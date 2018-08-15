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Как идет обустройство нового Тульского экзотариума: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Как идет обустройство нового Тульского экзотариума: фоторепортаж

Myslo побывал в новом здании зоопарка в ЦПКиО и пообщался с его директором Татьяной Сергеевной Моисеевой.

Татьяна Сергеевна в новом здании «днюет и ночует»: знает каждый сантиметр нового помещения, каждого рабочего — по имени. Без нее здесь, кажется, ни один гвоздь не забит! Директор самого замечательного зооэкзотариума страны в отпуске не была два года и, похоже, в этом году долгожданный отдых также откладывается – работа в новом здании в разгаре, начался завершающий этап.

Объем работ проделан аховый, но впереди не менее сложная часть.

Татьяна Моисеева

– По контракту подрядная организация должна завершить строительные работы ко 2 сентября. По предварительным прикидкам, ребята успевают. После этого — месяц на проверку всех систем и адаптацию. Также здание должна принять ветеринарная комиссия и выдать нам лицензию.

Снаружи бывшее здание «Патриота» отделано давно, сейчас на фасаде появилась надпись «Экзотариум».

Внутри основные строительные работы почти завершены. Там уже сейчас очень красиво!

Подрядчики — специализированная организация «Мосбиоинжиниринг» — уже смонтировали основные системы жизнеобеспечения, построили вольеры и бассейны. Остались отделочные работы: где-то роспись, где-то покраска, натяжные потолки и стекла в некоторых вольерах. Искусственные растения уже смонтированы, живые готовятся к посадке.

– Здесь очень много сложной ручной работы, — говорит Татьяна Моисеева. — Строители всё делают руками, искусственно «состаривают» дерево для отделки, нарезают, обтачивают и окрашивают полимербетон, которым отделаны все вольеры и бассейны в новом здании.

В вольеры с бассейнами уже запустили воду. Правда, качество местной воды оставляет желать лучшего: вода слишком жесткая для рыб южных широт, ее придется фильтровать и умягчать. Система водоподготовки обычно занимает до 40 дней, сколько эти работы будут длиться у нас — выяснят опытным путем.

По окончании основной части строительства и обустройства — проверка всех систем, адаптация. И только после этого в экзотариум будут заселять первых животных. Многие из них уже закуплены и ждут своего часа для переезда.

Основная часть животных, птиц и рыб будет «приезжей»: пернатых привезут из калужского парка «Воробьи» и подмосковного парка птиц, возможно, птицы прибудут из Московского зоопарка, также ведутся переговоры с Новосибирским зоопарком на закупку животных.

Некоторых питомцев перевезут из старого здания экзотариума, но полюбившиеся нам «старички» останутся на месте: менять условия проживания для животных солидного возраста равнозначно смертному приговору. Но туляки смогут увидеть их в прежнем здании, оно не прекратит работу. Из зареченского здания в ЦПКиО переедут черепахи, крокодилы, гигантская анаконда, некоторые змеи, обезьянки-игрунки.

После заселения животных — карантин, на него уйдет месяц, причем срок этот исчисляется от последнего заселенного питомца.

Безусловно, одновременно с открытием нового здания экзотариуму придется расширять штат сотрудников. Готовых людей для ухода за животными в Туле нет, будут обучать.

Есть надежда, что новое здание экзотариума откроется в ноябре, но пока все системы не запущены и животные не перевезены, о конкретной дате открытия пока говорить рано. Но мы ждем!

Галерея
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 1
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 2
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 3
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 4
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 5
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 6
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 7
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 8
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 9
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 10
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 11
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 12
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 13
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 14
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 15
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 16
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 17
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 18
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 19
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 20
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 21
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 22
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 23
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 24
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 25
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 26
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 27
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 28
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 29
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 30
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 31
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 32
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 33
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 34
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 35
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 36
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 37
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 38
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 39
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 40
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 41
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 42
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 43
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 44
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 45
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 46
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 47
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 48
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 49
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 50
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 51
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 52
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 53
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 54
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 55
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 56
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 57
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 58
Новое здание тульского экзотариума. Август 2018, Фото: 59
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:43 +18
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