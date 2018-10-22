8 лучших комментариев: 1 - 30 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле троллейбус пробил стену дома пенсионерки: подробности ДТП
- 2 -
Жительница Осиновой Горы: «Тулачермет» засыпал
нас блёстками
- 3 -
В Туле самосвал проломил стену супермаркета: фоторепортаж
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Депутат предложил запретить продажу сладкого детям до 14 лет
- 5 -
На Тулу обрушится
штормовой ветер
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Туляк продает автограф Виктора Цоя почти за 150 тысяч рублей
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Пожар в тульском «Ташире»: фоторепортаж, видео, подробности
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Туляков научат оказывать первую помощь
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