Ирина Чикина: «Я очень хочу победить! В первую очередь саму себя!»

Ура! Я в проекте «Похудей со «Слободой»!!!

Знаете, всё новое — это хорошо забытое старое. Прошло три месяца с момента моего последнего посещения тренажёрного зала. И сейчас, уже после первой тренировки в фитнес-клубе ВФорме, мое тело напомнило мне о каждом пропущенном занятии.

Мой тренер Пётр Копаница нещадно гонял комплексом упражнений на выносливость. Мышцы на следующий же день отозвались тягучей болью. Что ж, значит они, по крайней мере, есть! Значит, мы движемся в правильном направлении!

В пятницу сняли все замеры. Мой вес на старт проекта — 90 кг! Теперь еженедельно будем отслеживать прогресс. Верю, что он будет!

Я стала ответственнее подходить к ведению дневника питания в популярном приложении для смартфонов и регулярно направлять отчёт тренеру для корректировок меню и количества потребляемых калорий.

Без контроля пищевого поведения, к сожалению, не помогут никакие занятия. Мы — команда! Тренер задает направление, ведущее к цели, но идти к ней нужно вместе.

И я решилась: вхожу в режим, достаю штаны на размер меньше и пашу до седьмого пота! Я очень хочу победить! В первую очередь саму себя!