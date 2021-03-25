Участницы проекта познакомились друг с другом

Шесть женщин, прошедшие кастинг в проект «Похудей со «Слободой», на днях начнут заниматься с тренерами в клубах. Это Мира Нестерова и Ирина Чикина, за которых вы, друзья, проголосовали на нашем портале, а также Лариса Барзенкова, Татьяна Медведева, Марина Жутенкова и Маргарита Шелкова.

Накануне они встретились в редакции «Слободы», познакомились друг с другом, обсудили нюансы, задали интересующие вопросы и главное — выбрали клубы, в которых начнут совершенствовать свое тело.



Лариса Барзенкова и Ирина Чикина.

Итак, Ирина Чикина и Маргарита Шелкова будут заниматься в фитнес-клубе ВФорме.



Татьяна Медведева и Маргарита Шелкова.

Лариса Барзенкова и Мира Нестерова (Мира не смогла прийти на встречу, но в проекте участие обязательно примет) — в фитнес-клубе «Властелин».



Марина Жутенкова и Татьяна Медведева.

Татьяна Медведева и Марина Жутенкова — в фитнес-клубе «Лига чемпионов».

Участницы рассказали несколько слов о себе.

Ирине Чикиной 28 лет, приехала в Тулу из Рязани два с половиной года назад. Работает специалистом в ГАУ ТО «Центр информационных технологий». В проекте ее будут поддерживать 4-летняя дочка, муж Андрей, семья, друзья в Туле и Рязани.

Ларисе Барзенковой 40 лет, ее будут поддерживать муж Олег и сын Николай, друзья. Лариса — предприниматель, у нее своя студия красоты. А сейчас она поступила в РУДН, где учится на нутрициолога (специалист, который не занимается лечением болезней, но может помочь нормализовать питание, в том числе с целью снижения веса).



Ирина, Маргарита, Лариса, Татьяна и Марина.

Маргарите Шелковой 30 лет, работает дизайнером в госучреждении культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры», в Центре народного творчества. Маргариту будут поддерживать родители, друзья и коллеги.

Татьяне Медведевой 29 лет, работает менеджером ресторана. По образованию Татьяна - преподаватель вокала, музыкант и раньше даже пела в рок-группе. Поет она и сейчас. Поддерживать ее будет 6-летний сын Тимур, родители, друзья и коллеги.

Марине Жутенковой 36 лет. Работает управляющим директором в магазине автозапчастей, а по образованию Марина - учитель истории и обществознания, экономист. Ее будет поддерживать муж-спортсмен и 12-летний сын Дамир, семья, друзья, коллеги.

С завтрашнего дня великолепная шестерка приступает к тренировкам. Так что скоро ждем блогов от наших участниц. А пока пожелаем им удачи!