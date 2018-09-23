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В Туле самосвал проломил стену супермаркета: фоторепортаж
Фото Юлии Гришиной.

В Туле самосвал проломил стену супермаркета: фоторепортаж

К счастью, никто не пострадал.

23 сентября примерно в 00.30 в Туле на пересечении улиц Новотульской и Доктора Гумилевской случилось серьезное ДТП: самосвал Dongfeng проломил стену супермаркета.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в металлический забор, а затем — в стену. К счастью, мужчина, находившийся за рулем, успел выпрыгнуть из кабины.

Пострадавших нет. Отметим, что ДТП не повлияло на работу супермаркета — он работает в штатном режиме.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 1
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 2
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 3
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 4
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 5
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 6
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 7
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 8
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 9
В Туле самосвал проломил стену супермаркета, Фото: 10
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