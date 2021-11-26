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«Я худею!»
Лариса Барзенкова: «Минус 13 кг и 37 см! А расставаться с проектом грустно…»

Лариса Барзенкова: «Минус 13 кг и 37 см! А расставаться с проектом грустно…»

Вот и подошел к концу очередной проект Похудейки! Сколько всего пережито за эти 8 месяцев, а расставаться грустно. От всей души хочется поблагодарить организаторов! Работа с людьми всегда очень сложная, а когда она настолько концентрирована, то диву даешься, как на всех хватает терпения, слов поддержки, понимания.

Хочу от всей души поблагодарить Ларису Тимофееву и Дмитрия Дзюбина за огромное сердце, подаренное людям!

Хочу поблагодарить клуб «Властелин» за предоставленную возможность заниматься у них, а также своего тренера, Азимова Дениса за уделенное мне время. Мы не прощаемся!

С какими достижениями я подошла к концу проекта?

Вес

Начальный — 97 кг
Теперь — 84,2
Минус 13 кг!!!

Объемы

Начальные
ОТ — 109 см
ОГ — 122 см
ОБ — 122 см

Теперь
ОТ — 88 см
ОГ — 114 см
ОБ — 114 см

В общей сложности убрала 37 см!

Я поправила свое здоровье и теперь, как никогда, очень близка к своей цели!

И я в тройке победителей!!!

На самом деле мы победили все, ведь каждая из нас провела огромную работу над собой и получила результат! А как у вас прошли эти 8 месяцев?

Я вам скажу по секрету, каждая из нас уже продлила абонемент в клубе, каждая из нас получила свои инсайты в борьбе с лишним весом. Я уж точно! Ведь за время проекта я даже успела получить еще одну специальность — нутрициолог!

Каждая из нас планирует достичь своей цели в борьбе с лишним весом. А еще, как я и писала ранее, мы очень сдружились и планируем продолжить наше общение и встречи.

Благодарю всех, кто за меня болел, жду вас в инстаграм, где я буду продолжать делится с вами своими достижениями, рецептами и новостями!

Верьте в себя и в свою мечту!

В нашей жизни все быть может
Только то не может быть,
Что, быть может, быть не может,
Остальное может быть!

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:19 0
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Итоги проекта: кто похудел больше всех и стал победителем?
Итоги проекта: кто похудел больше всех и стал победителем?
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