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7 лучших комментариев: 1 - 31 октября

7 лучших комментариев: 1 - 31 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Уличная мода:
Анастасия Родионова,
23 года

 

- 2 -

Объявляем
фотоконкурс лиц

 

- 3 -

В Туле построят новый путепровод в районе «Тулачермета»

 

- 4 -

В центре Тулы
высадили 15-летний дуб

 

- 5 -

В центре Тулы на дороге подрались водители
Audi и BMW

 

- 6 -

Людмила Котик покидает должность главврача Тульской детской областной больницы

 

- 7 -

В Туле иномарка «повисла» на парапете у автомойки

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:23 +6
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8 лучших комментариев: 1 - 30 сентября
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