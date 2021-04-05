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Жители Донского и Новомосковска пожаловались на нестерпимую вонь по ночам
Фото: luna-info.ru.

Жители Донского и Новомосковска пожаловались на нестерпимую вонь по ночам

Со своей проблемой они обратились напрямую к губернатору Алексею Дюмину.

На еженедельном оперативном совещании глава региона рассмотрел обращения граждан. Жители Новомосковска и Донского пожаловались на неприятный запах, особенно в ночное время. Его источником, предположительно, является ЗАО «Краснобор», о котором мы уже писали.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в ночь с 30 на 31 марта в пос. Ширинский и мкр. Северо-Задонск прошла выездная проверка, были взяты пробы воздуха. Каких-либо отклонений не выявлено.

При этом в одной из точек отбора с подветренной стороны от ЗАО «Краснобор» в воздухе зафиксировано превышение концентрации сероводорода. Сотрудники Росприроднадзора проводят на предприятии административное расследование, министерство держит этот вопрос на контроле.

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вчера, в 22:35 +1
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