В Туле самосвал проломил стену супермаркета: фоторепортаж

Фото Юлии Гришиной.

23 сентября примерно в 00.30 в Туле на пересечении улиц Новотульской и Доктора Гумилевской случилось серьезное ДТП: самосвал Dongfeng проломил стену супермаркета.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в металлический забор, а затем — в стену. К счастью, мужчина, находившийся за рулем, успел выпрыгнуть из кабины.

Пострадавших нет. Отметим, что ДТП не повлияло на работу супермаркета — он работает в штатном режиме.

Обстоятельства происшествия выясняются.