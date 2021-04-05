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Тульский пряник станет брендом международного уровня
Фото: mircooking.ru.

Тульский пряник станет брендом международного уровня

Новый законопроект должен защитить российские бренды от фальсификаций.

Защитить знаменитые региональные бренды России от фальсификаций в других странах – такова цель законопроекта, разработанного Минэкономразвития совместно с Роспатентом.

Ведомства предлагают присоединить Россию к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, упрощающего международную регистрацию наименований мест происхождения товаров и их географических указаний. Это должно поспособствовать международному продвижению десятков российских брендов.

Женевский акт Лиссабонского соглашения, принятый еще пять лет назад, вступил в силу только в феврале прошлого года – после его подписания странами Евросоюза. Присоединение к нему позволит зарегистрировать российские бренды за рубежом один раз, без подачи заявок на разных континентах.

Среди региональных брендов России много продуктов питания, и, чтобы активно продвигаться за рубежом, им нужна дополнительная правовая защита.

Вологодское масло, адыгейский сыр, тульские пряники, осетинские пироги и многое другое – всё это производится в России, но не защищено от подделок за ее пределами. Новый законопроект позволит отечественным производителям защищаться от подделок и отстаивать свою репутацию в борьбе с фальсификацией. Ожидается, что законопроект будет принят уже в сентябре.

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