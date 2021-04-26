Итоги за месяц: Маргарита Шелкова – минус 3 кг

Вес 90 кг, минус 3,2% от изначального веса.

– Главное в похудении – не само похудение, а смена образа жизни. А его важнейшей составляющей является изменение своих пищевых привычек – замена сластушек на фрукты, больше овощей, меньше жареного, подсчет калорий, ведения пищевого дневника и т .д. Постепенно все это внедряется в мою повседневную жизнь и входит в привычку. Медленно, но верно мой вес снижается.

Крайне трудно тратить время и усилия в фитнес-клубе, когда ты не видишь результатов своего труда. Именно поэтому цель нужно трансформировать в ту, которую можно измерить, чтобы была возможность контролировать выполнение задачи. Вес в килограммах, объемы в сантиметрах, пройденная дистанция на дорожке – это все можно разбить на промежуточные цели и контролировать. Такой подход к похудению не дает потеряться в тумане утешения «ведь я что-то делаю!».

Свою цель я увидела в процессе кардио-тренировки. В клубе показывают мотивирующие ролики с культуристами, и меня очень впечатлила спортивная фигура одной девушки. Она на видео и подтягивалась с дополнительными утяжелителями, и отжималась с такой легкостью… И я так хочу! Я хочу стать сильнее! Вот моя цель!

За прошедшие недели благодаря тренировкам у меня прибавилось выносливости. На самом деле, без тренировок уже как без рук. Они настолько гармонично вписались в мою жизнь, что без них уже никуда!

Также отмечу, что ходить на тренировки не одной намного веселей, а когда тебе весело, любое дело пойдет как по маслу! Из нас с Ириной получилась слаженная команда, как-то сразу ощущается взаимная поддержка и есть мотивация не сдаваться! Даже когда тренер говорит, что нужно сделать еще один подход , а ты на пределе сил, воодушевляет то, что не один ты стараешься выжить свой максимум. Рядом всегда незаменимый напарник, который также делает все возможное, чтобы преуспеть!

Я очень рада, что попала в этот проект, не могу еще раз не отметить этого! Познакомилась с новыми интересными людьми, поменяла образ жизни… Спасибо, что поверили в меня!