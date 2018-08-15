Как идет обустройство нового Тульского экзотариума: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Myslo побывал в новом здании зоопарка в ЦПКиО и пообщался с его директором Татьяной Сергеевной Моисеевой.

Татьяна Сергеевна в новом здании «днюет и ночует»: знает каждый сантиметр нового помещения, каждого рабочего — по имени. Без нее здесь, кажется, ни один гвоздь не забит! Директор самого замечательного зооэкзотариума страны в отпуске не была два года и, похоже, в этом году долгожданный отдых также откладывается – работа в новом здании в разгаре, начался завершающий этап.

Объем работ проделан аховый, но впереди не менее сложная часть.

Татьяна Моисеева – По контракту подрядная организация должна завершить строительные работы ко 2 сентября. По предварительным прикидкам, ребята успевают. После этого — месяц на проверку всех систем и адаптацию. Также здание должна принять ветеринарная комиссия и выдать нам лицензию.

Снаружи бывшее здание «Патриота» отделано давно, сейчас на фасаде появилась надпись «Экзотариум».

Внутри основные строительные работы почти завершены. Там уже сейчас очень красиво!

Подрядчики — специализированная организация «Мосбиоинжиниринг» — уже смонтировали основные системы жизнеобеспечения, построили вольеры и бассейны. Остались отделочные работы: где-то роспись, где-то покраска, натяжные потолки и стекла в некоторых вольерах. Искусственные растения уже смонтированы, живые готовятся к посадке.

– Здесь очень много сложной ручной работы, — говорит Татьяна Моисеева. — Строители всё делают руками, искусственно «состаривают» дерево для отделки, нарезают, обтачивают и окрашивают полимербетон, которым отделаны все вольеры и бассейны в новом здании.

В вольеры с бассейнами уже запустили воду. Правда, качество местной воды оставляет желать лучшего: вода слишком жесткая для рыб южных широт, ее придется фильтровать и умягчать. Система водоподготовки обычно занимает до 40 дней, сколько эти работы будут длиться у нас — выяснят опытным путем.

По окончании основной части строительства и обустройства — проверка всех систем, адаптация. И только после этого в экзотариум будут заселять первых животных. Многие из них уже закуплены и ждут своего часа для переезда.

Основная часть животных, птиц и рыб будет «приезжей»: пернатых привезут из калужского парка «Воробьи» и подмосковного парка птиц, возможно, птицы прибудут из Московского зоопарка, также ведутся переговоры с Новосибирским зоопарком на закупку животных.

Некоторых питомцев перевезут из старого здания экзотариума, но полюбившиеся нам «старички» останутся на месте: менять условия проживания для животных солидного возраста равнозначно смертному приговору. Но туляки смогут увидеть их в прежнем здании, оно не прекратит работу. Из зареченского здания в ЦПКиО переедут черепахи, крокодилы, гигантская анаконда, некоторые змеи, обезьянки-игрунки.

После заселения животных — карантин, на него уйдет месяц, причем срок этот исчисляется от последнего заселенного питомца.

Безусловно, одновременно с открытием нового здания экзотариуму придется расширять штат сотрудников. Готовых людей для ухода за животными в Туле нет, будут обучать.

Есть надежда, что новое здание экзотариума откроется в ноябре, но пока все системы не запущены и животные не перевезены, о конкретной дате открытия пока говорить рано. Но мы ждем!