9 лучших комментариев: 16 - 22 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Синоптики: на следующей неделе Тульскую область завалит снегом
- 2 -
Минздрав собирается очистить систему ОМС
от тунеядцев
- 3 -
В отделениях Почты России внедряют электронные очереди
- 4 -
Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся
в Россию
- 5 -
В Плеханово появятся улицы Изумрудная, Алмазная, Янтарная и Жемчужная
- 6 -
Под Тулой не поделили дорогу два Volkswagen
- 7 -
В Алексине разработали
3D-принтер с рекордными показателями высоты печати
- 8 -
Скорым разрешат таранить не пропускающие их автомобили
- 9 -
Прудищенский центр образования получил спортивный инвентарь от фонда «Перспектива»
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