блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Ирина Чикина: «Я очень хочу победить! В первую очередь саму себя!»

Ирина Чикина: «Я очень хочу победить! В первую очередь саму себя!»

Ура! Я в проекте «Похудей со «Слободой»!!!

Знаете, всё новое — это хорошо забытое старое. Прошло три месяца с момента моего последнего посещения тренажёрного зала. И сейчас, уже после первой тренировки в фитнес-клубе ВФорме, мое тело напомнило мне о каждом пропущенном занятии.

Мой тренер Пётр Копаница нещадно гонял комплексом упражнений на выносливость. Мышцы на следующий же день отозвались тягучей болью. Что ж, значит они, по крайней мере, есть! Значит, мы движемся в правильном направлении!

В пятницу сняли все замеры. Мой вес на старт проекта — 90 кг! Теперь еженедельно будем отслеживать прогресс. Верю, что он будет!

Я стала ответственнее подходить к ведению дневника питания в популярном приложении для смартфонов и регулярно направлять отчёт тренеру для корректировок меню и количества потребляемых калорий.

Без контроля пищевого поведения, к сожалению, не помогут никакие занятия. Мы — команда! Тренер задает направление, ведущее к цели, но идти к ней нужно вместе.

И я решилась: вхожу в режим, достаю штаны на размер меньше и пашу до седьмого пота! Я очень хочу победить! В первую очередь саму себя!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 10:07 +5
Маргарита Шелкова: «Я очень рада, что в меня поверили!»
Маргарита Шелкова: «Я очень рада, что в меня поверили!»
«Похудей со «Слободой»: Участницы проекта познакомились друг с другом
«Похудей со «Слободой»: Участницы проекта познакомились друг с другом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.