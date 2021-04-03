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Как создать уникальный тульский сувенир: научит бесплатный акселератор «Генератор»

Как создать уникальный тульский сувенир: научит бесплатный акселератор «Генератор»

Если вам интересна тема хендмейд, вы любите Тулу и хотите рассказать о ней, то это проект для вас.

Участники образовательного проекта пройдут весь путь создания качественного сувенира: от определения символов современного города мастеров до воплощения проекта в готовый прототип и размещения изделий в сувенирных магазинах.

В рамках акселератора запланированы бесплатные мастер-классы и лекции для участников проведут менторы из Высшей школы экономики, дизайн-бюро Restografica, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Музея современного искусства «Гараж».

Интенсивная гибридная образовательная программа длительностью в 6 недель будет включать совместную работу с экспертами и менторами, поиск форм, возможность воплотить свои идеи. В итоге каждый участник, дошедший до финала акселератора, запустит свою линейку сувениров, найдет новые каналы сбыта, а самые лучшие попадут в новый сувенирный магазин в центре города.

Лариса Соломатина

– Сегодня гость приезжает в Тулу уже не только, чтобы приобщиться к историческому наследию, но и чтобы сфотографироваться на фоне марсианского пейзажа Кондуков, поужинать в гастрономическом квартале «Искра», прогуляться по набережной. И туристу становится все более и более важным увезти с собой «кусочек» воспоминаний о своем отдыхе. Поэтому сейчас одной из ключевых задач является создание линейки качественно новых и необычных сувениров. И мы будем рады видеть на акселераторе «Генератор» не только мастеров и предпринимателей, которые уже выпускают сувенирную продукцию, но и просто инициативных творческих людей, которые готовы развивать свои компетенции в данной сфере, – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Команда проекта отмечает, что этот акселератор – для тех, кто любит Тулу и хочет рассказывать об этом, для производителей сувенирной продукции и тех, кто об этом только мечтает.

– Мы создали проект для тех, у кого много смелости, фактов, фантазий, творчества и энергии, чтобы генерировать новые смелые идеи, которые акселератор поможет оформить в готовый продукт. Какие новые истории мы готовы рассказать о Туле? Что увезет с собой турист завтрашнего дня? Зависит от нас с вами! – подчеркнула куратор проекта, культурный менеджер и продюсер Евгения Бабакаева.

Еще одним куратором проекта станет Александра Кременец. Приглашенные эксперты: руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ГК «ЕВМ» и эксперт в области создания сувенирной продукции для компаний-заказчиков Татьяна Золотухина, дизайнер-исследователь и директор дизайн-бюро Restografica Константин Гладков, специалист в сфере современного искусства и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Александр Журавлев.

Наличие идеи не является обязательным для участия, ключевое желание создать что-то новое и проявить свой творческий и предпринимательский потенциал.

К участию приглашаются как производители, желающие расширить ассортимент своей продукции, так и начинающие производители. Прием заявок до 12:00 11 апреля. Участие в акселераторе бесплатное.  Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта tulagenerator.ru

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:10 0
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