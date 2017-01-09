9 января: Главное встать, проснемся потом!

Доброе утро, Тула! Как у вас с подъемом после новогодних каникул? Будем входить в рабочий ритм бодро и весело!

Природа вроде одумалась: морозы на этой неделе пойдут на убыль. Как бы даже "плюса" не было:

Начинаем день с подборки смешных видео про кошечек. Бодрит не хуже кофе:

Смех способствует пробуждению, но специалисты утверждают, что еще лучше работает спорт. Совмещаем!

Кадры из Минска: мужчина устроил настоящий бой с ковром во дворе. Ковер, надо сказать, держится молодцом, ему даже удается несколько раз уложить соперника на лопатки. Отправь дурака ковер выбивать, он из него всю дурь выбьет :

Несколько новостей, которые способствуют нормализации понедельничного настроения.

В начале января грузовой корабль, шедший в немецкий порт Бремерхафен, во время шторма потерял довольно внушительный по размерам контейнер с пластиковыми яйцами - "начинкой" для "Киндер сюрпризов" (не пустые - с игрушкой и инструкцией на русском языке), и игрушками LEGO. Все это богатство вынесло на побережье немецкого острова Лангеоог. Представители местного бюро туризма заявили, что 500-метровый пляж, на который выбило игрушки, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом её может унести обратно в море. Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад. Ставка сработала:

Бывший французский пожарный Робер Маршан в возрасте 105 лет установил новый спортивный рекорд. На велодроме в Сен-Кентен-ан-Ивлин он проехал за один час 22 километра 528 метров, став таким образом лучшим среди велосипедистов в возрасте старше 100 лет. Он удерживает этот титул с 2012 года, а на соревнованиях в 2017-м специально для Маршана ввели категорию "старше 105 лет". Отметим, кроме него в этой категории больше никто не заявился. Что ни разу не умаляет значимость достижения: "Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек ещё может кататься на велосипеде. В моём возрасте самое главное — не останавливаться. Если прекратить, например тренировки, то возможно уже никогда не получится снова возобновить их", - говорит Маршан. На вопросы журналистов, планирует ли Маршан участвовать в новых соревнованиях, велосипедист ответил уклончиво:

«Вы ведь знаете, что требуется целых девять месяцев, чтобы появиться на свет, и всего 30 секунд, чтобы отбросить коньки».

Мы официальные фанаты этого дедули:

А в зимней Москве свои велосипедные рекорды. Накануне, 8 января, там прошел велопарад. При -25 градусах мороза!!! Организаторы говорят, что в акции приняли участие около 500 человек. Фото: Александр Уткин / AFP / Scanpix / LETA:

Музыкальная пауза! Тут флейтист исполнил НОЗДРЯМИ кавер на песню «My Heart Will Go On» Селин Дион. Ну очень сопливая мелодия:

А в этом видео конь играет со своей любимой резиновой уточкой. Да, все так просто и одновременно очень захватывающе. Хочется, чтобы он не прекращал:

В галерее нас встречает инструкция о том, как слепить нетривиального снеговика. Потепление грядет, готовим идеи: