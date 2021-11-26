Лариса Барзенкова: «Минус 13 кг и 37 см! А расставаться с проектом грустно…»
Вот и подошел к концу очередной проект Похудейки! Сколько всего пережито за эти 8 месяцев, а расставаться грустно. От всей души хочется поблагодарить организаторов! Работа с людьми всегда очень сложная, а когда она настолько концентрирована, то диву даешься, как на всех хватает терпения, слов поддержки, понимания.
Хочу от всей души поблагодарить Ларису Тимофееву и Дмитрия Дзюбина за огромное сердце, подаренное людям!
Хочу поблагодарить клуб «Властелин» за предоставленную возможность заниматься у них, а также своего тренера, Азимова Дениса за уделенное мне время. Мы не прощаемся!
С какими достижениями я подошла к концу проекта?
Вес
Начальный — 97 кг
Теперь — 84,2
Минус 13 кг!!!
Объемы
Начальные
ОТ — 109 см
ОГ — 122 см
ОБ — 122 см
Теперь
ОТ — 88 см
ОГ — 114 см
ОБ — 114 см
В общей сложности убрала 37 см!
Я поправила свое здоровье и теперь, как никогда, очень близка к своей цели!
И я в тройке победителей!!!
На самом деле мы победили все, ведь каждая из нас провела огромную работу над собой и получила результат! А как у вас прошли эти 8 месяцев?
Я вам скажу по секрету, каждая из нас уже продлила абонемент в клубе, каждая из нас получила свои инсайты в борьбе с лишним весом. Я уж точно! Ведь за время проекта я даже успела получить еще одну специальность — нутрициолог!
Каждая из нас планирует достичь своей цели в борьбе с лишним весом. А еще, как я и писала ранее, мы очень сдружились и планируем продолжить наше общение и встречи.
Благодарю всех, кто за меня болел, жду вас в инстаграм, где я буду продолжать делится с вами своими достижениями, рецептами и новостями!
Верьте в себя и в свою мечту!
В нашей жизни все быть может
Только то не может быть,
Что, быть может, быть не может,
Остальное может быть!