Кто мы: Myslo подвел итоги большого опроса пользователей

Судя по ответам, типичный майсловец – это 31-летний житель Тулы, который работает на производстве, ездит на иномарке, любит свою семью и кошку.

Недавно мы провели большой опрос среди портальцев. Напомним, он был анонимным.

Для начала — немного инфографики по вашим ответам.

Чуть подробнее сейчас расскажем.

Судя по ответам, более половины опрошенных — это люди 31−45 лет. Еще две большие группы пользователей: 24−30 лет и старше 45 лет.

Почти 56% майсловцев — мужчины, 44% – женщины.

85% наших сосайтников проживают в Туле, 23% ответивших — из Щекино.

По сфере деятельности распределение следующее: почти 19% работают в промышленности, на производстве. 10% – в IT-сфере (кстати, столько же на сайте и безработных). От 5 до 7% досталось госслужбе, продажам, маркетингу, сфере услуг, медицине и образованию — именно там трудятся пользователи Myslo.

44% зарабатывают 20-40 тысяч рублей ежемесячно. 23% опрошенных могут похвастаться зарплатой в 40-70 тысяч. 7,5% получают 70-100 тысяч в месяц. По словам 7,2% пользователей, они зарабатывают более "сотки" в месяц. 6,3% признались, что «сидят на шее у родителей».

Мы спросили: сколько вы тратите в месяц на продукты? И вот что получилось:

34 процента людей не откладывают деньги, но очень хотели бы. 24% откладывают нерегулярно, копят на мечту! У 12% опрошенных ежемесячно в запас уходит более 10 тысяч рублей. А вот 13% искренне недоумевают: «Откладываю что?».

50,9% опрошенных передвигаются по городу на личном авто. 35,5% пользуются общественным транспортом: из них 15% маршрутками, 15,5% - трамваями, троллейбусами и автобусами. 12% опрошенных ходят пешком.

Полчаса-час — столько уходит на дорогу «дом-работа» у 38% наших сосайтников. 36% добираются гораздо быстрее — менее получаса. А вот для 13 процентов опрошенных пробок и транспортных проблем не существует: они трудятся удаленно.

Автомобилем (иномаркой) владеют 57% опрошенных, у 30% - отечественное авто.

После работы 46% пользователей оправляются по домам, где посвящают все свободное время семье и детям.

Что еще делают после работы Myslo-люди? 10,4% - еще работают, 10,1% - смотрят сериальчик под пиво, 9,6% гуляют по городу, фоткают, дышат воздухом. 8,5% играют в компьютерные игры, а вот отдаются спорту всего 6,7 процентов. Маловато будет!

Свои варианты:

Читаю, хожу на концерты.

Шью, вяжу, интересуюсь мироустройством.

Составляю генеалогическое древо.

Работаю на участке у дома.

Секс.

Готовка, сад-огород.

Танцы.

Гоняю на байке!

Кстати, Myslo-люди – настоящие кошатники! 38% опрошенных пригрели дома кошек. А вот собак - всего 18%. При этом у 20% людей животных дома нет совсем, а 6% не любят живность вовсе.

22% майсловцев вне дома любят перекусить фастфудом (суши, макдак, бургеры), 14% не прочь поживиться шаурмой. 21% забегают за «домашненьким» к маме или бабушке. На бизнес-ланч в кафе регулярно ходят почти 18% опрошенных. А вот 12% покупают готовую еду в супермаркетах.

Свои варианты:

Столовая.

Тормозок.

Руки не из жопы растут, сам умею вкусно готовить!

Усе сама готовлю, соли-сахара по-минимуму!

Питаюсь два раза в сутки: пивом после работы и едой дома после пива.

Не дома не питаюсь.

«Сударь», «Августин».

Не ем.

35% опрошенных сидят на Myslo более 5 лет. 36,5% – от 2 до 5 лет.

40% людей кроме Myslo читают федеральные новостные ресурсы. 25% доверяют социальным сетям. 18% заходят на другие тульские интернет-ресурсы. Телеграм-каналам досталось менее 10% опрошенных.

За что же вы нас любите? 55% – за оперативность новостей, 30% – за возможность общения на сайте. Мы тоже вас любим именно за это!

Что бесит на Myslo? Ответы распределились так: 38% – реклама, 31% – неадекватные комментаторы, 9% – «оперативность» новостей, 12% –грамматические ошибки.

Чего не хватает Myslo? ЧС для неадекватов – за это проголосовали 41% опрошенных. За кнопку «Показывать только хорошие новости» высказались 17,8%. За темную тему – 16%.

За топ лучших комментариев – 15%. Кстати, топ уже есть: самые залайканные ваши высказывания по разным статьям уже выводятся под полем для ввода комментов:

И над остальными вашими предложениями мы уже думаем!

Наши пользователи в большинстве своем творцы! Но тексты и фото на Myslo публикуют не все. И причин тому несколько.

11% Myslo-людей пишут у нас блоги, 13% не публикуют ничего, но собираются. 19,5% хотели бы написать, но не о чем рассказать. А 17,7% просто не верит в свой писательский дар. А вы поверьте! Мы поддержим вас! На портале есть блог «Народный журналист». Написать туда может любой желающий. Пишите, вы талантливы!

Почти 44% пользователей пишут на сайте анонимно, не собираясь раскрывать свою личность. 19,5% читателей тоже анонимы, но готовы рассказать о себе. 33% Myslo-людей пишут под своей фамилией и хотят, чтобы так делали другие. Так давайте же знакомиться! Хотите рассказать о себе? Пишите Алексею Герасимову в личку или на почту gerasimov@myslo.ru. Будет вам анкета, будет и своя минута славы!

Хотели бы вы принять участие в мероприятиях от Myslo? Если да, то в каких? 20% пользователей с удовольствием собрались бы на шашлыки с редакцией. 19% сыграли бы в квиз все вместе. Поход выбрали 13% опрошенных, а 10% хотят активности и драйва (пейнтбола, футбола или догонялок). «Глаза б мои вас не видели» – вздохнули 31% опрошенных.

Предложили читатели и свои варианты:

Велопрогулка, например, в ЦПКиО;

Велопробег с пивом;

Помогать людям;

Всему рада. И «Щебенке», и интеллектуальностям. Хочу посадку деревьев. Кстати, в Комсомольском парке ураган летний повалил сосны. Было бы неплохо посадить молодняк там;

«Последний герой» по-тульски;

Стримы в онлайне с живыми комментами по актуальным для города темам;

Всякое желание принять участие в мероприятиях от Myslo напрочь отбивают неадекватные комментаторы.

Понятно, что сейчас из-за коронавирусных ограничений не всё получится. Но все ваши варианты нам ужасно нравятся. Мы в редакции думаем, как всё организовать.

Друзья! Мы рады, что вы такие открытые и классные! Давайте знакомиться активнее. Хотите рассказать о себе? Пишите в личку Алексею Герасимову (его почта gerasimov@myslo.ru).