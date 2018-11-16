7 лучших комментариев: 1 - 31 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Уличная мода:
Анастасия Родионова,
23 года
- 2 -
Объявляем
фотоконкурс лиц
- 3 -
В Туле построят новый путепровод в районе «Тулачермета»
- 4 -
В центре Тулы
высадили 15-летний дуб
- 5 -
В центре Тулы на дороге подрались водители
Audi и BMW
- 6 -
Людмила Котик покидает должность главврача Тульской детской областной больницы
- 7 -
В Туле иномарка «повисла» на парапете у автомойки
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