8 лучших комментариев: 16 - 31 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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В Туле открылся рынок нового поколения – фермерский «Привозъ»
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В Пролетарском районе Тулы введен карантин
по бешенству
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Последствия стихии в Туле: фото и видео
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Валерия Чепрасова,
23 года
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Итоги фестивального фотоконкурса
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На проспекте Ленина в Туле столкнулись пять машин
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Туляк: «Не дайте уничтожить советское панно в Центре психологической помощи!»
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