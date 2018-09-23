Туляк продает автограф Виктора Цоя почти за 150 тысяч рублей

Фото с сайта "Авито".

Туляк продает автограф Виктора Цоя за 149 999 рублей. Такое объявление почти месяц назад появилось на сайте «Авито».

- Автограф на этой фотографии Виктор Цой оставил во время своего концерта в Киеве, который состоялся в 1989 году. Я, будучи солдатом, служа в С/А, был в оцеплении на концерте. В перерыве певец за кулисами расписался на ч/б фотографии размером 9/13 на обороте, — сообщает туляк.

Судя по всему, поклонники творчества певца не торопятся приобретать его автограф за такую цену.

Отметим, что жители Тулы также выставили на продажу диск с автографом Валерия Леонтьева за 5000 рублей, футболку с автографами футболистов сборной России за 4000 рублей, подпись Павла Буре за 1500 рублей, за такую же цену можно приобрести и мяч с автографом Александра Кержакова.