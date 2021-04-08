«Нет терпения еще 10 лет ждать ливневку на ул. Металлургов»: туляки обратились за помощью к губернатору

Жители Пролетарского района написали открытое письмо губернатору Тульской области, городской администрации и депутатам. Туляки просят решить проблему с ливневкой на ул. Металлургов.

Напомним, в этом году улицу ждет капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы выделено около 159 млн рублей. Но при этом в проекте не заложены средства на обустройство ливневой канализации.

Проблема с ливневкой — многолетняя. Каждый раз после ливней на ул. Металлургов появляется море.

– Когда мы узнали, что наша просьба по ливневке не исполнится из-за отсутствия финансирования, все наши надежды рухнули! Улица Металлургов является основной дорогой, по которой ежедневно на работу и домой передвигаются люди на личных автомобилях, проезжает большое количество общественного транспорта. Во время дождя и таяния снега пешеходы не могут нормально переходить проезжую часть по ул. Металлургов. Инвалиды, пожилые люди, дети и др. испытывают неудобства, чтобы не промочить ноги и не оказаться облитыми водой с дорожного полотна.

Мы очень просим всех вышеперечисленных помочь жителям Пролетарского округа по решению проблемы. Ждать еще 10-15 лет у пролетарцев не останется терпения! — написано в обращении.

Отметим, что на модернизацию злополучной ливневки, по оценке прошлых лет, требуется более 80 млн рублей. Сейчас стоимость работ может быть в разы больше.