Что идет на пользу мужскому здоровью?

Врачи в один голос говорят: посещать спортзал два раза в неделю достаточно, чтобы сохранить энергию и бодрость. На фото туляк Николай Агапов.

Поговорим о здоровье тех, кто оберегает и защищает наших женщин. Мужчины, в отличие от дам, зачастую небрежно относятся к своему здоровью, что может привести к запущенным формам заболеваний. Тульские врачи рассказали о том, как избежать этих ошибок и сохранить здоровье на долгие годы.

Бесплодие у мужчин — не приговор

Как лечится мужское бесплодие? Какие симптомы говорят о том, что пора обращаться к врачу? Кто находится в группе риска онкологических заболеваний? На эти и другие вопросы отвечает Александр Пронин, врач-уролог, андролог Центра охраны здоровья.



Александр Пронин

— Александр Вячеславович, какие урологические заболевания сейчас самые распространенные в Тульской области?

— Самые частые заболевания — воспалительные заболевания моче-половой системы. Ими страдают примерно 85% всех мужчин.

— А часто ли встречается бесплодие у мужчин?

— Раньше считалось, что бесплодие — диагноз преимущественно женщин. Теперь же все иначе: в парах, у которых выявили бесплодие, мужской фактор близок к 50%. Причин этому много: и стрессы, и инфекции, и генетические аномалии, и иммунные факторы. После установления причины врач назначит соответствующее лечение.

— Каким бывает лечение?

— Прежде всего надо понимать: лечение бесплодия не бывает мгновенным. А это значит, на устранение проблемы понадобится не один комплекс процедур. Для каждого мужчины — свой набор методов. Только в совокупности они окажут должный эффект.

— Какие симптомы должны вынудить человека обратиться к урологу?

— Если меняется цвет и количество мочи, значит, пора задуматься о визите к врачу. Мужчины склонны игнорировать такие выделения, считая, что они — в рамках нормы. Но это не так. Промедление может привести к серьезным заболеваниям. Также мужчине нужно посетить кабинет уролога, если он испытывает боли при мочеиспускании.

— Александр Вячеславовоч, каковы симптомы рака предстательной железы?

— Рак предстательной железы клинически долго себя не выявляет. Но при осмотре врач-уролог может выявить нарушения. Чтобы установить точный диагноз, врач берет пункцию. Этот анализ позволяет выявить онкологию на самых ранних стадиях. Вот почему к урологу нужно обращаться не реже чем раз в год.

«Нормативов» не бывает

Самый деликатный мужской врач — андролог. Сильный пол до последнего любит откладывать визит к этому специалисту — из-за стеснения, страхов или других причин. Однако посещение кабинета андролога должно войти в привычку. Проверяться у врача необходимо раз в год. На этом настаивает Татьяна Седова, врач-эндокринолог (андролог) Тульской железнодорожной больницы.



Татьяна Седова

— Как современные специалисты определяют преждевременную эякуляцию (ПЭ)? Есть ли «нормативы» по длительности полового акта?

— Определенных нормативов не существует. Осматривая пациента, специалист принимает во внимание все факторы, влияющие на продолжительность фазы возбуждения, — возраст, новый сексуальный партнер, частота половых контактов за последнее время и т. д. И уже после этого врач выявляет проблему и назначает лечение. Идеальный половой акт должен длиться ровно столько, сколько нужно обоим партнерам. Если этот результат не устраивает мужчину, ему следует обратиться к врачу-андрологу.

— Какие существуют факторы риска?

— Факторы риска — наследственность, нарушение гормонального фона, курение и частый прием алкоголя, эректильная дисфункция, слабое здоровье, избыточная масса тела, простатит, эмоциональные переживания, стрессы.

— Как можно избавиться от этого сексуального расстройства? Какие методы лечения существуют?

— Проблема решается, причем довольно эффективно, благодаря современным методикам. Одна из них — медикаментозное воздействие. Врач назначает мужчине препараты, содержащие анестетики (обезболивающие вещества), которые снижают чувствительность полового органа. Их действие продлевает половой акт.

— Какие существуют методы профилактики ПЭ?

— Главное — вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, исключить вредные привычки, отказаться от продуктов с содержанием женских половых гормонов (пиво, свинина), делать зарядку.