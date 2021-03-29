Маргарита Шелкова: «Я очень рада, что в меня поверили!»

Я в шоке от того, что действительно прошла в проект «Похудей со «Слободой»!!! Я и не надеялась на это. Настолько, что как только началось голосование, и у меня было меньше всех голосов, я отчаялась и начала похудение сама, перейдя на систему питания 20/4 (интервальное голодание). Но я очень рада, что в меня поверили! Спасибо за это редакции!

А теперь по делу. Мои тренировки начались уже с четверга, 26 марта. Хотя мы, вроде должны были только познакомиться с тренером Петром Копаницей и сделать фото для статьи. Но не тут-то было - нас сразу бросили на амбразуру!

Мой вес на начало проекта - 93 кг.

После разговора с тренером сразу начала выполнять упражнения с весом своего тела. Уже под конец тренировки руки начали побаливать. А на следующий день грудные мышцы и мышцы рук просто гудели. Смешно было то, что руки еле поднимались, а вечером на вторую тренировку уже нужно было идти! И она была еще хлеще предыдущей. По возвращении домой болело всё!

Вот что значит пару лет не заниматься в зале. Очень надеюсь, что тело за недельку привыкнет к нагрузкам. К слову, ванна с солью, массаж и согревающие мази после тренировки нифига не помогают от мышечной боли.

Мы с Ириной ходим на тренировки вместе. В субботу так же пришли на групповые занятия Zumba. Было очень весело! Итого у нас получилось три дня тренировок подряд.

Насчет системы питания 20/4 Пётр сказал, что лучше увеличить дневной калораж до 1500 ккал, так как с такой системой у меня получалось всего до 800 ккал/день. В течение следующих двух недель мы будем подбирать подходящую программу питания с учетом интенсивности тренировок.

На этом пока все. Буду держать вас в курсе событий!