечно, можно, но не ложитесь на землю в мокром купальнике, переоденьтесь. Вся жизнь состоит из таких важных мелочей.