Фото из архива Myslo.
Туляков научат оказывать первую помощь
Мероприятия пройдут в Центральном парке.
12 сентября в 12.00 в Центральном парке им. П. П. Белоусова пройдет День первой помощи, который станет частью Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».
Запланирована работа пяти учебных точек:
- «Универсальный алгоритм оказания первой помощи»;
- мероприятия по восстановлению дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего;
- извлечение инородного тела из дыхательных путей – прием Геймлиха;
- наложение кровоостанавливающих повязок;
- приемы психологической поддержки при стрессе.
В программе мероприятия пройдут показательные выступления пожарных, демонстрация оснащения бригады медицинской помощи и аварийно-спасательного автомобиля водолазной группы.
Участники мероприятия: сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области, министерства образования, министерства молодежной политики, общественной организации «Российский Красный Крест», Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.
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