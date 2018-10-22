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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 1 - 30 сентября

8 лучших комментариев: 1 - 30 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле троллейбус пробил стену дома пенсионерки: подробности ДТП

 

- 2 -

Жительница Осиновой Горы: «Тулачермет» засыпал
нас блёстками

 

- 3 -

В Туле самосвал проломил стену супермаркета: фоторепортаж

 

- 4 -

Депутат предложил запретить продажу сладкого детям до 14 лет

 

- 5 -

На Тулу обрушится
штормовой ветер

 

- 6 -

Туляк продает автограф Виктора Цоя почти за 150 тысяч рублей

 

- 7 -

Пожар в тульском «Ташире»: фоторепортаж, видео, подробности

 

- 8 -

Туляков научат оказывать первую помощь

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Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:20 +9
8 лучших комментариев: 16 - 31 августа
8 лучших комментариев: 16 - 31 августа
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