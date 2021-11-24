Татьяна Медведева: «За мои минус 18,1 кг - благодарности пост!»

Очередной проект «Похудей со «Слободой» завершается!

Буду ли я скучать по проекту? Отчасти — да. Мне будет не хватать элемента соревнования. Это подстёгивает и заставляет шевелиться. А с самой собой всегда проще договориться) Но пора в свободное плаванье!

Но пока я не уплыла, хочу поблагодарить многих замечательных людей! В первую очередь, конечно, газету «Слобода» и Ларису Тимофееву! За эту возможность, за этот «пинок»))

Моего тренера Екатерину Егорову и фитнес-клуб «Лига чемпионов». На Катиных тренировках всегда весело, она толковый и внимательный наставник.

Друзей и родных, что поддерживали и верили в меня!

Портальцев за то, что читали мои блоги.

Девчонок с проекта — я рада, что познакомилась с вами, мы многого добились!

И, конечно же, себя, что решилась, что преодолела и добилась результата! На сегодня мой вес 82, 5 кг. Всем большое спасибо!