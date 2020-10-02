7 лучших комментариев: 25 сентября - 2 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Разъясняем Указ губернатора: какие массовые мероприятия запрещены в Тульской области?
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По ул. Ф.Энгельса в Туле автомобилям частично запретят движение
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Счетная палата России назвала «мусорную реформу» безуспешной
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Все котельные Тулы готовы к началу отопительного сезона
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Гаишники нашли и наказали тульского автохама на Range Rover
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Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»
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