Итоги проекта: кто похудел больше всех и стал победителем?

Вот и подошел к концу очередной проект нашей любимой акции «Похудей со «Слободой». Восемь месяцев назад шесть тулячек бросили вызов лишним килограммам и взялись за себя.

«Слобода» уже много лет ведет проект, который помогает тулякам изменить свой образ жизни, свои привычки, полюбить занятия в фитнес-клубе, правильное питание и, самое главное, — принять и еще больше полюбить себя.

На протяжении этого времени участницы занимались спортом в фитнес-клубах «Лига чемпионов», «#ВФорме» и «Властелин». О том, как поменялась их жизнь, рассказывают сами девушки.

Марина Жутенкова:

— С этого проекта у меня началась не только новая жизнь. В клубе «Лига чемпионов» я приобрела много новых друзей, познакомилась с очень хорошими интересными людьми. И сброшенные килограммы очень радуют. И я буду продолжать худеть!

Было тяжело рано ложиться спать, соблюдать режим, правильное питание. Конечно, это все вымораживает))) Восемь месяцев я жила в режиме нон-стоп, приходила домой поздно и мало уделяла времени семье. Сейчас буду уделять больше.

Раз в месяц смогу позволить себе жареную картошечку, соляночку мясную, но, конечно же, буду есть меньшими порциями и спорт я не брошу.

Проект помог мне перебороть ту точку в 80 кг, до которой я всегда доходила в своем самостоятельном похудении и после которой срывалась. 80 кг — это такая моя черная метка)))) Возврата к ним точно не будет!

Муж очень доволен моим преображением, окружающие делают комплименты. Самый большой комплимент мне сделала девочка Алена, девяти лет. Она видит меня раз в год на дне рождения крестника. И ее спросили, ну как, с тетей Мариной пообщалась? Она ответила: «А ее там не было! Там не было толстых!» Она меня просто не узнала)))

И еще я рада, что за все время проекта я ни разу не заболела!

Лариса Барзенкова:

— Для меня проект был просто фейерверком — жизни, эмоций, поисков… Я искала такой способ, чтобы жить и больше никогда не думать о похудении, чтобы все было естественно и гармонично. У меня объемы уходили стремительно, а вес стоял и я не понимала почему. Моя гордость — минус 22 см в талии!

У меня нет одежды — это проблема))) Но она приятная. На днях муж уже купил мне зимнюю одежду и обувь, но еще много впереди.

Очень важно, что я преодолела свой страх перед спортивным залом. Мне казалось, что на меня все будут смотреть, обсуждать, какая я толстая… А сейчас уверена — я обязательно продолжу заниматься в клубе «Властелин». Оказалось, что там все мои клиенты, все мои подруги — море знакомых! И я там теперь как рыба в воде. Очень помог адаптироваться мой тренер Денис Азимов.

Я решила все свои проблемы со здоровьем. Сейчас я нашла для себя систему, программу, при которой можно жить и худеть. Я счастлива! Надо идти и не стоять на месте! Всем рекомендую.

Старую одежду не выбрасываю! Мы с мужем надеемся, что у нас еще будет малыш, так что одежда побольше пригодится для интересного положения)))

Татьяна Медведева:

— Я очень рада, что пришла в проект. Я впервые не бросила то, что начала — на меня же вся Тульская область смотрит, как тут бросить? Тут люди, мотивация и соревновательный момент — было интересно. Я делала не из-под палки, а потому что мне это нравилось.

Также в процессе я решала много важных для себя задач: психологических, физических. Все очень круто!

Родные уже привыкли к тому, как я выгляжу. Только бабушка как всегда вздыхает: «Ты такая худенькая стала!»)))) Многие говорят, что мне так хорошо и больше худеть не надо. Но я с ними не согласна.

Очень приятно было менять гардероб, покупаю одежду 46−48!!! Так здорово!

Маргарита Шелкова:

— Самое главное, что прям с начала появилась мотивация! Много раз я пробовала худеть сама, но через несколько дней срывалась… Чего-то не хватало.

Я начала действительно следить за своим питанием. Раньше мне было лень считать калории, взвешивать пищу. А сейчас я даже этого не замечаю. У меня весы стоят на столе. За несколько секунд взвесила еду, посчитала калории и все. Это совсем не отнимает время. 1200−1500 калорий в сутки — норма. Причем отказываться от каких-то продуктов не пришлось — если я укладываюсь в калораж, то могу позволить себе все. И даже шоколадочку))) Я уже продлила абонемент в клуб на девять месяцев. Полюбила спорт и пока без него не представляю своей жизни. И в клубе уже знакома со многими, мне очень нравится там атмосфера.

И вот — самая интересная часть проекта. Финальное взвешивание!

По итогам восьми месяцев проекта четвертое место заняла Маргарита Шелкова (клуб «#ВФорме», тренер Петр Копаница). На проект Рита пришла с весом 93 кг, похудела на 10,7 кг (11,5% от массы), сейчас ее вес 82,3 кг.

Третье место у Ларисы Барзенковой (клуб «Властелин», тренер Денис Азимов). На проект Лариса пришла с весом 97 кг, похудела на 12,6 кг (12,9% от массы), сейчас ее вес 84,4 кг.

Почетное второе место у Татьяны Медведевой (клуб «Лига чемпионов», тренер Екатерина Егорова). На проект Таня пришла с весом 99,3 кг, похудела на 18,1 кг (18,2% от массы), сейчас ее вес 81,2 кг.

Ну и победительницей проекта стала Марина Жутенкова (клуб «Лига чемпионов», тренер Екатерина Егорова). На проект Марина пришла с весом 98,4 кг, похудела на 22,4 кг (22,7% от массы), сейчас ее вес 76 кг.



Март 2021 года.



Ноябрь 2021 года.

Поздравляем Марину и ее тренера Екатерину! На следующей неделе Марину Жутенкову ждет встреча с парикмахером-стилистом и выбор обновки в модном бутике. Мы обязательно расскажем обо всем на Myslo!