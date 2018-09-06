Туляков научат оказывать первую помощь

Фото из архива Myslo.

12 сентября в 12.00 в Центральном парке им. П. П. Белоусова пройдет День первой помощи, который станет частью Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

Запланирована работа пяти учебных точек:

«Универсальный алгоритм оказания первой помощи»;

мероприятия по восстановлению дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего;

извлечение инородного тела из дыхательных путей – прием Геймлиха;

наложение кровоостанавливающих повязок;

приемы психологической поддержки при стрессе.

В программе мероприятия пройдут показательные выступления пожарных, демонстрация оснащения бригады медицинской помощи и аварийно-спасательного автомобиля водолазной группы.

Участники мероприятия: сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области, министерства образования, министерства молодежной политики, общественной организации «Российский Красный Крест», Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.