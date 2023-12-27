В Туле новую 16-этажку полностью заселят полицейскими

Сотрудникам УМВД вручили ключи от нового жилья: в 141 квартире в новом доме на ул. Бондаренко, 14 будут жить семьи полицейских.

Сотрудники УМВД Тульской области получили новое жильё. Сегодня, 27 декабря, ключи вручили девятерым новым обладателям квартир. Остальные получат свои ключи позже.

В новостройке на ул. Бондаренко всего 141 ведомственная квартира. «Однушки», «двушки» и «трешки» распределят среди сотрудников УМВД в зависимости от количества членов семей. Все квартиры с ремонтом, готовы к проживанию.

Дом построен на средства федерального инвестиционного проекта, в нем имеется модульная крышная котельная, на прилегающей территории — отдельная парковка для личного автотранспорта и детская игровая площадка.

Торжественную красную ленту перерезали начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко и первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев поздравил собравшихся:

— От имени губернатора хочу поблагодарить всех, кому мы сегодня вручаем ключи, за ощущение спокойствия, за службу, которую вы несёте. Теперь чуть более защищёнными будете чувствовать себя и вы.

Андрей Даценко сказал:

— Волнительный момент. Вспоминается мультфильм: «Мы строили, строили и наконец построили!» Мы признательны всем, кто принимал участие в строительстве дома, УМВД по Тульской области и правительству Тульской области. У нас большой дом, места хватит всем семьям!

Так выглядит типичная для этого дома квартира. Планировка простая и уютная, внутри уже полностью завершены отделочные работы.

27 декабря квартиры получили: майор полиции Иван Матюхов, майор юстиции Махач Ахмедов, капитан внутренней службы Александр Энзекрей, лейтенант внутренней службы Олег Кильдишов, прапорщик внутренней службы Александр Слепов, старшина полиции Жанна Лисунова, референт государственной гражданской службы 3-го класса Алина Ефремова, референт государственной гражданской службы 3-го класса Оксана Иванова, лейтенант внутренней службы Гульнара Кузина.

Семья старшего инспектора отделения профподготовки ОРЛС УМВД России по г. Туле Гульнары Кузиной — среди счастливых новосёлов. Вместе с мужем Андреем, который также служил в ОВД, они воспитывают двоих детей: девятилетнего Тимура и четырехлетнюю Милену.

Для них новая квартира — отличная возможность расширить жилплощадь: раньше приходилось ютиться в однокомнатной.

— Хочу поблагодарить всех за нашу новую просторную квартиру! Хорошо, что служба во внутренних органах даёт гарантию на собственное жильё. Спасибо! И служу России!

Перед заселением протоиерей Виктор Матвеев освятил многоэтажку. После торжественного открытия в новом доме состоялось чаепитие.