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Туляков научат оказывать первую помощь
Фото из архива Myslo.

Туляков научат оказывать первую помощь

Мероприятия пройдут в Центральном парке.

12 сентября в 12.00 в Центральном парке им. П. П. Белоусова пройдет День первой помощи, который станет частью Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

Запланирована работа пяти учебных точек:

  • «Универсальный алгоритм оказания первой помощи»;
  • мероприятия по восстановлению дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего;
  • извлечение инородного тела из дыхательных путей – прием Геймлиха;
  • наложение кровоостанавливающих повязок;
  • приемы психологической поддержки при стрессе.

В программе мероприятия пройдут показательные выступления пожарных, демонстрация оснащения бригады медицинской помощи и аварийно-спасательного автомобиля водолазной группы.

Участники мероприятия: сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области, министерства образования, министерства молодежной политики, общественной организации «Российский Красный Крест», Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 0
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