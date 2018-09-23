Туляк продает автограф Виктора Цоя почти за 150 тысяч рублей
Вот это цена!
Туляк продает автограф Виктора Цоя за 149 999 рублей. Такое объявление почти месяц назад появилось на сайте «Авито».
- Автограф на этой фотографии Виктор Цой оставил во время своего концерта в Киеве, который состоялся в 1989 году. Я, будучи солдатом, служа в С/А, был в оцеплении на концерте. В перерыве певец за кулисами расписался на ч/б фотографии размером 9/13 на обороте, — сообщает туляк.
Судя по всему, поклонники творчества певца не торопятся приобретать его автограф за такую цену.
Отметим, что жители Тулы также выставили на продажу диск с автографом Валерия Леонтьева за 5000 рублей, футболку с автографами футболистов сборной России за 4000 рублей, подпись Павла Буре за 1500 рублей, за такую же цену можно приобрести и мяч с автографом Александра Кержакова.