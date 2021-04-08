«Нет терпения еще 10 лет ждать ливневку на ул. Металлургов»: туляки обратились за помощью к губернатору
Пролетарцы бьют тревогу.
Жители Пролетарского района написали открытое письмо губернатору Тульской области, городской администрации и депутатам. Туляки просят решить проблему с ливневкой на ул. Металлургов.
Напомним, в этом году улицу ждет капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы выделено около 159 млн рублей. Но при этом в проекте не заложены средства на обустройство ливневой канализации.
Проблема с ливневкой — многолетняя. Каждый раз после ливней на ул. Металлургов появляется море.
– Когда мы узнали, что наша просьба по ливневке не исполнится из-за отсутствия финансирования, все наши надежды рухнули! Улица Металлургов является основной дорогой, по которой ежедневно на работу и домой передвигаются люди на личных автомобилях, проезжает большое количество общественного транспорта. Во время дождя и таяния снега пешеходы не могут нормально переходить проезжую часть по ул. Металлургов. Инвалиды, пожилые люди, дети
Мы очень просим всех вышеперечисленных помочь жителям Пролетарского округа по решению проблемы. Ждать еще 10-15 лет у пролетарцев не останется терпения! — написано в обращении.
Отметим, что на модернизацию злополучной ливневки, по оценке прошлых лет, требуется более 80 млн рублей. Сейчас стоимость работ может быть в разы больше.