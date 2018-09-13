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8 лучших комментариев: 16 - 31 августа

8 лучших комментариев: 16 - 31 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле открылся рынок нового поколения – фермерский «Привозъ»

 

- 2 -

 

- 3 -

В Пролетарском районе Тулы введен карантин
по бешенству

 

- 4 -

Последствия стихии в Туле: фото и видео

 

- 5 -

Валерия Чепрасова,
23 года

 

- 6 -

Итоги фестивального фотоконкурса

 

- 7 -

На проспекте Ленина в Туле столкнулись пять машин

 

- 8 -

Туляк: «Не дайте уничтожить советское панно в Центре психологической помощи!»

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:17 +7
7 лучших комментариев: 1 - 15 августа
7 лучших комментариев: 1 - 15 августа
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