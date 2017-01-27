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Лучшие комментарии недели
9 лучших комментариев: 16 - 22 января

9 лучших комментариев: 16 - 22 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Синоптики: на следующей неделе Тульскую область завалит снегом

 

- 2 -

Минздрав собирается очистить систему ОМС
от тунеядцев

 

- 3 -

В отделениях Почты России внедряют электронные очереди

 

- 4 -

Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся
в Россию

 

- 5 -

В Плеханово появятся улицы Изумрудная, Алмазная, Янтарная и Жемчужная

 

- 6 -

Под Тулой не поделили дорогу два Volkswagen

 

- 7 -

В Алексине разработали
3D-принтер с рекордными показателями высоты печати

 

- 8 -

Скорым разрешат таранить не пропускающие их автомобили

 

- 9 -

Прудищенский центр образования получил спортивный инвентарь от фонда «Перспектива»

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 19:06 +2
7 лучших комментариев: 2 - 15 января
7 лучших комментариев: 2 - 15 января
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