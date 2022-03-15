Дефицит витамина Д: симптомы и профилактика

Первые теплые весенние лучики солнца начинают нас радовать. Но почему то многие из нас ощущают слабость, сонливость, забывчивость, плохое настроение? Чаще всего это следствие недостатка витамина Д.

Разъясняет специалист по репродуктивному здоровью

Алина Ламброзова.

Активной формой витамина D является кальцитриол. Он образуется в печени и почках из своих неактивных предшественников. Которые, в основном вырабатывается в коже под действием солнечных лучей, с пищей поступают в меньших количествах.

Причины снижения витамина Д

Основная причина для нашего региона – недостаточное образование под воздействием ультрафиолета: постоянное проживание севернее 43° широты, то есть выше параллели, на которой находятся Сочи и Владивосток, ношение закрытой одежды, загрязнение воздуха смогом, длительное нахождение в неосвещенных помещениях.

Снижение поступления с пищей: ововегетарианство, веганство, недостаточное употребление морской рыбы, аллергия на молочный белок, яйца.

Заболевания кишечника, печени, почек.

Симптомы дефицита витамина Д:

– снижение физической выносливости, общая слабость даже при достаточном объёме сна;

– мышечная слабость, особенно в области шеи, плечевого и тазoвого пояса, бедра, лопаточной области;

– боли в суставах и мышцах;

– плохая концентрация внимания;

– головные боли;

– перепады настроения, беспокойство или депрессия;

– нарушения сна (неполноценный беспокойный сон);

– повышенная потливость и артериальное давление;

– набор веса; сухость кожи;

– выпадение волос( одна из самых частых причин);

– частые простудные заболевания; плохое заживление ран.

Дефицит витамина Д вызывает рахит, остеомаляцию и остеопороз.

Популяционные исследования демонстрируют, что только 10-15 % людей имеют нормальную обеспеченность витамином D, в связи с чем им требуется приём профилактических доз колекальциферола.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие продукты следует добавить в рацион для профилактики дефицита вита D? Наиболее богаты:

дикий лосoсь (600-1000 МЕ на 100 гр);

сельдь (300-1600 МЕ на 100 гр);

консервированные сардины (300-600 МЕ на 100 гр);

рыбий жир (400-1000 МЕ на 1 стoловую ложку);

облученные ультрафиолетом грибы (400 МЕ на 100 гр);

сметана (50 МЕ на 100 гр);

яичный желток (20 МЕ в 1 штуке);

сыр (40 МЕ на 100 гр);

говяжья печень (15-45 МЕ на 100 гр).

Рекомендуемыми препаратами для профилактики дефицита витамина D являются колекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2). Однако D2 имеет более низкую усвояемость. В России колекальциферол выпускают в виде капель (для детей и взрослых). В одной капле содержится 500 международных единиц (МЕ) витамина D. В виде таблеток , содержащих 1000 МЕ витамина Д Прием D3 в профилактической дозировке рекомендован без перерыва на летние месяцы.

Детям 400-500МЕ/день.

В возрасте 18-50 лет 600-800 МЕ/день.

Лица старше 50 лет 800-1000 МЕ/день.

Необходимо помнить, что витамин D воздействует, если в организме достаточно витамина K, кальция и белка.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом